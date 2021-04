Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Mindenki tudni véli, melyik film nyeri meg hétfőn hajnalban a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, de vajon tényleg így lesz? Több mesterművet is jelöltek idén a legfontosabb filmes díjra: bemutatjuk a fő kategória összes jelöltjét. Ezek voltak az év legjobb filmjei – Az idei Oscar-gála jelöltjei, 2. rész A Domino's és a Nuro nevű amerikai startup cégek a héten "autonóm" pizzafutár-szolgáltatást indítottak Houstonban. Ez azt jelenti, hogy bizonyos vásárlóknak lehetőségük van arra, hogy a Nuro R2 önvezető kiszállító járművel szállítsák ki a pizzát. Amikor már pizzafutár sem kell a pizza kiszállításához

Egy dél-koreai légitársaság volt vezérigazgatójának közel 1800 dollárnak megfelelő pénzbüntetést kell fizetnie, mert több nődolgozót nem engedett el szabadnapra a menstruáció idején. Megbüntették a dél-koreai légitársaság volt vezetőjét, mert nem adta ki a menstruációs szabadságot Négy asztronautával a fedélzetén érkezett meg Elon Musk cégének űrhajója. Landolt a Nemzetközi Űrállomáson a SpaceX űrhajója

Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási gépekkel. Rengeteg nyugdíjas gép van a magyar háztartásokban

Ismét átvették az első helyet a Zöldek a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségétől a pártok népszerűségi rangsorában Németországban - mutatta ki több felmérés. A Zöldek a legnépszerűbbek a német pártok közül Galamb, vadász, őrgróf lesz a kommunisták helyén. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja. Leáll a Trabant és az Interflug, vesztésben van Marx és Kohl is – 1991. április 24.

Kínából érkezett 600 ezer adag Sinopharm. Megérkezett Magyarországra az eddigi legnagyobb vakcinaszállítmány