[{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány 2022-re is hatalmas, a GDP 5,9 százalékára rúgó hiányt tervez. A Költségvetési Tanács és a jegybank szerint ekkora deficit indokolatlan, sőt veszélyes lehet, a kormány a féktelen pénzszórással túlfűtheti a gazdaságot.","shortLead":"A kormány 2022-re is hatalmas, a GDP 5,9 százalékára rúgó hiányt tervez. A Költségvetési Tanács és a jegybank szerint...","id":"20210427_koltsegvetes_allamadossag_valasztasok_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3444fa-0a45-4a8d-b282-115d4d28f316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_koltsegvetes_allamadossag_valasztasok_2022","timestamp":"2021. április. 27. 17:52","title":"A jegybank és a Költségvetési Tanács kifogásolják a kormány pénzszóró választási költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Harminckét év után a hatóságok nyomásának engedve elhagyja Budelli szigetét Mauro Morandi.\r

","id":"20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7928ac57-d84c-44da-bc23-1d715da75e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","timestamp":"2021. április. 26. 22:26","title":"Feladta, elköltözik szigetéről az olasz Robinson Crusoe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem geg volt, hanem tisztelgés.","shortLead":"Nem geg volt, hanem tisztelgés.","id":"20210426_Ezert_uvoltott_Frances_McDormand_az_Oscargalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79666c1a-f6e4-465c-85f8-399ad2053f2e","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Ezert_uvoltott_Frances_McDormand_az_Oscargalan","timestamp":"2021. április. 26. 09:34","title":"Ezért üvöltött Frances McDormand az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vendéglátóhelyek május 19-ig még biztosan zárva tartanak, és fodrászhoz is csak negatív gyorsteszttel lehet menni.","shortLead":"A vendéglátóhelyek május 19-ig még biztosan zárva tartanak, és fodrászhoz is csak negatív gyorsteszttel lehet menni.","id":"20210427_becs_koronavirus_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40cb255-f248-4ca5-a681-dfc2825c456b","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_becs_koronavirus_nyitas","timestamp":"2021. április. 27. 16:14","title":"Nyithatnak az üzletek Bécsben, feloldják a teljes zárlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c004fcf6-f615-48b7-9404-fb008ef67f3e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre több az olyan mobiltelefonos alkalmazás, amely azt ígéri, hogy segít a párkapcsolatok valamilyen területén felmerülő problémák megoldásában, feldolgozásában. A felhasználók szerint jó részük kifejezetten hatásos.","shortLead":"Egyre több az olyan mobiltelefonos alkalmazás, amely azt ígéri, hogy segít a párkapcsolatok valamilyen területén...","id":"202116_erintse_meg_afolytatashoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c004fcf6-f615-48b7-9404-fb008ef67f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a047e285-8761-486b-bbd6-44503dc9f1f2","keywords":null,"link":"/360/202116_erintse_meg_afolytatashoz","timestamp":"2021. április. 26. 15:00","title":"Már a párterapeuták is a zsebünkbe költöznek, és ez állítólag jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Időkép felvételei szerint a Kendig-csúcson és Hajag-tetőn is elkezdett szállingózni a hó.\r

","shortLead":"Az Időkép felvételei szerint a Kendig-csúcson és Hajag-tetőn is elkezdett szállingózni a hó.\r

","id":"20210426_Nyugat_Magyarorszag_havazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252e7321-9369-4235-8dfc-b489fce54203","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Nyugat_Magyarorszag_havazas","timestamp":"2021. április. 26. 14:23","title":"A Bakonyban és a Kőszegi-hegységben is havazott délelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Európában is egyre több helyen jelenik meg az új vírusvariáns.","shortLead":"Európában is egyre több helyen jelenik meg az új vírusvariáns.","id":"20210428_who_india_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3248be3a-c5a6-4c55-9247-2d03d765a421","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_who_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 28. 06:49","title":"WHO: Eddig 17 országban mutatták ki a koronavírus indiai variánsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kapcsolódik hozzá adatrögzítés, így nincs vele gond – mondja a NAIH-elnök.","shortLead":"Nem kapcsolódik hozzá adatrögzítés, így nincs vele gond – mondja a NAIH-elnök.","id":"20210426_peterfalvi_attila_naih_vedettsegi_igazolvany_enyhites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f306d88-0a44-4a8f-81fe-0e9cb447c8dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_peterfalvi_attila_naih_vedettsegi_igazolvany_enyhites","timestamp":"2021. április. 26. 18:01","title":"Péterfalvi szerint adatvédelmi szempontból nincs gond a védettségi igazolvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]