[{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes politikusnak négyhavi fizetésének megfelelő összeget kell befizetnie büntetésként, amiért két szakrendelő ügyében a pénzügyminiszter segítségét kérte, miközben videózott.","shortLead":"A párbeszédes politikusnak négyhavi fizetésének megfelelő összeget kell befizetnie büntetésként, amiért két szakrendelő...","id":"20210427_tordai_bence_buntetes_kover_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdfd771-fb32-4606-af1e-5a125808cd67","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_tordai_bence_buntetes_kover_laszlo","timestamp":"2021. április. 27. 16:21","title":"Megszavazta Tordai Bence 8,2 milliós büntetését a kormánytöbbség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","shortLead":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","id":"20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2d09b5-91ca-4812-a56a-bf7922be9ce9","keywords":null,"link":"/elet/20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","timestamp":"2021. április. 27. 17:10","title":"Csak hatan lettek koronavírusosak egy 5000 fős barcelonai koncert után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","shortLead":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","id":"20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d37383-8809-4b96-b876-718b41b965e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","timestamp":"2021. április. 27. 21:47","title":"Spontán bulival okoztak közfelháborodást a párizsi fiatalok, ügyészségi eljárás is indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fecd14f-a3a8-4fff-9d8c-07af664ad401","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Aranyér. Elsőre nem hangzik túl jól, de a kezdeti elkeseredés után inkább fogjunk bele az életmódváltásba, amibe iktassuk be a rendszeres sportot is, ha addig még nem tettük volna. Segítünk, hogy melyik sport tehet jót és melyik az, melyet messziről el kellene kerülniük az aranyérrel küszködőknek.\r

","shortLead":"Aranyér. Elsőre nem hangzik túl jól, de a kezdeti elkeseredés után inkább fogjunk bele az életmódváltásba, amibe...","id":"proktis_20191209_Sport_aranyer_edzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fecd14f-a3a8-4fff-9d8c-07af664ad401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02eca218-9981-4da3-84e6-f08979ebdcf2","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191209_Sport_aranyer_edzes","timestamp":"2021. április. 28. 07:30","title":"Sport és aranyér: nem mindegy, hogy hogyan és mit edzünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"10d7d0e0-9e8e-4119-af57-f0dcea91c26b","c_author":"Marabu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20210427_Marabu_Feknyuz_Kariko_szamol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d7d0e0-9e8e-4119-af57-f0dcea91c26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0087c23-9d83-4ac2-b468-65bca9ccb961","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_Marabu_Feknyuz_Kariko_szamol","timestamp":"2021. április. 27. 11:45","title":"Marabu Féknyúz: Karikó számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7d424-baad-4e1c-a782-6e2b4e3d1565","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fagyasztott sült krumplin már működik a módszer.","shortLead":"A fagyasztott sült krumplin már működik a módszer.","id":"20210427_szen_dioxid_elelmiszer_tartositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7d424-baad-4e1c-a782-6e2b4e3d1565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7385ed79-850b-4b1a-ae6b-9b7cb164b5b8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210427_szen_dioxid_elelmiszer_tartositas","timestamp":"2021. április. 27. 18:40","title":"Szén-dioxiddal tartósítaná egy cég az élelmiszereket, hogy fagyasztó helyett akár a polcon is tarthassuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b87cf3-eae4-438a-ac20-b8e483226573","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW X2-es plug-in megnyugtató meglepetése, hogy két, alapvetően önmagukban különösebben semmi extrával nem kecsegtető hajtási egységet párosítva egészen élvezetes végeredményt lehet létrehozni.","shortLead":"A BMW X2-es plug-in megnyugtató meglepetése, hogy két, alapvetően önmagukban különösebben semmi extrával nem kecsegtető...","id":"20210427_BMW_X2_25eteszt_jatekos_konnektoros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62b87cf3-eae4-438a-ac20-b8e483226573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a7f64c-4ff0-4222-8d41-f0785e26406d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_BMW_X2_25eteszt_jatekos_konnektoros","timestamp":"2021. április. 28. 04:23","title":"BMW X2 25e-teszt: játékos kis konnektoros ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fabia negyedik generációja minden korábbinál nagyobbnak ígérkezik.","shortLead":"A Fabia negyedik generációja minden korábbinál nagyobbnak ígérkezik.","id":"20210427_jol_mutat_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501e598b-daa5-449c-89f0-4fddc975f767","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_jol_mutat_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2021. április. 27. 06:41","title":"Jól mutat a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]