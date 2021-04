Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d9a6290-1847-444b-bbb0-9d763a7819a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csillapodik a NER-barát befektetők beruházási láza az északi parton.","shortLead":"Nem csillapodik a NER-barát befektetők beruházási láza az északi parton.","id":"202117_fured_homes_residence_nagyagyuk_abalatonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9a6290-1847-444b-bbb0-9d763a7819a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9447197f-fbcc-4430-ae34-c2d33acab1f4","keywords":null,"link":"/360/202117_fured_homes_residence_nagyagyuk_abalatonnal","timestamp":"2021. április. 29. 12:00","title":"Balatonfüred újabb lakóparkokat köszönhet NER-közeli nagyágyúknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e520a45d-2f2c-4bb9-89b2-6ff6dabebaa7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harcsa Veronika jazzénekes és Steiner Kristóf gasztroblogger is csatlakozott a berlini magyarok által alapított Freie Ungarische Botschaft kampányához. Videóban érvelnek a külföldi levélszavazás hasznossága mellett.","shortLead":"Harcsa Veronika jazzénekes és Steiner Kristóf gasztroblogger is csatlakozott a berlini magyarok által alapított Freie...","id":"20210429_Nincs_mindenkinek_egy_teljes_napja_arra_hogy_leadja_a_szavazatat__Harcsa_Veronika_a_levelszavas_mellett_kampanyol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e520a45d-2f2c-4bb9-89b2-6ff6dabebaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d4348d-3e9b-4810-9c76-6d7b3eaebae4","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Nincs_mindenkinek_egy_teljes_napja_arra_hogy_leadja_a_szavazatat__Harcsa_Veronika_a_levelszavas_mellett_kampanyol","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Nincs mindenkinek egy teljes napja arra, hogy leadja a szavazatát – Harcsa Veronika a levélszavazás mellett kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d58e471-78a2-4337-978e-8f62a9690f27","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök ugyan valamelyest engedett a hüvelykszorítón az ellenzék vezetőjének esetében, látván a tömegtüntetéseket és a nemzetközi felháborodást, de ettől még szét akarja verni a Navalnij által életre hívott mozgalmat, miután ekkora ellenállásba még nem ütközött uralma két évtizede alatt. Ezért most a tömeges elnyomással próbálkozik.","shortLead":"Az orosz elnök ugyan valamelyest engedett a hüvelykszorítón az ellenzék vezetőjének esetében, látván...","id":"20210428_Washington_Post_Putyin_bekemenyit_mivel_nem_tudja_megallitani_Navalnijt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d58e471-78a2-4337-978e-8f62a9690f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35aa66fb-5d98-4235-9da2-ffdb1c66baa3","keywords":null,"link":"/360/20210428_Washington_Post_Putyin_bekemenyit_mivel_nem_tudja_megallitani_Navalnijt","timestamp":"2021. április. 28. 08:02","title":"Washington Post: Putyin bekeményít, mivel nem tudja megállítani Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb48c9c-5448-4486-879c-400d03abd3fc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Eredetileg 3-5 éveseket vizsgáltak, képesek-e jutalomért önuralmat tanúsítani, de a közgazdászok hamar rájöttek, hogy felnőtt emberek gazdasági döntéseinél is érdemes ugyanezt megfigyelni. És sokan nem teljesítettek valami jól, ami a hitelezésben, a marketingben, de akár az egészségügyi kérdésekben is megmutatkozik.","shortLead":"Eredetileg 3-5 éveseket vizsgáltak, képesek-e jutalomért önuralmat tanúsítani, de a közgazdászok hamar rájöttek...","id":"20210428_gazdasag_egy_masik_kozgazdasag_turelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fb48c9c-5448-4486-879c-400d03abd3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc70a934-b5b6-49bd-ab48-439e06522526","keywords":null,"link":"/360/20210428_gazdasag_egy_masik_kozgazdasag_turelem","timestamp":"2021. április. 28. 07:00","title":"Felnőttek tömegei is elbuknak az óvodásokkal kipróbált pillecukros türelemteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament egy újabb, Oroszországot elítélő határozatról.","shortLead":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament egy újabb, Oroszországot elítélő határozatról.","id":"20210429_EP_szankciok_Oroszorszag_Navalnij_Ukrajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77afaba-38c8-4599-b694-cbc2e4a5af7f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210429_EP_szankciok_Oroszorszag_Navalnij_Ukrajna","timestamp":"2021. április. 29. 09:06","title":"Az EP szankciókat sürget Oroszország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79d57d8-2fca-430b-9cff-74155c24530d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harmadszorra is anyuka lett Angele, a huszadik életévében járó elefántanyuka: szombat hajnalban egy életerős kiselefántot hozott a világra.","shortLead":"Harmadszorra is anyuka lett Angele, a huszadik életévében járó elefántanyuka: szombat hajnalban egy életerős...","id":"20210428_Kiselefant_szuletett_a_fovarosi_allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d79d57d8-2fca-430b-9cff-74155c24530d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9698f015-2490-41a8-b4a1-b5c36178804e","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Kiselefant_szuletett_a_fovarosi_allatkertben","timestamp":"2021. április. 28. 12:25","title":"Kiselefánt született a fővárosi állatkertben, videó is készült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6690ce6c-bf86-427d-906d-85fbf75f329c","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Lapunk két olyan beteget is talált, akik alig pár nappal az AstraZeneca koronavírus-vakcinájának beadása után trombózist kaptak. Az általunk megkérdezett szakértők azt mondták, fertőzés következtében sokkal nagyobb az esély a trombózisra, mint oltás után, a tüneteket pedig fontos időben felismerni, a betegség akár meg is előzhető. ","shortLead":"Lapunk két olyan beteget is talált, akik alig pár nappal az AstraZeneca koronavírus-vakcinájának beadása után...","id":"20210427_astra_zeneca_verrog_oltas_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6690ce6c-bf86-427d-906d-85fbf75f329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e01de95-f3e8-4131-b094-3ac722f1c382","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_astra_zeneca_verrog_oltas_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 27. 15:25","title":"\"Ha felmerül, hogy trombózis, ne gondolkozzanak azon, hogy ciki lemenni a dokihoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az az amerikai, aki teljesen beoltottnak számít, mostantól nyugodtan leveheti a maszkot szabad téren, ha nincs nagy tömeg.","shortLead":"Az az amerikai, aki teljesen beoltottnak számít, mostantól nyugodtan leveheti a maszkot szabad téren, ha nincs nagy...","id":"20210428_usa_oltas_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a735a2-2391-4f6f-b705-c12c75ad2437","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_usa_oltas_maszk","timestamp":"2021. április. 28. 05:44","title":"Enyhítették a maszkviselés szabályait az Egyesült Államokban azok számára, akik minden oltást megkaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]