Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b5923b5e-3ee5-4cba-b499-2138f31009a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány harmadik hulláma leszállóágba került, ugyanakkor továbbra is fontos az oltási program folytatása, mivel azáltal elkerülhetők az újabb súlyos járványhullámok - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője vasárnap a közmédiának.","shortLead":"A koronavírus-járvány harmadik hulláma leszállóágba került, ugyanakkor továbbra is fontos az oltási program folytatása...","id":"20210502_Galgoczi_kell_az_oltas_kulonben_jon_az_ujabb_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5923b5e-3ee5-4cba-b499-2138f31009a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8d54fa-c6e7-43b5-ae2c-f8b8bcd1aa99","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Galgoczi_kell_az_oltas_kulonben_jon_az_ujabb_hullam","timestamp":"2021. május. 02. 12:17","title":"Galgóczi: kell az oltás, különben jön az újabb hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99cd0fa-272f-4acb-b818-d97a86eed052","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legfeljebb egy más néven futó sörfesztivált tarthatnak Dubajban, az Oktoberfest költöztetése szóba sem jöhet - üzenték a müncheni szervezők.","shortLead":"Legfeljebb egy más néven futó sörfesztivált tarthatnak Dubajban, az Oktoberfest költöztetése szóba sem jöhet - üzenték...","id":"20210503_nemet_oktoberfest_budaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f99cd0fa-272f-4acb-b818-d97a86eed052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9bad74f-b1e5-40e3-a1eb-5d60f16c2d3e","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_nemet_oktoberfest_budaj","timestamp":"2021. május. 03. 05:43","title":"Nem adják a németek Dubajnak az Oktoberfestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt néhol még lehet egy kis eső, utána csak a szél okozhat némi kellemetlenséget.","shortLead":"Délelőtt néhol még lehet egy kis eső, utána csak a szél okozhat némi kellemetlenséget.","id":"20210503_idojaras_omsz_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05269b8-e3af-4977-b60b-137678b1be33","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_idojaras_omsz_elorejelzes","timestamp":"2021. május. 03. 05:17","title":"Egyre több napsütéssel, széllel, 14-19 fokkal kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784e5cde-5abc-4422-851e-18483ba445e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"53 éve nem volt példa rá, hogy vízben landoljon egy visszatérő űrhajós csapat éjszaka, ráadásul most Elon Musk cégének magángépével csapódtak a Mexikói-öböl habjaiba. Az űrhajósok és a torony egymással viccelődtek a visszaérkezés után.","shortLead":"53 éve nem volt példa rá, hogy vízben landoljon egy visszatérő űrhajós csapat éjszaka, ráadásul most Elon Musk cégének...","id":"20210502_Magangeppel_csapodtak_az_oceanba_a_visszatero_urhajosok__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=784e5cde-5abc-4422-851e-18483ba445e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bf5162-c16b-441c-9bb2-9b9014c74806","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_Magangeppel_csapodtak_az_oceanba_a_visszatero_urhajosok__video","timestamp":"2021. május. 02. 10:35","title":"Magángéppel csapódtak az óceánba a visszatérő űrhajósok - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297aeff5-8a89-470b-821e-aed1c1955880","c_author":"","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tűzoltók három embert mentőálarcban hoztak ki az épületből, nyolcat pedig magasbólmentő tűzoltójárművel a tetőteraszról mentettek ki.\r

\r

","shortLead":"A tűzoltók három embert mentőálarcban hoztak ki az épületből, nyolcat pedig magasbólmentő tűzoltójárművel...","id":"20210502_Teljesen_kiegett_egy_lakas_Budapesten_11_embert_menekitettek_ki_a_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=297aeff5-8a89-470b-821e-aed1c1955880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cf7eb8-d6e3-49d4-a1af-ca27989b3c3a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210502_Teljesen_kiegett_egy_lakas_Budapesten_11_embert_menekitettek_ki_a_tuzoltok","timestamp":"2021. május. 02. 08:32","title":"Teljesen kiégett egy lakás Budapesten, 11 embert menekítettek ki a tűzoltók - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381663ac-efbb-414f-b9df-4d3f13e43570","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fotók a Széchenyi fürdőből.","shortLead":"Fotók a Széchenyi fürdőből.","id":"20210501_Oltasigazolvanyellenorzes_rengeteg_ferohely__megnyitottak_a_furdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=381663ac-efbb-414f-b9df-4d3f13e43570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5976713b-5028-4e40-8b76-b7f197f3c3d7","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Oltasigazolvanyellenorzes_rengeteg_ferohely__megnyitottak_a_furdok","timestamp":"2021. május. 01. 18:10","title":"Oltásigazolvány-ellenőrzés, rengeteg férőhely - megnyitottak a fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5add39b-4da1-4e9a-9642-4a5b8595329c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félreállt az autópálya leállósávjában, majd egy kártya és egy szívószál segítségével felszippantott valamilyen fehér port egy autós Pozsonytól nem messze. Pechére az autópálya kamerái mindezt rögzítették, a szlovák rendőrség pedig nem volt rest nyilvánosságra hozni a felvételt. ","shortLead":"Félreállt az autópálya leállósávjában, majd egy kártya és egy szívószál segítségével felszippantott valamilyen fehér...","id":"20210502_Megallt_felszivni_egy_csikot_de_felvette_az_autopalya_kamera__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5add39b-4da1-4e9a-9642-4a5b8595329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216931ad-86d4-4d84-b4f9-e5216d7f2736","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Megallt_felszivni_egy_csikot_de_felvette_az_autopalya_kamera__video","timestamp":"2021. május. 02. 09:49","title":"Megállt felszívni egy csíkot, de felvette az autópálya kamerája - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legolcsóbb változatban 58-as aksi és 170 lóerős villanymotor található.","shortLead":"A legolcsóbb változatban 58-as aksi és 170 lóerős villanymotor található.","id":"20210503_15_millio_forinton_nyit_itthon_a_hyundai_ioniq_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3767f00c-946c-42dd-9524-9837da0f1886","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_15_millio_forinton_nyit_itthon_a_hyundai_ioniq_5","timestamp":"2021. május. 03. 06:41","title":"15 millió forinton nyit itthon a Hyundai Ioniq 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]