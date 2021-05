Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ad73568-701b-474f-9691-5fdc0a3ed693","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Véget ért a Juventus egyeduralma","shortLead":"Véget ért a Juventus egyeduralma","id":"20210502_Olasz_bajnok_az_Inter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ad73568-701b-474f-9691-5fdc0a3ed693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102b2d3a-1830-48e6-8e66-c20b901baea1","keywords":null,"link":"/sport/20210502_Olasz_bajnok_az_Inter","timestamp":"2021. május. 02. 17:11","title":"Olasz bajnok az Inter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f30ac1-a469-45f3-bca8-28be64f35641","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először demonstrálták a mélytengerek óriási mértékű és rendkívül különleges faji sokszínűségét és helyi különbözőségeit. A Kölni Egyetem Zoológiai Intézetének ökológusai az Atlanti- és a Csendes-óceán 20 mélytengeri medencéjét hasonlították össze. ","shortLead":"Először demonstrálták a mélytengerek óriási mértékű és rendkívül különleges faji sokszínűségét és helyi...","id":"20210501_melytengerek_faji_sokszinusege_helyi_kulonbozosegei_tengerbiologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42f30ac1-a469-45f3-bca8-28be64f35641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e341dc8-a149-45f5-bf2e-2b6d1ceb0630","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_melytengerek_faji_sokszinusege_helyi_kulonbozosegei_tengerbiologia","timestamp":"2021. május. 01. 10:03","title":"8350 méteres mélységből vettek üledékmintát, hogy kiderüljön, mi zajlik a tengerek mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"OMSZ","category":"itthon","description":"Elege lett az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozóknak abból, hogy a kommentekben állandóan az édesanyjukat szidják. Az időjárásjelentés mellé beszúrtak tiszteletteljes kérést is a moderálatlan hozzászólóknak. ","shortLead":"Elege lett az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozóknak abból, hogy a kommentekben állandóan az édesanyjukat...","id":"20210502_Anyak_napjan_vagott_vissza_az_anyazasokert_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c271c7-aaec-4caa-a3d6-5eb9d5e8b149","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Anyak_napjan_vagott_vissza_az_anyazasokert_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2021. május. 02. 13:43","title":"Anyák napján vágott vissza az anyázásokért az Országos Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ee3ae4-d791-461a-9a4e-c162375d942f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Autósok közösségének oldalára került fel egy videó egy udvarias sofőrről.","shortLead":"A Budapesti Autósok közösségének oldalára került fel egy videó egy udvarias sofőrről.","id":"20210501_Ennek_a_budapesti_autosnak_helyen_volt_a_szive_es_az_esze_is__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96ee3ae4-d791-461a-9a4e-c162375d942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f78ed7b-b754-4bed-8de2-b4c4da6aaa2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_Ennek_a_budapesti_autosnak_helyen_volt_a_szive_es_az_esze_is__video","timestamp":"2021. május. 01. 13:47","title":"Ennek a budapesti autósnak helyén volt a szíve és az esze is - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Viharos szélre és jégesőre is számítani kell május elsején.","shortLead":"Viharos szélre és jégesőre is számítani kell május elsején.","id":"20210430_idojaras_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f801998-53a1-4964-9615-6037ffefb464","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_idojaras_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2021. április. 30. 19:54","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű magyar tudós az anyaság és a karrier párhuzamos megvalósításáról beszélt a Doktoranduszok Országos Szövetségének online rendezvényén. Beszélt arról is, hogy a radioaktív anyagokkal végzett vizsgálatok miatt miért lehetett kevesebbet a laboratóriumban terhessége alatt.","shortLead":"A világhírű magyar tudós az anyaság és a karrier párhuzamos megvalósításáról beszélt a Doktoranduszok Országos...","id":"20210502_Mar_negyhonaposan_bolcsodebe_adta_lanyat_Kariko_Katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055a3eb-1e63-4d29-adde-65dd2adca748","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Mar_negyhonaposan_bolcsodebe_adta_lanyat_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. május. 02. 12:05","title":"Már négy hónaposan bölcsődébe adta lányát Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57d5c74-892e-45a8-b445-aea70e84b79d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A papír illatát és a valódi lapozás érzetét ugyan még nem képes produkálni, de a színeket már meg tudja jeleníteni a PocketBook InkPad Color. Csúcskategóriás e-book-olvasót fogtunk vallatóra, és megnéztük, hogy mit virít egy kisebb és olcsóbb Kindle-höz képest.","shortLead":"A papír illatát és a valódi lapozás érzetét ugyan még nem képes produkálni, de a színeket már meg tudja jeleníteni...","id":"20210501_szines_ebook_olvaso_pocketbook_inkpad_color_amazon_kindle_paperwhite","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a57d5c74-892e-45a8-b445-aea70e84b79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a6a3f4-0397-46bc-8dfb-d963259125b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_szines_ebook_olvaso_pocketbook_inkpad_color_amazon_kindle_paperwhite","timestamp":"2021. május. 01. 17:00","title":"Mit tud egy e-könyv-olvasó, ha színes? Teszten a legújabb PocketBook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázódott a zsarolóvírusos támadás utáni helyreállítás költsége, ráadásul a váltságdíjat kifizető cégek 92 százaléka nem kapja vissza minden adatát.","shortLead":"Megduplázódott a zsarolóvírusos támadás utáni helyreállítás költsége, ráadásul a váltságdíjat kifizető cégek 92...","id":"20210502_zsarolovirus_zsarolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce3c14d-b6f6-4c0c-8a8c-afd4b905f703","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_zsarolovirus_zsarolas","timestamp":"2021. május. 02. 08:03","title":"Közel egymilliárd forintot fizetett egy cég egy zsarolóvírusra válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]