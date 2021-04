Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8710ff87-4e0d-4fe5-9961-1a6693f2c598","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végéig szabad az átjárás a Szép-kártya egyes alszámlái között, így mintegy egymillió munkavállaló bármelyik Szép-kártya zsebből fizethet a szálláshelyért, a vendéglátásért vagy a szabadidős-szolgáltatásért vasárnaptól - tájékoztatta az MTI-t Tállai András.","shortLead":"Az év végéig szabad az átjárás a Szép-kártya egyes alszámlái között, így mintegy egymillió munkavállaló bármelyik...","id":"20210425_Mostantol_szabad_az_atjaras_a_Szepkartya_alszamlai_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8710ff87-4e0d-4fe5-9961-1a6693f2c598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0809f3-7a1a-438e-b1ff-b2854e688b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Mostantol_szabad_az_atjaras_a_Szepkartya_alszamlai_kozott","timestamp":"2021. április. 25. 10:45","title":"Mostantól szabad az átjárás a Szép-kártya alszámlái között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új, fehérorosz rendelet szerint az elnök a miniszterelnökre bízná a nemzetbiztonsági tanács vezetését abban az esetben, ha akadályoznák. ","shortLead":"Egy új, fehérorosz rendelet szerint az elnök a miniszterelnökre bízná a nemzetbiztonsági tanács vezetését abban...","id":"20210424_Rendeletben_bizna_jogkoreit_Lukasenka_a_nemzetbiztonsagi_tanacsra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e308968-96eb-408d-a34d-0993fe7291f4","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Rendeletben_bizna_jogkoreit_Lukasenka_a_nemzetbiztonsagi_tanacsra","timestamp":"2021. április. 24. 16:55","title":"Rendeletben bízná jogköreit Lukasenka a nemzetbiztonsági tanácsra, ha vele bármi történne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e3376b-54f5-40e3-b0e4-455d627df8d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Péntek reggelre meglett a 3,5 millió beoltott tovább lazítanak a szabályokon. ","shortLead":"Péntek reggelre meglett a 3,5 millió beoltott tovább lazítanak a szabályokon. ","id":"20210423_kijarasi_tilalom_kesobb_kezdodik_magyar_kozlony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02e3376b-54f5-40e3-b0e4-455d627df8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3d5392-ad22-435a-9859-a11d5639586e","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_kijarasi_tilalom_kesobb_kezdodik_magyar_kozlony","timestamp":"2021. április. 23. 16:25","title":"Hivatalos: ma még haza kell érnie 10-re, holnap már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ne egy dohányszagot árasztó, elhízott kardiológus közölje a pácienssel, hogy le kell fogynia – figyelmeztetnek a Magyarországon még újnak számító életmódorvoslás képviselői.","shortLead":"Ne egy dohányszagot árasztó, elhízott kardiológus közölje a pácienssel, hogy le kell fogynia – figyelmeztetnek...","id":"202116__karantentorna__eletmodorvoslas__adoktorok_jollete__miert_mozogjunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3191dc9b-ed97-48aa-832c-2b2f6a11aba8","keywords":null,"link":"/360/202116__karantentorna__eletmodorvoslas__adoktorok_jollete__miert_mozogjunk","timestamp":"2021. április. 23. 15:00","title":"Életmódszakorvos: Tudományosan bizonyított, hogyan élhetünk hosszú, egészséges életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4846d-1b93-4783-a90c-d26318f6c028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Érzékenyen reagálnak a pingvinek a víz feletti és alatti zajokra is a kutatók szerint. ","shortLead":"Érzékenyen reagálnak a pingvinek a víz feletti és alatti zajokra is a kutatók szerint. ","id":"20210424_viz_feletti_es_alatti_zajok_pingvinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4846d-1b93-4783-a90c-d26318f6c028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64579fd3-b5e0-4dae-b78d-9a3ff3744f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_viz_feletti_es_alatti_zajok_pingvinek","timestamp":"2021. április. 24. 12:03","title":"Zavarja a pingvineket, hogy mi, emberek zajongunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF-CÖKA elnöke a védőoltásokról azt mondta: „legyen áldott minden egyes ampulla”.","shortLead":"A CÖF-CÖKA elnöke a védőoltásokról azt mondta: „legyen áldott minden egyes ampulla”.","id":"20210423_bekemenet_cof_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3f3173-70a8-420f-9e96-6cad667e2a87","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_bekemenet_cof_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 23. 18:22","title":"Soha nem látott méretű Békemenetet terveznek a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cec271-eb84-417a-b0cb-458db909f200","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötvenmillió dolláros „zöld” alapot hozott létre a videojátékos perifériákról ismert Razer, hogy fenntartható termékeket gyártó vállalkozásokat támogasson.","shortLead":"Ötvenmillió dolláros „zöld” alapot hozott létre a videojátékos perifériákról ismert Razer, hogy fenntartható termékeket...","id":"20210423_razer_wc_papir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76cec271-eb84-417a-b0cb-458db909f200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5c8775-f5c5-4744-be9c-9358e5d26cc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_razer_wc_papir","timestamp":"2021. április. 23. 15:03","title":"A billentyűzetek és egerek után a vécépapírok felé fordul a Razer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke mindenkit arra kér, ne dőljön be a telefonhívásoknak.","shortLead":"A DK elnöke mindenkit arra kér, ne dőljön be a telefonhívásoknak.","id":"20210424_Gyurcsany_telefon_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c93ac3-056a-4801-ab25-bf79268662ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Gyurcsany_telefon_oltas","timestamp":"2021. április. 24. 12:59","title":"Gyurcsány Ferenc szerint valaki az ő nevében beszéli le az embereket az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]