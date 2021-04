Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szerinte szükség van egy nemzetközi vakcinagyártó hálózatra.","shortLead":"Szerinte szükség van egy nemzetközi vakcinagyártó hálózatra.","id":"20210425_Bill_Gates_Jovore_az_egesz_vilagon_visszaterhet_az_elet_a_normalis_kerekvagasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b9da01-904e-4de3-b16d-ea386ec5aa85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Bill_Gates_Jovore_az_egesz_vilagon_visszaterhet_az_elet_a_normalis_kerekvagasba","timestamp":"2021. április. 25. 17:13","title":"Bill Gates: Jövőre az egész világon visszatérhet az élet a normális kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5091a115-8264-409c-92a9-195220617a18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl van a harmadik bevetésén az Ingenuity nevű kis drón, amely ezúttal nemcsak a megtett távot, hanem a sebességét is növelte.","shortLead":"Túl van a harmadik bevetésén az Ingenuity nevű kis drón, amely ezúttal nemcsak a megtett távot, hanem a sebességét is...","id":"20210426_ingenuity_mars_dron_helikopter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5091a115-8264-409c-92a9-195220617a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7aa828d-4c25-4dbb-909b-98dac46d289a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_ingenuity_mars_dron_helikopter","timestamp":"2021. április. 26. 11:33","title":"Sebességrekord született a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy néz ki, megsérült a hajótest is, egyre valószínűtlenebb, hogy van túlélője a balesetnek.","shortLead":"Úgy néz ki, megsérült a hajótest is, egyre valószínűtlenebb, hogy van túlélője a balesetnek.","id":"20210424_Megtalaltak_az_eltunt_indonez_tengeralattjarot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b908af5-2bf8-41e3-93d7-3583b869ee21","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Megtalaltak_az_eltunt_indonez_tengeralattjarot","timestamp":"2021. április. 24. 13:28","title":"Megtalálták az eltűnt indonéz tengeralattjáró egyes darabjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid elnöke, Florentino Perez kijelentette, hogy a 12 alapító klubot továbbra is szerződés köti a labdarúgó Európai Szuperligához (ESL), azaz a tagok - bár a többség ezt már kijelentette - nem távozhatnak a társaságból.","shortLead":"A Real Madrid elnöke, Florentino Perez kijelentette, hogy a 12 alapító klubot továbbra is szerződés köti a labdarúgó...","id":"20210425_A_Real_Madrid_elnoke_szerint_nincs_visszaut_a_Szuperligabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1deb3e2-cd46-47b3-a1ec-a34790e70256","keywords":null,"link":"/sport/20210425_A_Real_Madrid_elnoke_szerint_nincs_visszaut_a_Szuperligabol","timestamp":"2021. április. 25. 12:43","title":"A Real Madrid elnöke szerint nincs visszaút a Szuperligából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd mellkasra rögzíteni.","shortLead":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd...","id":"20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d46c930-48ae-439e-b7b9-c199046f1255","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","timestamp":"2021. április. 24. 20:00","title":"E-bőrrel követnék nyomon az egészégügyi állapotunkat japán kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy magas rangú miniszter állítja, hogy Boris Johnson saját zsebből fizette Downing Street-i szolgálati lakásának felújítását. Igaz, azt nem tudni, honnan szerezte a pénzt.","shortLead":"Egy magas rangú miniszter állítja, hogy Boris Johnson saját zsebből fizette Downing Street-i szolgálati lakásának...","id":"20210425_All_a_bal_Boris_Johnson_lakasfelujitasa_miatt_mert_nem_tudni_ki_fizette_azt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c45303e-b512-4623-9bbd-edf10770b15b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210425_All_a_bal_Boris_Johnson_lakasfelujitasa_miatt_mert_nem_tudni_ki_fizette_azt","timestamp":"2021. április. 25. 13:32","title":"Áll a bál Boris Johnson lakásfelújítása miatt, mert nem tudni, ki fizette azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fff76b-97e0-4396-8860-e2f47bd02d2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"40 fokos lázzal ment be dolgozni a férfi, majd egy edzőterembe is elment betegen. ","shortLead":"40 fokos lázzal ment be dolgozni a férfi, majd egy edzőterembe is elment betegen. ","id":"20210424_Letartoztattak_Mallorcan_egy_ferfit_aki_velhetoen_22_embert_fertozott_meg_koronavirussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9fff76b-97e0-4396-8860-e2f47bd02d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b2b101-4328-4f53-9e54-fdce1e524577","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Letartoztattak_Mallorcan_egy_ferfit_aki_velhetoen_22_embert_fertozott_meg_koronavirussal","timestamp":"2021. április. 24. 21:45","title":"Letartóztattak Mallorcán egy férfit, aki vélhetően 22 embert fertőzött meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csúcstalálkozóról meghozandó végső döntés még sok tényezőtől függ az oroszok szerint.","shortLead":"A csúcstalálkozóról meghozandó végső döntés még sok tényezőtől függ az oroszok szerint.","id":"20210425_Lehet_hogy_juniusban_talalkozik_egymassal_Putyin_es_Biden_de_nem_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28388c4-337c-4827-ba7f-946939b67a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Lehet_hogy_juniusban_talalkozik_egymassal_Putyin_es_Biden_de_nem_biztos","timestamp":"2021. április. 25. 15:38","title":"Lehet, hogy júniusban találkozik egymással Putyin és Biden, de nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]