[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos...","id":"20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2fcfce-73b5-4f53-841e-d09d80c7a756","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. május. 02. 16:11","title":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de ismét érkezik egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Gáspár Sándor, Csuja Imre és Für Anikó előadását is hallhatják majd az utasok. ","shortLead":"Többek között Gáspár Sándor, Csuja Imre és Für Anikó előadását is hallhatják majd az utasok. ","id":"20210502_Kisfoldalatti_allomasok_versek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654dba35-1a3d-4b13-b7c3-fb6e81044ff4","keywords":null,"link":"/kultura/20210502_Kisfoldalatti_allomasok_versek","timestamp":"2021. május. 02. 21:13","title":"Egy héten keresztül kortárs versek szólnak majd a kisföldalatti állomásain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy szakember szerint várhatóan meg kell szoknunk, hogy a normális, mindennapi életünkhöz hozzá fog tartozni a koronavírus.","shortLead":"Egy szakember szerint várhatóan meg kell szoknunk, hogy a normális, mindennapi életünkhöz hozzá fog tartozni...","id":"20210503_nyajimmunitas_vedettseg_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536fbf3c-e22c-46bc-9c04-f81ea15ce175","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_nyajimmunitas_vedettseg_korea","timestamp":"2021. május. 03. 11:23","title":"Dél-koreai járványszakember: A 70 százalékos átoltottság sem jelentene nyájimmunitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A támadó madár nem annyira veszélyes, sokkal nagyobb bajt okozhat, ha az ember menekülni kezd előle.","shortLead":"A támadó madár nem annyira veszélyes, sokkal nagyobb bajt okozhat, ha az ember menekülni kezd előle.","id":"20210503_madar_varju_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac25693-9515-404c-a4f6-521a1b99b466","keywords":null,"link":"/elet/20210503_madar_varju_tamadas","timestamp":"2021. május. 03. 12:26","title":"Június közepéig ijesztegethetik az embereket a varjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be99af1-fc7f-4cee-97ee-48baef93d0c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A michigani férfinek látszólag szinte minden vevője a rokonság egy tagja volt. ","shortLead":"A michigani férfinek látszólag szinte minden vevője a rokonság egy tagja volt. ","id":"20210503_84_millio_dollart_bukott_egyik_nagylelku_eladojan_a_FiatChrysler_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be99af1-fc7f-4cee-97ee-48baef93d0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c408d782-88c8-44b1-9021-2b4474c3bf9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_84_millio_dollart_bukott_egyik_nagylelku_eladojan_a_FiatChrysler_ceg","timestamp":"2021. május. 03. 09:25","title":"2,6 milliárd forintnyi összegben osztogatott családi kedvezményeket egy Fiat-Chrysler kereskedés értékesítője ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","shortLead":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","id":"202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6ca84e-08cc-40fc-90f1-21dc27f46b5d","keywords":null,"link":"/360/202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","timestamp":"2021. május. 03. 11:00","title":"A Covid miatt kevesebb esélyt kapnak, akik szervátültetésre várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat a magyar nyelv és irodalom érettségiről!","shortLead":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat a magyar nyelv és irodalom érettségiről!","id":"20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea70ac0-39f0-46d7-8277-8e951c0edc9a","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","timestamp":"2021. május. 03. 09:59","title":"Magyarérettségi: nem okozhatott meglepetést a feladatsor a vizsgázóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806bcd65-fb22-435c-840b-6718d983e760","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Carlex Design munkatársai egyedi módon nemesítették az olasz sportkocsi belsejét.","shortLead":"A Carlex Design munkatársai egyedi módon nemesítették az olasz sportkocsi belsejét.","id":"20210503_lengyel_tuningot_kapott_a_ferrari_812_superfast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806bcd65-fb22-435c-840b-6718d983e760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dcf2d9-5052-48cd-813c-26bfda10ee4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_lengyel_tuningot_kapott_a_ferrari_812_superfast","timestamp":"2021. május. 03. 11:21","title":"Lengyel tuningot kapott a Ferrari 812 Superfast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]