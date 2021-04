Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ef932fe-6943-46dc-8285-0b710d23a201","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig ismeretlen kéziratot találtak Pilinszky János egykori albérletében.\r

\r

","shortLead":"Eddig ismeretlen kéziratot találtak Pilinszky János egykori albérletében.\r

\r

","id":"20210428_Elokerultek_Pilinszky_utolso_kezzel_irt_jegyzetei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ef932fe-6943-46dc-8285-0b710d23a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3337cce5-91c6-439a-97c1-af57f3060e93","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Elokerultek_Pilinszky_utolso_kezzel_irt_jegyzetei","timestamp":"2021. április. 28. 15:42","title":"Előkerültek Pilinszky utolsó kézzel írt jegyzetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803928f2-0821-4c0f-8700-70e82ffe7554","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb ügyben kényszerítenék bíróságra az almás céget: egy csoportos kereset benyújtói szerint az Apple túloz, amikor az iPhone-ok vízállóságáról beszél.","shortLead":"Újabb ügyben kényszerítenék bíróságra az almás céget: egy csoportos kereset benyújtói szerint az Apple túloz, amikor...","id":"20210429_per_apple_vizallosag_vizallo_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=803928f2-0821-4c0f-8700-70e82ffe7554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed02e584-66e7-413e-999f-17c759898441","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_per_apple_vizallosag_vizallo_iphone","timestamp":"2021. április. 29. 09:03","title":"Nem is annyira vízállók az iPhone-ok? Pert indítottak az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e14c758-76c5-4e42-9c95-d31a078d98b2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti új világba csöppen, mikor felveszik a Snétberger Zenei Tehetség Központba. A roma fiú nem zenész családból jön, csak imád gitározni. Az első órákon kiderül, hogy a kottával meg fog gyűlni a baja. Tititá, első rész. ","shortLead":"Anti új világba csöppen, mikor felveszik a Snétberger Zenei Tehetség Központba. A roma fiú nem zenész családból jön...","id":"20210427_Doku360_Titita_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e14c758-76c5-4e42-9c95-d31a078d98b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad569e1c-98f3-4625-b442-594933f5361b","keywords":null,"link":"/360/20210427_Doku360_Titita_elso_resz","timestamp":"2021. április. 27. 19:00","title":"Doku360: Én is lehetnék olyan jó zenész, ha tanultam volna ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953b0da8-0f9b-4992-b529-d8c10628845a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki 3 hónapon belül volt fertőzött, már az is jelentkezhet oltásra – mondták az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. A tizenéves korosztályt Pfizer-vakcinával fogják oltani.","shortLead":"Aki 3 hónapon belül volt fertőzött, már az is jelentkezhet oltásra – mondták az operatív törzs szerdai tájékoztatóján...","id":"20210428_operativ_torzs_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=953b0da8-0f9b-4992-b529-d8c10628845a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e689ccda-d23d-4636-a646-c76342c16309","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_operativ_torzs_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 28. 12:49","title":"Operatív törzs: napokon belül oltják a 16-18 éveseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a95477e-491f-41bc-ba8a-b12abe48faf8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elképesztően nagy lett az érdeklődés a szigetelőanyagok iránt, mióta elérhető a hárommillió forintos otthonfelújítási támogatás. A kereslet növekedése drasztikus, 40–50 százalékos áremelkedést okozott – derül ki a Dalos Tüzép közleményéből. Az építőanyagkereskedő tapasztalatai szerint sokan az utolsó utáni pillanatig kivárnak a rendeléssel, pedig akár hónapokba is beletelhet, mire le tudják nekik szállítani az anyagokat.







","shortLead":"Elképesztően nagy lett az érdeklődés a szigetelőanyagok iránt, mióta elérhető a hárommillió forintos otthonfelújítási...","id":"20210429_Kozel_masfelszeresere_ugrott_a_szigeteloanyagok_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a95477e-491f-41bc-ba8a-b12abe48faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9dd62b-fd81-48bc-a7b6-00914a84ad03","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210429_Kozel_masfelszeresere_ugrott_a_szigeteloanyagok_ara","timestamp":"2021. április. 29. 09:30","title":"Másfélszeresére ugrott a hőszigetelőanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Mária vallomást tett a bíróságon, azt állítja, még mindig hisz abban, hogy az öröksége megvan, és meg fogja kapni. Ha nem, akkor őt is becsapták. ","shortLead":"P. Mária vallomást tett a bíróságon, azt állítja, még mindig hisz abban, hogy az öröksége megvan, és meg fogja kapni...","id":"20210428_csengeri_orokosno_birosag_per_vallomas_kosa_lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7c7c1c-ab81-4218-87fb-5df278cbb0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_csengeri_orokosno_birosag_per_vallomas_kosa_lajos","timestamp":"2021. április. 28. 14:16","title":"Csengeri örökösnő: A svájci szállodát is én fizettem Kósának, a bankkártyám is nála van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a009e385-0c01-453d-b8ce-59a399127fda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra véglegesítették a listát.","shortLead":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra...","id":"20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a009e385-0c01-453d-b8ce-59a399127fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9f653b-20ae-4be5-ac1c-8bf358f9a1c3","keywords":null,"link":"/elet/20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","timestamp":"2021. április. 27. 14:01","title":"Utcát, teret neveznek el Szabó Magdáról, Psota Irénről, Komlós Juciról és Solt Ottiliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1b0edc-fd5a-4a15-b726-fa9e01842e07","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fogyasztóbarát lakáshitelek és személyi hitelek összehasonlító programja már korábban elindult, így már a fogyasztóbarát termékcsalád valamennyi tagja rendelkezik önálló kalkulátorral.","shortLead":"A fogyasztóbarát lakáshitelek és személyi hitelek összehasonlító programja már korábban elindult, így már...","id":"20210428_mnb_fogyasztobarat_otthonbiztositas_kalkuiator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b1b0edc-fd5a-4a15-b726-fa9e01842e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb19372-51b1-4977-bf6b-fca29b79d7c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_mnb_fogyasztobarat_otthonbiztositas_kalkuiator","timestamp":"2021. április. 28. 12:45","title":"Mostantól könnyebb lesz jó döntést hozni, ha biztosítást kötnénk az otthonunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]