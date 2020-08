Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29b894f1-42d4-4d1d-8908-77e3997381eb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A terror elleni küzdelem új nagy frontjává vált a Szahel-övezet és Nyugat-Afrika több része, ahol Franciaország vezetésével folyik a háború a szélsőségesek ellen, akikkel nemigen bírnak. ","shortLead":"A terror elleni küzdelem új nagy frontjává vált a Szahel-övezet és Nyugat-Afrika több része, ahol Franciaország...","id":"202031__szahelovezet__dzsihad__francia_hadmuveletek__ideges_legiok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b894f1-42d4-4d1d-8908-77e3997381eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805e8822-2718-475a-adaa-686f171acf6f","keywords":null,"link":"/360/202031__szahelovezet__dzsihad__francia_hadmuveletek__ideges_legiok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:00","title":"Európa megemlegetheti, ha Nyugat-Afrika a franciák Afganisztánja lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok nemrég már bejelentette, hogy az amerikai felhasználók legjobbjait egy előre meghatározott keretből fogja kifizetni 2021-től. Most kiderült, Európában is megnyitja pénztárcáját a vállalat.","shortLead":"A TikTok nemrég már bejelentette, hogy az amerikai felhasználók legjobbjait egy előre meghatározott keretből fogja...","id":"20200803_tiktok_video_fizetes_influenszer_befolyasolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8596ebe-37e1-4b47-9c25-33f85d1d6a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_tiktok_video_fizetes_influenszer_befolyasolo","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:03","title":"Európában is pénzt ad a jobb videókért a TikTok, 20 milliárd forintot osztanak szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes a karantén alatt építkezésre ment dolgozni, ahol fiával és vejével kellett korlátokat pakolnia.\r

\r

","shortLead":"Az énekes a karantén alatt építkezésre ment dolgozni, ahol fiával és vejével kellett korlátokat pakolnia.\r

\r

","id":"20200804_Nem_volt_koncert_segedmunkabol_elt_Kokeny_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc8457f-3e93-432b-a8e3-1a9a8dbf58ac","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Nem_volt_koncert_segedmunkabol_elt_Kokeny_Attila","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:54","title":"Nem lehetett koncertezni, segédmunkából élt Kökény Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szobánként egymillió forint állami támogatásra lehetett pályázni szálláshely-tulajdonosoknak. A nyertesek között van Simicska Lajos és több fideszes képviselő is.","shortLead":"Szobánként egymillió forint állami támogatásra lehetett pályázni szálláshely-tulajdonosoknak. A nyertesek között van...","id":"20200804_kisfaludy_hotel_fejlesztes_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2e2561-0205-405c-9ff0-bab76f70cb32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_kisfaludy_hotel_fejlesztes_tamogatas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:01","title":"Keddtől utalják a hotelfejlesztésre szánt milliókat, amiből Simicskának is jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tűzijátékraktár repült levegőbe a libanoni főváros kikötőjében.","shortLead":"Egy tűzijátékraktár repült levegőbe a libanoni főváros kikötőjében.","id":"20200804_robbanas_Bejrut_libanon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ea6051-44c7-45cf-91c3-3156d9f2d8d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_robbanas_Bejrut_libanon","timestamp":"2020. augusztus. 04. 18:04","title":"Óriási robbanás történt Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9233685f-dd65-4f53-ad0a-8b1157df5fd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivo újabb demóban mutatta meg, mire képes a 120W-os technológia. Elvileg gyorsabb, mint a konkurens Oppo 120W-os megoldása.","shortLead":"A Vivo újabb demóban mutatta meg, mire képes a 120W-os technológia. Elvileg gyorsabb, mint a konkurens Oppo 120W-os...","id":"20200803_vivo_gyorstolto_120w_gyorstoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9233685f-dd65-4f53-ad0a-8b1157df5fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd2d61-40ef-4dda-95d7-cd2a38264680","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_vivo_gyorstolto_120w_gyorstoltes","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:33","title":"Videó: Brutális sebességgel tölti a mobilt a Vivo új töltője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb41f53-7d51-41d8-a351-a569d858860c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy az ország viharral érintett területein csak indokolt esetben induljanak útnak.","shortLead":"A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy az ország viharral érintett területein csak indokolt esetben induljanak...","id":"20200804_Magyar_Kozut_vihar_felhoszakadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbb41f53-7d51-41d8-a351-a569d858860c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22736467-d982-4736-bcd4-a8cbafe23adc","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Magyar_Kozut_vihar_felhoszakadas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:47","title":"Magyar Közút: Hatalmas eső jön, csak indokolt esetben induljanak útnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Washington szerint sok esetben jogtalan a támogatás, de tény, a célt, vagyis a munkahelyek megtartását segíti.","shortLead":"Washington szerint sok esetben jogtalan a támogatás, de tény, a célt, vagyis a munkahelyek megtartását segíti.","id":"20200803_Sok_kinai_ceg_is_profital_Trump_koronavirussegelyebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddeb3ca-20de-4570-b302-113485d51017","keywords":null,"link":"/kkv/20200803_Sok_kinai_ceg_is_profital_Trump_koronavirussegelyebol","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:16","title":"Sok kínai cég is profitál Trump koronavírus-segélyéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]