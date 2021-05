Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Minden turista beléphet az országba, ha rendelkezik az EU által jóváhagyott oltással, vagy átesett a koronavírus-megbetegedésen, vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt bizonyítja, hogy nem fertőző.","shortLead":"Minden turista beléphet az országba, ha rendelkezik az EU által jóváhagyott oltással, vagy átesett...","id":"20210506_Majus_kozepen_mar_megnyilhat_Olaszorszag_a_kulfoldi_turistak_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74dc76a7-2259-441f-95d0-ee940f5a4f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_Majus_kozepen_mar_megnyilhat_Olaszorszag_a_kulfoldi_turistak_elott","timestamp":"2021. május. 06. 10:56","title":"Május közepén már megnyílhat Olaszország a külföldi turisták előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44c0465-bbf2-4e43-87db-cd4a9c7a2223","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Júliustól az adóhivatal maga is elkészíti az áfabevallási tervezetet. Egyszerűbb lesz ezzel a cégek dolga? Elkerülhetők a buktatók is? A könyvelő számát törölhetjük a telefonunkból? Öt pontban bemutatjuk, hogy egyáltalán nem. ","shortLead":"Júliustól az adóhivatal maga is elkészíti az áfabevallási tervezetet. Egyszerűbb lesz ezzel a cégek dolga? Elkerülhetők...","id":"20210504_Valtozo_afabevallasi_szabalyok_ezekre_erdemes_felkeszulni_szamlazz_hu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d44c0465-bbf2-4e43-87db-cd4a9c7a2223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865ec73f-1d3c-4064-aa92-26d54736ca68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210504_Valtozo_afabevallasi_szabalyok_ezekre_erdemes_felkeszulni_szamlazz_hu","timestamp":"2021. május. 06. 11:30","title":"Változó áfabevallási szabályok: ezekre érdemes felkészülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10","c_author":"","category":"kultura","description":"Nemi erőszak miatt indított pert a sztár ellen a Trónok harca színésznője; a Los Angeles-i rendőrség most azt vizsgálja, szükség van-e vádemelésre is az ügyben.","shortLead":"Nemi erőszak miatt indított pert a sztár ellen a Trónok harca színésznője; a Los Angeles-i rendőrség most azt...","id":"20210505_Vizsgalodik_a_rendorseg_Marilyn_Manson_nemi_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3448acfc-60f4-417e-aac1-518d2404e845","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Vizsgalodik_a_rendorseg_Marilyn_Manson_nemi_eroszak","timestamp":"2021. május. 05. 18:14","title":"Vizsgálódik a rendőrség Marilyn Manson nemierőszak-ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hosszú Menetelés 5B visszatérése teljesen ellenőrizetlen módon zajlik, egyesek attól tartanak, hogy a szerkezet lakott területen landol.","shortLead":"A Hosszú Menetelés 5B visszatérése teljesen ellenőrizetlen módon zajlik, egyesek attól tartanak, hogy a szerkezet...","id":"20210506_kinai_raketa_hosszu_meneteles_5b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a48978d-6de1-4439-a2e6-5dd73751fade","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_kinai_raketa_hosszu_meneteles_5b","timestamp":"2021. május. 06. 11:35","title":"Valószínűleg a hétvégén hullanak vissza a kínai űrrakéta darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentette, hogy megkezdi a kínai Sinovac gyógyszergyár által kifejlesztett vakcina uniós bevizsgálását. Ez nem azonos a Magyarországon is használt kínai – Sinopharm – oltással, de ugyanúgy elölt vírust tartalmaz.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentette, hogy megkezdi a kínai Sinovac gyógyszergyár által kifejlesztett...","id":"20210504_ema_sinovac_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f306f9-9a31-4551-82f9-7ed7b89453b3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210504_ema_sinovac_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 04. 13:47","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Sinovac vakcinájának vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországon dolgozó külföldi vállalatok fele szerint idén még nem tudják elérni a koronavírus-válság előtti szintet, amit az is nehezít, hogy több problémával is meg kell küzdeniük. Ezek közül kiemelkedik a munkaerőhiány, de sokan nem elégedettek a korrupciós helyzettel sem. Ugyanakkor soha ilyen sokan nem mondták, hogy nem bánták meg, hogy ide hozták a cégüket - derül ki a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) friss felméréséből. A bemutató sajtótájékoztatón Varga Mihály arról is beszélt, miben közelítettük meg Ausztriát.","shortLead":"A Magyarországon dolgozó külföldi vállalatok fele szerint idén még nem tudják elérni a koronavírus-válság előtti...","id":"20210506_duihk_felmeres_vallalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a71871-edff-4364-af20-32bfb37f67a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_duihk_felmeres_vallalat","timestamp":"2021. május. 06. 12:38","title":"További béremeléseket terveznek a multicégek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c43340-c676-44c9-afb1-dc27263cfa52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A vezetőség jelezte, hogy kész testületileg lemondani, ha nem fogadják el a javaslatait.","shortLead":"A vezetőség jelezte, hogy kész testületileg lemondani, ha nem fogadják el a javaslatait.","id":"20210504_Golden_Globe_reformok_HFPA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c43340-c676-44c9-afb1-dc27263cfa52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ed49f4-5e8b-40ea-ae0a-8e0449fe0dfb","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Golden_Globe_reformok_HFPA","timestamp":"2021. május. 04. 16:47","title":"A korrupciós botrány után jelentős reformokat ígérnek a Golden Globe vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mire felébred Csipkerózsika-álmából a turizmus, már a kormányhoz közel álló szereplők mondhatnak ítéletet ágazati versenytársaikról. A HVG megszerezte a Magyar Turisztikai Ügynökség megújuló stratégiáját, amely új védjegyrendszer bevezetésével számol.","shortLead":"Mire felébred Csipkerózsika-álmából a turizmus, már a kormányhoz közel álló szereplők mondhatnak ítéletet ágazati...","id":"20210505_Uj_strategia_a_turizmusban_no_Orban_Rahel_es_kore_befolyasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d33b8a-0947-4c53-8d3e-1579c91d6498","keywords":null,"link":"/kkv/20210505_Uj_strategia_a_turizmusban_no_Orban_Rahel_es_kore_befolyasa","timestamp":"2021. május. 05. 11:59","title":"Új stratégia a turizmusban: nő Orbán Ráhel és köre befolyása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]