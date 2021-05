Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Április 21-től bővült a támogatott otthonfelújítási hitelbe adóstársként bevonható személyek köre. A Bankmonitor szakértői összegyűjtötték, hogy mikor és miért lehet előnyös ez a módosítás.","shortLead":"Április 21-től bővült a támogatott otthonfelújítási hitelbe adóstársként bevonható személyek köre. A Bankmonitor...","id":"20210501_Sokan_orulhetnek_fontos_konnyites_az_otthonfelujitasi_hitelnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9af507-6173-47b1-83e2-f2e52ca16441","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210501_Sokan_orulhetnek_fontos_konnyites_az_otthonfelujitasi_hitelnel","timestamp":"2021. május. 01. 07:30","title":"Sokan örülhetnek: fontos könnyítés az otthonfelújítási hitelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f8f49c-7173-4eaf-ac31-171a788c6233","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210502_vercsoport_betegseg_pfizer_regisztracio_kariko_tablazat_uj_windows_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f8f49c-7173-4eaf-ac31-171a788c6233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417e9d84-4a6c-4084-a6a5-01f491424e12","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_vercsoport_betegseg_pfizer_regisztracio_kariko_tablazat_uj_windows_10","timestamp":"2021. május. 02. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, hogy van összefüggés a vércsoport és egy rakás betegség között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe0f3fb-bbaa-4f13-9272-b408f5cfce6a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A napokban kiadott iOS 14.5 számos érdekes fejlesztést hozott. Ezek közé tartozik az újfajta adatvédelmi megoldás, az App Tracking Transparency. Az Apple rövid videóban magyarázza el, pontosan mire is jó ez és miért éri meg bekapcsolni.","shortLead":"A napokban kiadott iOS 14.5 számos érdekes fejlesztést hozott. Ezek közé tartozik az újfajta adatvédelmi megoldás...","id":"20210501_ios_14_5_app_tracking_transparency_adatvedelem_nyomon_kovetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fe0f3fb-bbaa-4f13-9272-b408f5cfce6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dd7f41-5e59-43ba-9dfe-529ab2f82fe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_ios_14_5_app_tracking_transparency_adatvedelem_nyomon_kovetes","timestamp":"2021. május. 01. 08:03","title":"Bekerült egy nagyszerű funkció az iPhone-okba, mindenképp vessen rá egy pillantást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Szolnok nyerte a férfi vízilabda ob I alapszakaszát,miután a 30., záró forduló szombati játéknapjának nyitómeccsén nyolc góllal diadalmaskodott a KSI felett.","shortLead":"A Szolnok nyerte a férfi vízilabda ob I alapszakaszát,miután a 30., záró forduló szombati játéknapjának nyitómeccsén...","id":"20210501_A_Szolnok_nyerte_a_ferfi_vizilabda_ob_I_alapszakaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9511d502-dba9-4be4-ae5b-48e07c7cde11","keywords":null,"link":"/sport/20210501_A_Szolnok_nyerte_a_ferfi_vizilabda_ob_I_alapszakaszat","timestamp":"2021. május. 01. 12:54","title":"A Szolnok nyerte a férfi vízilabda ob I alapszakaszát,","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5423662-4695-4335-a16b-ecefaffe08c2","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Bár dúskálunk az izgalmas és jó minőségű folytatásos tartalmakban, a szívünk – és vele együtt az agyunk is – visszavágyik a rongyosra nézett családi VHS-kazetták sorozatmúltjába. ","shortLead":"Bár dúskálunk az izgalmas és jó minőségű folytatásos tartalmakban, a szívünk – és vele együtt az agyunk is –...","id":"20210502_regi_sorozatok_pandemia_nezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5423662-4695-4335-a16b-ecefaffe08c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1464a70a-c666-443c-ad68-17c7feec4968","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_regi_sorozatok_pandemia_nezettseg","timestamp":"2021. május. 02. 20:00","title":"Hiába nagyobb a sorozatéhség a járvány alatt, mindenki csak Netflix-repetázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dc651c-1590-4426-9b5e-feda9cbae298","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. ","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. ","id":"20210502_Traktor_Debrecen_kulterulet_gazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53dc651c-1590-4426-9b5e-feda9cbae298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c946f73d-24b3-489f-90f1-b4f560106255","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Traktor_Debrecen_kulterulet_gazolas","timestamp":"2021. május. 02. 15:46","title":"Traktor gázolt halálra egy férfit Debrecen külterületén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc1d3fa-f7ca-46ae-9a49-8b6cd8260554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ez volt az első hasonló akciója a párt XII. kerületi szervezetének. ","shortLead":"Nem ez volt az első hasonló akciója a párt XII. kerületi szervezetének. ","id":"20210501_Lego_buszmegallo_Kutvolgyi_ut_ketfarkuak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bc1d3fa-f7ca-46ae-9a49-8b6cd8260554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1164d9a-29ea-4280-ab80-5a6e4bedfb9a","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Lego_buszmegallo_Kutvolgyi_ut_ketfarkuak","timestamp":"2021. május. 01. 16:23","title":"Lego-buszmegállót varázsoltak a Kútvölgyi útra a kétfarkúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázódott a zsarolóvírusos támadás utáni helyreállítás költsége, ráadásul a váltságdíjat kifizető cégek 92 százaléka nem kapja vissza minden adatát.","shortLead":"Megduplázódott a zsarolóvírusos támadás utáni helyreállítás költsége, ráadásul a váltságdíjat kifizető cégek 92...","id":"20210502_zsarolovirus_zsarolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce3c14d-b6f6-4c0c-8a8c-afd4b905f703","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_zsarolovirus_zsarolas","timestamp":"2021. május. 02. 08:03","title":"Közel egymilliárd forintot fizetett egy cég egy zsarolóvírusra válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]