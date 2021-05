Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják, hogy elválnak útjaik.","shortLead":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják...","id":"20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cd0c50-7100-484b-b998-24335a5185d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","timestamp":"2021. május. 03. 22:41","title":"27 év után elválik Bill és Melinda Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Könnyebb lesz ügyet intézni a védettségi igazolványok esetében, új belépési szabályok Horvátországban, balhé a Manchester United és a Liverpool meccse előtt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Könnyebb lesz ügyet intézni a védettségi igazolványok esetében, új belépési szabályok Horvátországban, balhé...","id":"20210503_Radar360_Indul_az_erettsegi_megvan_a_DK_miniszterelnokjeloltje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02874193-6b93-4ae9-a579-e7c39cabb253","keywords":null,"link":"/360/20210503_Radar360_Indul_az_erettsegi_megvan_a_DK_miniszterelnokjeloltje","timestamp":"2021. május. 03. 08:00","title":"Radar360: Indul az érettségi, megvan a DK miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0984eb5b-874b-41c0-8285-210c554e4bd4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A repülőgép-hordozók (ez az anyahajók rendes neve) a mennybe mennek. De nem átvitt értelemben, sőt dicsőség helyett éppen hogy megaláztatás vár rájuk, ha a haditechnika fejlődése így folytatódik.","shortLead":"A repülőgép-hordozók (ez az anyahajók rendes neve) a mennybe mennek. De nem átvitt értelemben, sőt dicsőség helyett...","id":"202117__egi_repulogephordozok__gremlins__kamikaze__legbol_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0984eb5b-874b-41c0-8285-210c554e4bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc788f19-d838-4c39-acba-1ba05841dbcf","keywords":null,"link":"/360/202117__egi_repulogephordozok__gremlins__kamikaze__legbol_kapott","timestamp":"2021. május. 02. 13:30","title":"Kiszolgáltak az anyahajók – jönnek az anyarepülőgépek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh, a szlovák és az osztrák külügyminiszter szerint vezető politikusok azt a nézetet terjesztik, hogy az újságírók az ellenségeik és az ellenük történő támadások indokoltak.","shortLead":"A cseh, a szlovák és az osztrák külügyminiszter szerint vezető politikusok azt a nézetet terjesztik, hogy az újságírók...","id":"20210503_sajtoszabadsag_kulugyminiszterek_allasfoglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab59b48-3a4b-4a79-87cf-e96152b5cc15","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_sajtoszabadsag_kulugyminiszterek_allasfoglalas","timestamp":"2021. május. 03. 21:18","title":"Külügyminiszterek: a médiaátvételek miatt több országban a független szabad sajtó korlátozva lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5add39b-4da1-4e9a-9642-4a5b8595329c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félreállt az autópálya leállósávjában, majd egy kártya és egy szívószál segítségével felszippantott valamilyen fehér port egy autós Pozsonytól nem messze. Pechére az autópálya kamerái mindezt rögzítették, a szlovák rendőrség pedig nem volt rest nyilvánosságra hozni a felvételt. ","shortLead":"Félreállt az autópálya leállósávjában, majd egy kártya és egy szívószál segítségével felszippantott valamilyen fehér...","id":"20210502_Megallt_felszivni_egy_csikot_de_felvette_az_autopalya_kamera__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5add39b-4da1-4e9a-9642-4a5b8595329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216931ad-86d4-4d84-b4f9-e5216d7f2736","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Megallt_felszivni_egy_csikot_de_felvette_az_autopalya_kamera__video","timestamp":"2021. május. 02. 09:49","title":"Megállt felszívni egy csíkot, de felvette az autópálya kamerája - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75adf7c-3293-4a81-8fbc-264396a78cde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak hamis, de a biológia alapvető szabályaival is szembemegy az az újabb állítás, amit az oltásellenesek terjesztenek.","shortLead":"Nem csak hamis, de a biológia alapvető szabályaival is szembemegy az az újabb állítás, amit az oltásellenesek...","id":"20210503_oltasellenesek_oltas_vakcina_menstruacio_ciklus_veteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b75adf7c-3293-4a81-8fbc-264396a78cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00618ae7-b33d-409a-848c-6fea32f9fc0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_oltasellenesek_oltas_vakcina_menstruacio_ciklus_veteles","timestamp":"2021. május. 03. 08:03","title":"Az a képtelenség terjed, hogy aki oltott személy közelébe megy, annál is jelentkeznek mellékhatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német ADAC autóklub közzétette legfrissebb listáját a személygépkocsik meghibásodásának legtipikusabb okairól.","shortLead":"A német ADAC autóklub közzétette legfrissebb listáját a személygépkocsik meghibásodásának legtipikusabb okairól.","id":"20210503_Mi_romlik_el_leggyakrabban_egy_elektromos_autoban_Pont_ugyan_az_mint_egy_hagyomanyosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe67559-5087-4ef3-af25-a7c079b5af14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_Mi_romlik_el_leggyakrabban_egy_elektromos_autoban_Pont_ugyan_az_mint_egy_hagyomanyosban","timestamp":"2021. május. 03. 10:27","title":"Az elektromos autókban pont ugyanaz romlik el legtöbbször, mint a hagyományos járművekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klárát, a párt EP-képviselőjét és Gyurcsány Ferenc feleségét nevezte meg a Demokratikus Koalíció a párt miniszterelnök-jelöltjének. Egy Dobrev-Jakab-Karácsony küzdelem a legvalószínűbb jelen állás szerint. Bár Karácsony Gergely egyelőre még hallgat.","shortLead":"Dobrev Klárát, a párt EP-képviselőjét és Gyurcsány Ferenc feleségét nevezte meg a Demokratikus Koalíció a párt...","id":"20210502_Bejelentette_a_DK_hogy_kit_jelolnek_miniszterelnoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff450525-cac0-45f2-b5b3-ed7d262a15cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Bejelentette_a_DK_hogy_kit_jelolnek_miniszterelnoknek","timestamp":"2021. május. 02. 15:17","title":"Bejelentette a DK: Dobrev Klára a párt miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]