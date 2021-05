Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ez azt jelentené, hogy a május 10-én kezdődő budapesti Európa-bajnokságon sem vehetne részt a FINA egykori alelnöke, de erről a szervezők szerint szó sincs, ugyanis a sportág évtizedes barátjaként megjelenhet.","shortLead":"Ez azt jelentené, hogy a május 10-én kezdődő budapesti Európa-bajnokságon sem vehetne részt a FINA egykori alelnöke, de...","id":"20210504_gyarfas_tamas_fina_tiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6dccd8d-e9b2-46bd-9c4a-85a6031f0a30","keywords":null,"link":"/sport/20210504_gyarfas_tamas_fina_tiltas","timestamp":"2021. május. 04. 18:52","title":"Nemzeti Sport: Kitiltották minden úszóeseményről Gyárfás Tamást, aki szerint csak felfüggesztették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként 90 km/h feletti erősségű széllökések is lehetnek, porviharral is számolni kell.","shortLead":"Helyenként 90 km/h feletti erősségű széllökések is lehetnek, porviharral is számolni kell.","id":"20210505_masodfoku_figyelmeztetes_viharos_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77eb1d7-1349-4b65-adc2-eb27b56f82f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_masodfoku_figyelmeztetes_viharos_szel","timestamp":"2021. május. 05. 11:48","title":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre és hat megyére a viharos szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99367ba6-76b2-4dd9-9352-3595c37c10ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt elnök bejegyzéseket, képeket és videókat posztolhat az új oldalán, amelyeket a követők megoszthatnak a Twitteren és a Facebookon, ahol letiltották Trump fiókjait.","shortLead":"A volt elnök bejegyzéseket, képeket és videókat posztolhat az új oldalán, amelyeket a követők megoszthatnak a Twitteren...","id":"20210505_Donald_Trump_uj_oldala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99367ba6-76b2-4dd9-9352-3595c37c10ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c12c0b-fcde-487b-8e57-40bbb2c8e1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_Donald_Trump_uj_oldala","timestamp":"2021. május. 05. 05:17","title":"Egy nappal a Facebook döntése előtt saját oldalt indított Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egykor sikeres idős festőművész, Julian elvesztette feleségét, barátait, így csak egy zöld füzetnek tesz „vallomást”, majd egy kávéházi asztalon „felejti”. A füzet pedig vándorol tovább Clare Pooley Őszinte szavak című regényében.","shortLead":"Az egykor sikeres idős festőművész, Julian elvesztette feleségét, barátait, így csak egy zöld füzetnek tesz...","id":"202117_konyv__csodatevo_fuzet_clare_pooley_oszinte_szavak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88231bf-e692-4566-baf0-2275dff3a3ac","keywords":null,"link":"/360/202117_konyv__csodatevo_fuzet_clare_pooley_oszinte_szavak","timestamp":"2021. május. 04. 13:00","title":"Csodatévő jegyzetfüzet segít a lelki válságon Clare Pooley regényében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz kancellár kedden jelentette be, hogy mivel az európai változatra még sokat kell várni, sürgősen lépniük kell valamit.","shortLead":"Sebastian Kurz kancellár kedden jelentette be, hogy mivel az európai változatra még sokat kell várni, sürgősen lépniük...","id":"20210504_oltasi_igazolvany_ausztria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9a2f4f-1287-44b0-be4e-cc658f30d465","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_oltasi_igazolvany_ausztria","timestamp":"2021. május. 04. 17:14","title":"Oltási igazolvány bevezetésére készül Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ca4b0f-2fe8-4fd8-9e38-f0cffa5e58f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2020 nem az az év volt, amikor az autógyárak túl sok sikertörténetről számolhattak be, hiszen a legtöbbjük jelentős eladáscsökkenést könyvelt el. Mindezek ellenére a vezetőségekben ülők többségében nem kerestek emiatt rosszabbul.","shortLead":"2020 nem az az év volt, amikor az autógyárak túl sok sikertörténetről számolhattak be, hiszen a legtöbbjük jelentős...","id":"20210504_Mennyit_kerestek_a_legnagyobb_autogyarak_vezetoi_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6ca4b0f-2fe8-4fd8-9e38-f0cffa5e58f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fecfac2-8ed2-4da2-93eb-6243306fd67d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Mennyit_kerestek_a_legnagyobb_autogyarak_vezetoi_tavaly","timestamp":"2021. május. 04. 16:09","title":"Mennyit kerestek a legnagyobb autógyárak vezetői tavaly?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98db277-f589-4ff0-b718-f2b9cf0a32e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ismert Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint az iparági források alapján már kirajzolódni látszik, milyen lesz az Apple első összehajtható telefonja.","shortLead":"Az ismert Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint az iparági források alapján már kirajzolódni látszik, milyen lesz az Apple...","id":"20210504_apple_osszehajthato_iphone_ming_chi_kuo_elemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d98db277-f589-4ff0-b718-f2b9cf0a32e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf5c946-e6a7-437c-9579-2a7700d9aaee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_osszehajthato_iphone_ming_chi_kuo_elemzes","timestamp":"2021. május. 04. 08:33","title":"2023-ban jöhet az összehajtható iPhone, több érdekesség is kiderült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdba1e7c-c081-4543-99f1-f9a85b980834","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodellben egy 194 lóerős dízelmotor, az AMG csúcsváltozatban egy 435 lovas lágyhibird benzines egység található.","shortLead":"Az alapmodellben egy 194 lóerős dízelmotor, az AMG csúcsváltozatban egy 435 lovas lágyhibird benzines egység található.","id":"20210505_magyarorszagon_a_megujult_mercedes_cls","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdba1e7c-c081-4543-99f1-f9a85b980834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a195890-3db5-4d35-a45b-692dd065a1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_magyarorszagon_a_megujult_mercedes_cls","timestamp":"2021. május. 05. 06:41","title":"Magyarországon a megújult Mercedes CLS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]