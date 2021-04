Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"492ab69c-4577-44c9-9409-27d16e4bcb82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miután éveken át tanulmányozták a Déli-óceán jeges vizét úszó robotmonitorokkal, a tudósok a világ minden óceánján alkalmazni kezdik őket.","shortLead":"Miután éveken át tanulmányozták a Déli-óceán jeges vizét úszó robotmonitorokkal, a tudósok a világ minden óceánján...","id":"20210424_uszo_robotmonitor_go_bgc_oceankutatas_mbari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492ab69c-4577-44c9-9409-27d16e4bcb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c47e826-91e5-47da-bea7-8858d3ca1b48","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_uszo_robotmonitor_go_bgc_oceankutatas_mbari","timestamp":"2021. április. 24. 16:03","title":"A világ összes óceánján bevetik az úszó robotmonitorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad0a7756-9471-4066-a036-9d69903e325e","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Gellér Varga-Zsuzsanna filmje 2011-től követi végig egy vállalkozó életét, aki pénzét és idejét kockáztatja, hogy egy-egy ötlet megvalósulhasson. A filmet most három részben láthatják a hvg360-on. ","shortLead":"Gellér Varga-Zsuzsanna filmje 2011-től követi végig egy vállalkozó életét, aki pénzét és idejét kockáztatja...","id":"202116_film__izgalmas_ujrakezdes_angyali_uzlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad0a7756-9471-4066-a036-9d69903e325e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be07c822-ed73-4c03-b09c-3ad73c447842","keywords":null,"link":"/kultura/202116_film__izgalmas_ujrakezdes_angyali_uzlet","timestamp":"2021. április. 26. 10:10","title":"Dokumentumfilm mutatja meg, hogyan kezdődött a magyar startup-láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási gépekkel.","shortLead":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási...","id":"20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8e50ed-2764-4630-9d56-875887ea12d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","timestamp":"2021. április. 24. 18:10","title":"Rengeteg nyugdíjas gép van a magyar háztartásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4868260-b4dd-468e-a929-e097fc783f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban majdnem 5 milliárd forintot adott a kormány egy új, pécsi sporttelepre.","shortLead":"Korábban majdnem 5 milliárd forintot adott a kormány egy új, pécsi sporttelepre.","id":"20210424_Tobb_mint_2_milliardbol_epul_harom_palya_es_egy_csarnok_a_pecsi_stadion_helyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4868260-b4dd-468e-a929-e097fc783f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8241a309-4432-450d-9dfd-b7b5abfc5655","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Tobb_mint_2_milliardbol_epul_harom_palya_es_egy_csarnok_a_pecsi_stadion_helyen","timestamp":"2021. április. 24. 18:05","title":"Több, mint 2 milliárdból épül három pálya és egy csarnok a pécsi stadion helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6540e138-ca90-4059-bc78-5bd930abcf06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogy ez várható volt, Chloé Zhao filmje kapta a 93. Oscar-díjátadó legfontosabb elismerését. ","shortLead":"Ahogy ez várható volt, Chloé Zhao filmje kapta a 93. Oscar-díjátadó legfontosabb elismerését. ","id":"20210426_A_nomadok_foldje_kapta_a_legjobb_filmert_jaro_Oscart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6540e138-ca90-4059-bc78-5bd930abcf06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7799c49-8700-4f6a-afe2-8c5a93f4050e","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_A_nomadok_foldje_kapta_a_legjobb_filmert_jaro_Oscart","timestamp":"2021. április. 26. 05:05","title":"A nomádok földje kapta a legjobb filmért járó Oscart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3556ccd2-9a40-448b-a91a-32f545651299","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az utastér mérete már a kettővel ezelőtti 5-ös BMW szintjén mozog, a csomagtartóból viszont kiharap egy jókora darabot a több mint 50 kilométeres elektromos hatótávot ígérő plugin hibrid technika. Nyúzópróbán a 330e xDrive Touring.","shortLead":"Az utastér mérete már a kettővel ezelőtti 5-ös BMW szintjén mozog, a csomagtartóból viszont kiharap egy jókora darabot...","id":"20210425_zold_rendszamos_kombi_bmw_330e_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3556ccd2-9a40-448b-a91a-32f545651299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35901626-96f8-4b38-a837-4d080b370b2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_zold_rendszamos_kombi_bmw_330e_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. április. 25. 11:00","title":"Ötös alá: teszten a zöld rendszámos kombi BMW 330e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csúcstalálkozóról meghozandó végső döntés még sok tényezőtől függ az oroszok szerint.","shortLead":"A csúcstalálkozóról meghozandó végső döntés még sok tényezőtől függ az oroszok szerint.","id":"20210425_Lehet_hogy_juniusban_talalkozik_egymassal_Putyin_es_Biden_de_nem_biztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28388c4-337c-4827-ba7f-946939b67a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Lehet_hogy_juniusban_talalkozik_egymassal_Putyin_es_Biden_de_nem_biztos","timestamp":"2021. április. 25. 15:38","title":"Lehet, hogy júniusban találkozik egymással Putyin és Biden, de nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679e3758-efa4-4ca8-8cb0-87d60d4e9a6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepetéskoreográfiát raktak össze és együtt táncoltak heten, a produkciót beteg barátjuk videózta a zárt ablak mögül.","shortLead":"Meglepetéskoreográfiát raktak össze és együtt táncoltak heten, a produkciót beteg barátjuk videózta a zárt ablak mögül.","id":"20210425_Flashmobot_tartottak_leukemias_baratjuk_nyiregyhazi_korhazi_ablaka_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=679e3758-efa4-4ca8-8cb0-87d60d4e9a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61de8fbd-22f1-4315-ae41-b3c552330783","keywords":null,"link":"/elet/20210425_Flashmobot_tartottak_leukemias_baratjuk_nyiregyhazi_korhazi_ablaka_alatt","timestamp":"2021. április. 25. 21:28","title":"Flashmobot tartottak leukémiás barátjuk nyíregyházi kórházi ablaka alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]