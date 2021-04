Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő emlékeztetett, hogy a teljes védettség két héttel a második dózis után alakul ki. Hiába oltanak be 4 millió embert szombatra, közülük csak kevesebb mint másfél millióan lesznek immunisak.\r

","shortLead":"Az egészségügyi szakértő emlékeztetett, hogy a teljes védettség két héttel a második dózis után alakul ki. Hiába...","id":"20210429_Lantos_Gabriella_szerint_meg_korai_beengedni_a_nezoket_a_Fradimeccsre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9af4b3-e600-4d9d-a65e-be27f265f99e","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Lantos_Gabriella_szerint_meg_korai_beengedni_a_nezoket_a_Fradimeccsre","timestamp":"2021. április. 29. 19:29","title":"Lantos Gabriella szerint még korai beengedni a nézőket a Fradi-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccbaaa7-8807-4a22-b511-3d635fdfed88","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Sony sokszor hangoztatta, mekkora előrelépés a PlayStation 5 az előző konzolgenerációhoz képest. Most már gyakorlati példa is van: a néhány órán belül debütáló Returnal az első olyan játékok egyike, amely a rendszer minden részét kihasználja. A finn Housemarque újdonságával mi már napok óta játszunk, és végre írhatunk is róla.","shortLead":"A Sony sokszor hangoztatta, mekkora előrelépés a PlayStation 5 az előző konzolgenerációhoz képest. Most már gyakorlati...","id":"20210429_returnal_playstation_5_ps5_teszt_kritika_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ccbaaa7-8807-4a22-b511-3d635fdfed88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70101307-0b82-40ec-a97a-288d5a15405d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_returnal_playstation_5_ps5_teszt_kritika_velemeny","timestamp":"2021. április. 29. 14:00","title":"Az első igazi PlayStation 5-ös játékban tulajdonképpen nincs töltőképernyő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5e488b-1a2d-4e51-ad24-54b014969e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális chiphiány problémája még hónapokig nem oldódik meg a Cisco vezérigazgatója szerint. A jelenség már most is komoly gondokat okoz.","shortLead":"A globális chiphiány problémája még hónapokig nem oldódik meg a Cisco vezérigazgatója szerint. A jelenség már most is...","id":"20210429_cisco_chiphiany_felvezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5e488b-1a2d-4e51-ad24-54b014969e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbb9225-511b-4251-bddb-667bf887409d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_cisco_chiphiany_felvezeto","timestamp":"2021. április. 29. 10:03","title":"Még legalább 6 hónapig szenvedhet a világ a chiphiánytól, jósolja a Cisco első embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5ead95-3663-4f5d-b586-d5221646efbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden Arlene Foster pártja, a Demokratikus Unionista Párt frakciójának 80 százaléka bizalmatlansági eljárást kezdeményezett a politikus ellen.","shortLead":"Kedden Arlene Foster pártja, a Demokratikus Unionista Párt frakciójának 80 százaléka bizalmatlansági eljárást...","id":"20210428_Lemond_EszakIrorszag_miniszterelnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca5ead95-3663-4f5d-b586-d5221646efbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b72c686-89e3-4bbe-97da-7d3d7497278d","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Lemond_EszakIrorszag_miniszterelnoke","timestamp":"2021. április. 28. 18:30","title":"Lemond Észak-Írország miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","shortLead":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","id":"20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dee6fb-77a4-4a51-b30a-21bac7a9eb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 30. 05:28","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek az ország nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derül ki a magyar miniszterelnök friss Facebook-bejegyzéséből.","shortLead":"Ez derül ki a magyar miniszterelnök friss Facebook-bejegyzéséből.","id":"20210429_orban_viktor_kinai_elnok_peking_kina_diplomacia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf9118-73e7-4540-b65c-509f82dc38ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_orban_viktor_kinai_elnok_peking_kina_diplomacia","timestamp":"2021. április. 29. 13:16","title":"Orbán Viktort Kínába hívták, megy is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az 50 éves férfi még a labdarúgó Facebook-profilját is mutogatta az embereknek.\r

","shortLead":"Az 50 éves férfi még a labdarúgó Facebook-profilját is mutogatta az embereknek.\r

","id":"20210430_Volt_valogatott_focista_budapesti_ferfi_tobb_szazezer_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03102eba-52e5-466f-9727-70dd5baa0296","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Volt_valogatott_focista_budapesti_ferfi_tobb_szazezer_forint","timestamp":"2021. április. 30. 15:57","title":"Válogatott focistának adta ki magát egy budapesti férfi, több százezer forintot szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb3e131-d8f4-4abf-b681-6617510ff624","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két hete leleplezett új zöld rendszámos SUV máris rendelhető hazánkban.","shortLead":"A két hete leleplezett új zöld rendszámos SUV máris rendelhető hazánkban.","id":"20210430_magyarorszagon_a_vadonatuj_audi_q4_etron_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb3e131-d8f4-4abf-b681-6617510ff624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b424bb1-65fc-4e90-9b91-6cf0ccf1e4ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_magyarorszagon_a_vadonatuj_audi_q4_etron_villanyauto","timestamp":"2021. április. 30. 11:21","title":"Magyarországon az Audi legolcsóbb villanyautója, az új Q4 e-tron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]