Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Májusig kellett várni az év első nagyobb adásvételére: a Verizon a dollármilliárdokért vett Yahoo-t és az AOL-t is eladja.","shortLead":"Májusig kellett várni az év első nagyobb adásvételére: a Verizon a dollármilliárdokért vett Yahoo-t és az AOL-t is...","id":"20210503_verizon_aol_yahoo_tavkozles_facebook_google","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6e7887-619a-4af0-8c88-0da2dd407c9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_verizon_aol_yahoo_tavkozles_facebook_google","timestamp":"2021. május. 03. 15:05","title":"Nem bír a Facebookkal és a Google-lal a Verizon, inkább kiszáll a médiaiparból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszámolták, vidéken melyik utcákban kerékpároznak a legtöbben. Békéscsaba verhetetlen a vidéki kerékpáros forgalom számaiban, de az is látszik a számokon, hogy a Dunántúl legnépszerűbb helyeinek biciklis forgalma a keletiek közelébe sem ér.","shortLead":"Megszámolták, vidéken melyik utcákban kerékpároznak a legtöbben. Békéscsaba verhetetlen a vidéki kerékpáros forgalom...","id":"20210503_kerekpar_bicikli_forgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915d47a6-f78b-4035-976d-8242610434dc","keywords":null,"link":"/elet/20210503_kerekpar_bicikli_forgalom","timestamp":"2021. május. 03. 08:57","title":"Annyian bicikliznek Békéscsabán, mint a Dunántúl három legnépszerűbb bringás helyén összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"450 hektár vízfelületen fognak permetezni a következő néhány napban.","shortLead":"450 hektár vízfelületen fognak permetezni a következő néhány napban.","id":"20210503_Budapest_Sopron_szunyogirtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d0c322-4750-4dfb-b831-40a3c3d2d8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Budapest_Sopron_szunyogirtas","timestamp":"2021. május. 03. 11:37","title":"Budapest és Sopron környékén folytatják a szúnyogirtást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846c79c1-8647-4245-9dcf-a283e5c6a7da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rapper politikai üzenettel színesítette a fellépését.","shortLead":"Egy rapper politikai üzenettel színesítette a fellépését.","id":"20210503_Cenzura_homofobia_politika__egy_koncertbol_lett_kozeleti_vita_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=846c79c1-8647-4245-9dcf-a283e5c6a7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba0d8de-fc98-482b-a9e3-baa4a8739980","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Cenzura_homofobia_politika__egy_koncertbol_lett_kozeleti_vita_Olaszorszagban","timestamp":"2021. május. 03. 12:14","title":"Cenzúra, homofóbia, politika – egy koncertből lett közéleti vita Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98db277-f589-4ff0-b718-f2b9cf0a32e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ismert Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint az iparági források alapján már kirajzolódni látszik, milyen lesz az Apple első összehajtható telefonja.","shortLead":"Az ismert Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint az iparági források alapján már kirajzolódni látszik, milyen lesz az Apple...","id":"20210504_apple_osszehajthato_iphone_ming_chi_kuo_elemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d98db277-f589-4ff0-b718-f2b9cf0a32e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf5c946-e6a7-437c-9579-2a7700d9aaee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_osszehajthato_iphone_ming_chi_kuo_elemzes","timestamp":"2021. május. 04. 08:33","title":"2023-ban jöhet az összehajtható iPhone, több érdekesség is kiderült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy ittas férfival szemben intézkedtek a vádlottak.","shortLead":"Egy ittas férfival szemben intézkedtek a vádlottak.","id":"20210504_rendorok_bantalmzas_felfuggesztett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b327589-ee36-405a-b365-975d00044041","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_rendorok_bantalmzas_felfuggesztett","timestamp":"2021. május. 04. 15:15","title":"Bántalmazás miatt felfüggesztett börtönre ítélt három volt rendőrt a Debreceni Törvényszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9b5fab-a26b-4864-85cb-26ffb26db3b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Károly márciusban lépett ki a Momentumból, és mint elmondta, \"ha egy jobbikossal megállapodsz valamiben, nem kell a hátad mögé nézni.\"","shortLead":"Nagy Károly márciusban lépett ki a Momentumból, és mint elmondta, \"ha egy jobbikossal megállapodsz valamiben, nem kell...","id":"20210504_nagy_karoly_jobbik_momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c9b5fab-a26b-4864-85cb-26ffb26db3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188d120c-1e76-4980-a304-986ef57d5fed","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_nagy_karoly_jobbik_momentum","timestamp":"2021. május. 04. 21:04","title":"A Jobbik frakciójába ült be a Momentum ifjúsági tagozatának egykori elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál edző több mint tíz év után tér vissza Olaszországba.","shortLead":"A portugál edző több mint tíz év után tér vissza Olaszországba.","id":"20210504_as_roma_mourinho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f621824-1381-4f51-b327-9aacf0bdfc6a","keywords":null,"link":"/sport/20210504_as_roma_mourinho","timestamp":"2021. május. 04. 15:54","title":"Az AS Roma vezetőedzője lesz José Mourinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]