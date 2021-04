Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különböző iparágak 27 vállalata nyílt levélben kérvényezte az Európai Uniónál, hogy legkésőbb 2035-tól tiltsa be az új, belső égésű motorral rendelkező autók forgalmazását.","shortLead":"Különböző iparágak 27 vállalata nyílt levélben kérvényezte az Európai Uniónál, hogy legkésőbb 2035-tól tiltsa be az új...","id":"20210426_A_Volvo_az_Uber_az_Ikea_es_meg_kettucatnyi_vallalat_2035tol_betiltatna_a_hagyomanyos_motorok_autokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2cb547-f6b8-4286-9424-b86da23aa927","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_A_Volvo_az_Uber_az_Ikea_es_meg_kettucatnyi_vallalat_2035tol_betiltatna_a_hagyomanyos_motorok_autokat","timestamp":"2021. április. 27. 04:23","title":"A Volvo, az Uber, az Ikea és még kéttucatnyi vállalat 2035-től betiltatná a hagyományos motorú autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zoomon nem jelenkezhetett be, így a második legjobb megoldást választotta.","shortLead":"Zoomon nem jelenkezhetett be, így a második legjobb megoldást választotta.","id":"20210427_Anthony_Hopkins_ataludta_a_pillanatot_amikor_megkapta_az_Oscart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178a13e4-15e6-4a4d-98fd-a91e2ac00487","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Anthony_Hopkins_ataludta_a_pillanatot_amikor_megkapta_az_Oscart","timestamp":"2021. április. 27. 09:35","title":"Anthony Hopkins átaludta a pillanatot, amikor megkapta az Oscart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd2f37f-e3b5-49d6-a382-55a9db9308bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Deutsh Tamás azután írt a jobbikos politikusról, hogy az néhány órával korábban „fideszes hosszú hajú ficsúrnak” nevezte őt.","shortLead":"Deutsh Tamás azután írt a jobbikos politikusról, hogy az néhány órával korábban „fideszes hosszú hajú ficsúrnak”...","id":"20210426_deutsch_tamas_jakab_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd2f37f-e3b5-49d6-a382-55a9db9308bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6182fc2f-4468-4001-ac78-c9e07a554880","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_deutsch_tamas_jakab_peter","timestamp":"2021. április. 26. 17:55","title":"Deutsch: Van ez a tubusos Piros Arany reklámarc, úgy hívják, hogy Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a két beruházás megfér egymás mellett. ","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a két beruházás megfér egymás mellett. ","id":"20210427_palkovics_laszlo_fudan_egyetem_diakvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacfeed0-dbe4-475d-8774-a4951bfa8321","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_palkovics_laszlo_fudan_egyetem_diakvaros","timestamp":"2021. április. 27. 15:49","title":"Palkovics ígéri, hogy a Fudan Egyetem nem vesz el területet a Diákvárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62187b52-b2e4-43b2-8d6a-e55a226f453d","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210428_Marabu_Feknyuz_Ujrainditjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62187b52-b2e4-43b2-8d6a-e55a226f453d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688aab6a-6807-4d6c-bf77-23f8420ed36c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_Marabu_Feknyuz_Ujrainditjuk","timestamp":"2021. április. 28. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Újraindítjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","shortLead":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","id":"20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c723e4c-8144-4d5c-8a73-d19b677851e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","timestamp":"2021. április. 27. 20:20","title":"Egy felmérés szerint több magyar fogadná el a kínai vakcinát, mint az oroszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix néhány piacon és néhány felhasználónál megakadályozta, hogy a fiókokhoz olyanok is hozzáférjenek, akik nem fizetnek elő a szolgáltatásra. A jelenség ugyanakkor csak teszt jellegű, és egyelőre nem várható az általános bevezetése – közölte a szolgáltató vezérigazgatója.","shortLead":"A Netflix néhány piacon és néhány felhasználónál megakadályozta, hogy a fiókokhoz olyanok is hozzáférjenek, akik nem...","id":"20210428_netflix_jelszo_megosztasa_massal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cf924a-1d75-44ce-a3c0-9bb62e003831","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_netflix_jelszo_megosztasa_massal","timestamp":"2021. április. 28. 08:03","title":"A Netflix döntött: egyelőre nem bünteti azokat, akik megosztják másokkal a jelszavukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a485820-6c1c-48e5-8329-f178c517598f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Sopron, Kőszeg és Vaskeresztes környéki termelőket rendkívüli mértékben sújtotta a járvány, hosszabb távon segítene nekik a hegyközség.","shortLead":"A Sopron, Kőszeg és Vaskeresztes környéki termelőket rendkívüli mértékben sújtotta a járvány, hosszabb távon segítene...","id":"202116_soproni_borvidek_fejleszteseert_jarvany_sujtotta_terseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a485820-6c1c-48e5-8329-f178c517598f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fefd28-0bd6-491a-93d8-ee5c715b1531","keywords":null,"link":"/360/202116_soproni_borvidek_fejleszteseert_jarvany_sujtotta_terseg","timestamp":"2021. április. 26. 14:00","title":"Rátennék Sopront a borturizmus térképére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]