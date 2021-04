Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább folytatódik a Balinál elsüllyedt tengeralattjáró keresése.","shortLead":"Tovább folytatódik a Balinál elsüllyedt tengeralattjáró keresése.","id":"20210424_indoneziai_tengeralattjaro_oxigen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6e3e6a-6aab-4ab7-8cc3-6560388e5232","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_indoneziai_tengeralattjaro_oxigen","timestamp":"2021. április. 24. 12:26","title":"Mostanra elfogyhatott az elsüllyedt indonéziai tengeralattjáró oxigénje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási gépekkel.","shortLead":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási...","id":"20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8e50ed-2764-4630-9d56-875887ea12d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","timestamp":"2021. április. 24. 18:10","title":"Rengeteg nyugdíjas gép van a magyar háztartásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22699-dd34-42ff-a205-e4d0a0c1c43e","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az európai tudományos életből tért haza az olasz Demokratikus Párt vezetésére Enrico Letta, aki pályafutása során kivételes politikai kapcsolatokra tett szert, amelyekkel most jól sáfárkodhat.","shortLead":"Az európai tudományos életből tért haza az olasz Demokratikus Párt vezetésére Enrico Letta, aki pályafutása során...","id":"202116_enrico_letta_olaszok_kozt_egy_europai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22699-dd34-42ff-a205-e4d0a0c1c43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60b96f8-6a43-46f3-a47e-f0c2822c9119","keywords":null,"link":"/360/202116_enrico_letta_olaszok_kozt_egy_europai","timestamp":"2021. április. 24. 08:30","title":"Salvinivel szemben tartja a frontot az új olasz baloldali pártvezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff8498-5784-4d69-b02a-0a8df7c32068","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kutatók sem értik pontosan, miért van az, hogy a szülők társadalmi státusza meghatározóbb a fizetésünk tekintetében, mint a saját végzettségünk. ","shortLead":"A kutatók sem értik pontosan, miért van az, hogy a szülők társadalmi státusza meghatározóbb a fizetésünk tekintetében...","id":"20210424_A_szulok_vegzettsege_jobban_meghatarozza_a_jovedelmunket_mint_a_diplomank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eff8498-5784-4d69-b02a-0a8df7c32068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a1fd97-6f1c-479f-9698-a9dee9bfb540","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_A_szulok_vegzettsege_jobban_meghatarozza_a_jovedelmunket_mint_a_diplomank","timestamp":"2021. április. 24. 15:10","title":"A szülők végzettsége jobban meghatározza a jövedelmünket, mint a diplománk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig ismertnél nagyobb a Covid-19 betegségből fakadó komplikációk kockázata a várandós nőknél és újszülöttjeiknél – állapította meg egy brit kutatók által pénteken közzétett tanulmány.","shortLead":"Az eddig ismertnél nagyobb a Covid-19 betegségből fakadó komplikációk kockázata a várandós nőknél és újszülöttjeiknél –...","id":"20210423_covid_19_koronavirus_varandos_nok_ujszulott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93505f72-3801-4cb5-9323-4880810ebf9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_covid_19_koronavirus_varandos_nok_ujszulott","timestamp":"2021. április. 23. 19:50","title":"Új kutatás: a koronavírus nagyobb kockázatot jelent a várandósokra és az újszülöttekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317244a3-9767-43b9-8617-c6b75a0e9060","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el a futólegenda.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el a futólegenda.","id":"20210424_monspart_sarolta_gyaszhir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=317244a3-9767-43b9-8617-c6b75a0e9060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3d8bfa-08b9-4558-b50c-80f2d57ce478","keywords":null,"link":"/sport/20210424_monspart_sarolta_gyaszhir","timestamp":"2021. április. 24. 11:02","title":"Meghalt Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy külön helyiségben találkozhatnak a bentlakó idősek a látogatókkal, de csak egy üvegfalon keresztül beszélgethetnek.","shortLead":"Egy külön helyiségben találkozhatnak a bentlakó idősek a látogatókkal, de csak egy üvegfalon keresztül beszélgethetnek.","id":"20210423_nyiregyhaza_idosotthon_latogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e76524f-97be-4af8-a4db-16999bd6e8d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_nyiregyhaza_idosotthon_latogatas","timestamp":"2021. április. 23. 21:25","title":"Szombattól látogatható lesz két nyíregyházi idősotthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977d333-9bf3-4037-9a25-58c80396244d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Várhatóan ősszel lesz látható a rajzfilmsorozat, mely a 6. osztályos általános iskolások egyik kötelező olvasmányából, a Toldiból készült. Most már megvan a pénz a mozis verzióra is. ","shortLead":"Várhatóan ősszel lesz látható a rajzfilmsorozat, mely a 6. osztályos általános iskolások egyik kötelező olvasmányából...","id":"202116_toldifilm_egesz_estes_verzio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d977d333-9bf3-4037-9a25-58c80396244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b7543f-9d8c-4777-9ba0-b349b7504682","keywords":null,"link":"/360/202116_toldifilm_egesz_estes_verzio","timestamp":"2021. április. 24. 11:10","title":"Az egymilliárdos Toldi-rajzfilm után készülhet a 245 milliós is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]