[{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament egy újabb, Oroszországot elítélő határozatról.","shortLead":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament egy újabb, Oroszországot elítélő határozatról.","id":"20210429_EP_szankciok_Oroszorszag_Navalnij_Ukrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77afaba-38c8-4599-b694-cbc2e4a5af7f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210429_EP_szankciok_Oroszorszag_Navalnij_Ukrajna","timestamp":"2021. április. 29. 09:06","title":"Az EP szankciókat sürget Oroszország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db1ca5-1b92-4782-bedd-60a979c405d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klipet még hét éve osztotta meg Andrej Borovikov, most ítélték el.","shortLead":"A klipet még hét éve osztotta meg Andrej Borovikov, most ítélték el.","id":"20210429_borton_navalnij_rammstein_klip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33db1ca5-1b92-4782-bedd-60a979c405d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3a5eee-579f-4bdd-8199-adf3b8bb4c66","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_borton_navalnij_rammstein_klip","timestamp":"2021. április. 29. 20:47","title":"2,5 év börtönre ítélték Navalnij egyik munkatársát egy Rammstein klip megosztása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51398359-6139-4379-8270-13de425cc091","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság hatótávja az ígéretek szerint eléri a 450 kilométert.","shortLead":"Az újdonság hatótávja az ígéretek szerint eléri a 450 kilométert.","id":"20210429_elkeszult_libanon_elso_sajat_autoja_egy_elektromos_sportkocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51398359-6139-4379-8270-13de425cc091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f59378-1c55-4886-a6db-83a967a7c377","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_elkeszult_libanon_elso_sajat_autoja_egy_elektromos_sportkocsi","timestamp":"2021. április. 29. 09:21","title":"Elkészült Libanon első saját autója, egy elektromos sportkocsi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0244f193-599c-4ca1-88b4-4773c67d511e","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Megvette a Malévtól a volt amerikai nagykövet repülőgépét, helikopterrel villogott. A Nicolaus Peitlerként bemutatkozó nemzetközi szélhámos az a Peitler Miklós volt, aki már a hetvenes években félmillió forintot csalt ki gyanútlan emberekből. Rábeszélőképessége elképesztő volt, joggal nevezhető minden idők egyik legnagyobb magyar szélhámosának, kihagyhatatlan svindlertörténeti cikksorozatunkból.","shortLead":"Megvette a Malévtól a volt amerikai nagykövet repülőgépét, helikopterrel villogott. A Nicolaus Peitlerként bemutatkozó...","id":"20210429_Peitler_Mikos_Magyar_svindlerek_8_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0244f193-599c-4ca1-88b4-4773c67d511e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334413e5-6113-47c8-9cfd-c13e6fdd1f72","keywords":null,"link":"/360/20210429_Peitler_Mikos_Magyar_svindlerek_8_resz","timestamp":"2021. április. 29. 19:00","title":"Tudta, ha helikopterrel megy tárgyalni, beveszik a dumáját – Magyar svindlerek, 8. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vasas Szakszervezet úgy látja, senkitől nem kapnak a dolgozók korrekt információkat a cég helyzetéről.","shortLead":"A Vasas Szakszervezet úgy látja, senkitől nem kapnak a dolgozók korrekt információkat a cég helyzetéről.","id":"20210429_dunaferr__vasas_szakszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f67b170-70e3-4db4-9a13-ef9f444c39ce","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_dunaferr__vasas_szakszervezet","timestamp":"2021. április. 29. 14:50","title":"A szakszervezet szerint mindegy, ki rendezi a Dunaferr helyzetét, \"csak jöjjön már valaki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2502932c-d31d-49cb-a258-6d2280680b45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazi veterán a kompakt autók kategóriájában a japán márka modellje, amely lassan fél évszázada van piacon. ","shortLead":"Igazi veterán a kompakt autók kategóriájában a japán márka modellje, amely lassan fél évszázada van piacon. ","id":"20210429_Itt_az_uj_Honda_Civic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2502932c-d31d-49cb-a258-6d2280680b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038bd3b9-5ee0-44a4-905b-eee995172db1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_Itt_az_uj_Honda_Civic","timestamp":"2021. április. 29. 10:52","title":"Megérkezett a tizenegyedik generációs Honda Civic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos problémákhoz vezető kialvatlanságot is segíthet megelőzni. Egy új kutatás ellentmond ennek.","shortLead":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos...","id":"20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5f7a8-da0c-41e0-af82-afdb620b260d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","timestamp":"2021. április. 29. 10:36","title":"Egy kutatás szerint az iPhone-ok kékfény-szűrője igazából nem segít hamarabb elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fae6a9-3520-48b8-b09d-78e307a608ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora reggel váratlanul kiderült, hogy 100 ezer Pfizer vakcinát beadnak ma. Ehhez az eeszt.gov.hu rendszerben kellett volna időpontot foglalni, azonban az kapásból összeomlott. Így sokan a kórházi oltópontoknál sorban állva reménykednek abban, hogy jut nekik oltás. Van, ahol már közölték, a Pfizer elfogyott, innentől AstraZenecát vagy Sinopharmot tudnak adni. ","shortLead":"Kora reggel váratlanul kiderült, hogy 100 ezer Pfizer vakcinát beadnak ma. Ehhez az eeszt.gov.hu rendszerben kellett...","id":"20210430_Nagyon_hosszu_sorok_allnak_Pfizer_oltasokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91fae6a9-3520-48b8-b09d-78e307a608ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4b6a0a-80df-4a37-8e1b-e21c45b66260","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Nagyon_hosszu_sorok_allnak_Pfizer_oltasokert","timestamp":"2021. április. 30. 11:25","title":"Van, ahol már lezárták a kígyózó sorokat, mert elfogyott a Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]