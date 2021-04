Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76a314ce-8f28-43ae-9ef0-472e311b850b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 81 éves Maria Ilva Biolcati, akit hajszíne miatt La Rossa (Vörös) néven is emlegettek, pénteken halt meg Milánóban.","shortLead":"A 81 éves Maria Ilva Biolcati, akit hajszíne miatt La Rossa (Vörös) néven is emlegettek, pénteken halt meg Milánóban.","id":"20210426_Meghalt_Milva_a_hatvanashetvenes_evek_nepszeru_olasz_enekesnoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76a314ce-8f28-43ae-9ef0-472e311b850b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2e008f-c514-4f54-97e3-bc8cdb84b69d","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Meghalt_Milva_a_hatvanashetvenes_evek_nepszeru_olasz_enekesnoje","timestamp":"2021. április. 26. 10:06","title":"Meghalt Milva, a hatvanas-hetvenes évek népszerű olasz énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is használható.","shortLead":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is...","id":"20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bf4301-0c24-476f-8e0f-d4f799f50dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","timestamp":"2021. április. 26. 14:03","title":"Szabad a sör – facebookos keret lett Orbán elhíresült bejelentkezéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint nézőinek felét elvesztette a Los Angeles-i Oscar-díjátadó gála a tavalyihoz képest: a helyi idő szerint vasárnap este élőben közvetített műsort alig tízmillióan nézték az Amerikai Egyesült Államokban.","shortLead":"Több mint nézőinek felét elvesztette a Los Angeles-i Oscar-díjátadó gála a tavalyihoz képest: a helyi idő szerint...","id":"20210427_Oscar_gala_nezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071000da-12aa-440f-8160-c4897e9176ac","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Oscar_gala_nezettseg","timestamp":"2021. április. 27. 12:40","title":"Rekordmélység: rettentően kevesen voltak kíváncsiak az idei Oscar-gálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a612c2e3-7524-4629-9735-93206a93d138","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlemény szerint a Magyar Vízilabda Szövetségben betöltött elnöki feladatai miatt mondott le. ","shortLead":"A közlemény szerint a Magyar Vízilabda Szövetségben betöltött elnöki feladatai miatt mondott le. ","id":"20210426_lemondott_vari_attila_pecsi_fideszes_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a612c2e3-7524-4629-9735-93206a93d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a3d24c-0c3c-4d9b-9959-972b0dca873f","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_lemondott_vari_attila_pecsi_fideszes_kepviselo","timestamp":"2021. április. 26. 19:15","title":"Lemondott a képviselőségről Vári Attila, akiből hiába akart pécsi polgármestert faragni a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","shortLead":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","id":"20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2d09b5-91ca-4812-a56a-bf7922be9ce9","keywords":null,"link":"/elet/20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","timestamp":"2021. április. 27. 17:10","title":"Csak hatan lettek koronavírusosak egy 5000 fős barcelonai koncert után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány a gazdaság miatt kockáztatja a nyitást, a szennyvizek optimizmusra adhatnak okot, elhallgatták a SpaceX \"kalandját\". Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kormány a gazdaság miatt kockáztatja a nyitást, a szennyvizek optimizmusra adhatnak okot, elhallgatták a SpaceX...","id":"20210427_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbed206c-546e-4d9b-9c5e-d540102bb562","keywords":null,"link":"/360/20210427_Radar360","timestamp":"2021. április. 27. 08:00","title":"Radar360: Kitálal a kórházigazgató, Keszthely az OLAF célkeresztjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éjjel fél 12-kor jelentkezünk a percről percre tudósításunkkal a járvány miatt rendkívüli gáláról.","shortLead":"Éjjel fél 12-kor jelentkezünk a percről percre tudósításunkkal a járvány miatt rendkívüli gáláról.","id":"20210425_Es_a_gyoztes__hamarosan_atadjak_az_Oscardijakat_kovesse_velunk_eloben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df34167-f7d5-4228-9a1f-e6413b9b7540","keywords":null,"link":"/kultura/20210425_Es_a_gyoztes__hamarosan_atadjak_az_Oscardijakat_kovesse_velunk_eloben","timestamp":"2021. április. 25. 22:09","title":"És a győztes... - hamarosan átadják az Oscar-díjakat, kövesse velünk élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f90e09b-b52a-4267-b661-3d91bf0f08d7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért hangzik úgy az AstraZeneca oltásának fantázianeve, mintha az oroszok adták volna? A Duma Aktuál bizalomgerjesztőbb elnevezéseket fejlesztett. A Szputnyikkal közben oroszországi nyaralást lehet nyerni, csak félő, hogy hosszúra nyúlik majd. ","shortLead":"Miért hangzik úgy az AstraZeneca oltásának fantázianeve, mintha az oroszok adták volna? A Duma Aktuál...","id":"20210426_Duma_Aktual_Vakcina_nevek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f90e09b-b52a-4267-b661-3d91bf0f08d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcd12be-32df-425d-897e-4b84cbab94e7","keywords":null,"link":"/360/20210426_Duma_Aktual_Vakcina_nevek","timestamp":"2021. április. 26. 19:00","title":"Új neveket talált a vakcináknak a Duma Aktuál, a mostani unalmasak helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]