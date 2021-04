Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"D. Csabát egy horvát és egy magyar férfi megöléséért ítélték el.","shortLead":"D. Csabát egy horvát és egy magyar férfi megöléséért ítélték el.","id":"20210429_csantaveri_gyilkos_d_csaba_fellebbezes_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dbd521-0fc0-443c-90ed-6594523d86cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_csantaveri_gyilkos_d_csaba_fellebbezes_ugyeszseg","timestamp":"2021. április. 29. 11:25","title":"Tényleges életfogytiglant kérnek a csantavéri gyilkosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő év január elsejétől nem kell szja-t fizetni a fiataloknak.","shortLead":"Jövő év január elsejétől nem kell szja-t fizetni a fiataloknak.","id":"20210428_novak_szja_mentesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e8e476-8a60-4fc2-b507-67a25add2186","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_novak_szja_mentesseg","timestamp":"2021. április. 28. 18:23","title":"Novák: Egymillió 15 és 25 év közötti fiatalt érinthet az szja-mentesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jakab András arról is beszélt, hogy bár rákeresett, nem talált nemzetközi példát arra, hogy a közvagyont máshol is alapítványokba szerveznék.","shortLead":"Jakab András arról is beszélt, hogy bár rákeresett, nem talált nemzetközi példát arra, hogy a közvagyont máshol is...","id":"20210428_alkotmanyjogasz_jakab_andras_kozvagyon_fidesz_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7703264a-f6ca-4965-ae9a-f3f111633df0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_alkotmanyjogasz_jakab_andras_kozvagyon_fidesz_alapitvany","timestamp":"2021. április. 28. 13:40","title":"Alkotmányjogász: Az MSZMP használt hasonló technikát a vagyonátmentésre, mint amit ma a Fidesztől látunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előre egyeztetett időpontokban lehet menni egynapos sebészeti ellátásra.","shortLead":"Előre egyeztetett időpontokban lehet menni egynapos sebészeti ellátásra.","id":"20210428_kasler_egynapos_sebeszeti_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507f74ae-bcc5-4a5f-914c-6ac86c3e6746","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_kasler_egynapos_sebeszeti_ellatas","timestamp":"2021. április. 28. 17:30","title":"Kásler: Hétfőtől újrandulhat az egynapos sebészeti ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány 60 ezerre becsülte azoknak a szolgáltatóknak a számát, amelyeknél korábban nem volt mód elektronikus fizetésre, az elfogadóhelyek száma azonban csak 11 ezerrel emelkedett.","shortLead":"A kormány 60 ezerre becsülte azoknak a szolgáltatóknak a számát, amelyeknél korábban nem volt mód elektronikus...","id":"20210428_bankkartya_elektronikus_fizetes_online_kassza_mbn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152c395-9b5d-45a8-b911-81f2af6c5851","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_bankkartya_elektronikus_fizetes_online_kassza_mbn","timestamp":"2021. április. 28. 13:29","title":"Hiába tették kötelezővé, alig nőtt az elektronikus fizetést elfogadó helyek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4b9020-a54d-4c0f-90b6-6ace8c858f29","c_author":"HVG","category":"360","description":"Negyed óra alatt bárkiről készít olyan digitális avatárt az Hour One nevű startup, amely aztán bármilyen helyzetben bevethető, szerepeltethető. Akár több helyen is lehetünk egyszerre, persze virtuálisan.","shortLead":"Negyed óra alatt bárkiről készít olyan digitális avatárt az Hour One nevű startup, amely aztán bármilyen helyzetben...","id":"202114_egyre_tobben_vagyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f4b9020-a54d-4c0f-90b6-6ace8c858f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39781e4-1f55-4455-a0e4-64144d30b633","keywords":null,"link":"/360/202114_egyre_tobben_vagyok","timestamp":"2021. április. 28. 19:00","title":"Tiszta sci-fi: mesterséges alteregókat kínál egy startup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerződésben rögzítették, hogy az egyetem budapesti fejlesztése összhangban áll a Diákváros programjával.","shortLead":"A szerződésben rögzítették, hogy az egyetem budapesti fejlesztése összhangban áll a Diákváros programjával.","id":"20210427_fudan_egyetem_budapest_kampusz_diakvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0b506b-2899-490e-8381-adfba72c7151","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_fudan_egyetem_budapest_kampusz_diakvaros","timestamp":"2021. április. 27. 18:16","title":"Megkötötték a stratégiai megállapodást a Fudan budapesti campusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","shortLead":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","id":"20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea32d84-a0cc-46a1-92a0-70e59a06674a","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","timestamp":"2021. április. 29. 06:00","title":"Kubatov: Ha megvan a 4 millió beoltott, szombaton nézők előtt játszik a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]