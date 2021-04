Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","shortLead":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","id":"20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2d09b5-91ca-4812-a56a-bf7922be9ce9","keywords":null,"link":"/elet/20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","timestamp":"2021. április. 27. 17:10","title":"Csak hatan lettek koronavírusosak egy 5000 fős barcelonai koncert után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magániskola egy interneten terjedő álhír alapján rendelte el, hogy a beoltott pedagógusok nem léphetnek be az intézménybe.","shortLead":"A magániskola egy interneten terjedő álhír alapján rendelte el, hogy a beoltott pedagógusok nem léphetnek be...","id":"20210428_beoltott_tanar_iskola_miami","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d56f50e-1e23-4316-a6ce-2130b9994473","keywords":null,"link":"/elet/20210428_beoltott_tanar_iskola_miami","timestamp":"2021. április. 28. 07:19","title":"Egy amerikai iskola kitiltotta a beoltott tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos szerint, ha az alapítványok eladják a vagyontárgyaikat, csak forradalommal lehet majd visszaszerezni őket.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint, ha az alapítványok eladják a vagyontárgyaikat, csak forradalommal lehet majd visszaszerezni őket.","id":"20210427_szel_bernadett_hadhazy_akos_egyetemek_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a911d5-41a0-4431-b1c6-a1d7744c7c99","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_szel_bernadett_hadhazy_akos_egyetemek_szavazas","timestamp":"2021. április. 27. 14:42","title":"Szél az egyetemek kiszervezéséről: Amit most látunk, hatalomátmentési kísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefca32a-6e15-4396-ade0-a4cef5e95940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ vezető podcastterjesztője akar lenni a Spotify, és e cél érdekében (illetve az Apple ellenében) akár komoly bevételről is hajlandó lemondani.","shortLead":"A világ vezető podcastterjesztője akar lenni a Spotify, és e cél érdekében (illetve az Apple ellenében) akár komoly...","id":"20210427_spotify_apple_podcast_elofizetesi_rendszer_jutalek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aefca32a-6e15-4396-ade0-a4cef5e95940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce577b21-6742-40c9-b29f-692c198d5614","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_spotify_apple_podcast_elofizetesi_rendszer_jutalek","timestamp":"2021. április. 26. 17:33","title":"Ehhez mit szólsz, Apple? A Spotify nem fog turkálni a podcastkészítők zsebében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820a68b5-7700-4ade-9747-68c25eb498bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre még várni kell.","shortLead":"Erre még várni kell.","id":"20210427_eskuvo_lakodalom_beoltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=820a68b5-7700-4ade-9747-68c25eb498bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca26d9-5d13-4c4e-aa3d-821a43358a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_eskuvo_lakodalom_beoltottak","timestamp":"2021. április. 27. 19:45","title":"4 millió beoltott után sem engedélyezik a lakodalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple szemüveges projektjét jól ismerő forrás szerint a cégnek már meg kellett volna kezdenie az eszköz második körös tesztjét, ez azonban még nem történt meg.","shortLead":"Egy, az Apple szemüveges projektjét jól ismerő forrás szerint a cégnek már meg kellett volna kezdenie az eszköz második...","id":"20210426_apple_glass_szemuveg_kiterjeszetett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60313b7-3c67-4ccc-9a65-b5d10c014be4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_apple_glass_szemuveg_kiterjeszetett_valosag","timestamp":"2021. április. 26. 19:03","title":"Még el sem kezdődött a második teszt, csúszhat az Apple csodaszemüvegének érkezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95106cac-dfc0-485c-b3dc-b055543ad30e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy van rá kereslet.","shortLead":"Kiderült, hogy van rá kereslet.","id":"20210427_Meggyujtana_otthon_egy_irodaszagu_gyertyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95106cac-dfc0-485c-b3dc-b055543ad30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d865ef64-b7fe-4835-aca0-929fcf70c47e","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Meggyujtana_otthon_egy_irodaszagu_gyertyat","timestamp":"2021. április. 27. 10:32","title":"Meggyújtana otthon egy irodaszagú gyertyát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A robogók az előterjesztés szerint a mindennapi közlekedés részei, amelyek alapvetően még nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, mint a nagymotorok, amelyeket vizsgáztatni kell. ","shortLead":"A robogók az előterjesztés szerint a mindennapi közlekedés részei, amelyek alapvetően még nagyobb igénybevételnek...","id":"20210428_A_robogokra_is_kotelezo_muszaki_vizsgat_szeretne_az_EU_kozlekedesi_bizottsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6c45f0-01da-4e4f-a9a3-10fefb069e14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_A_robogokra_is_kotelezo_muszaki_vizsgat_szeretne_az_EU_kozlekedesi_bizottsaga","timestamp":"2021. április. 28. 09:27","title":"A robogókra is kötelező műszaki vizsgát szeretne az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]