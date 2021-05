Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aeab4beb-5b8f-4f13-9033-f8847cc63724","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vajon okult elődei hibáiból a Huawei, amikor elkészítette második generációs összehajtható telefonját, a Mate X2-t? – tette fel a kérdést a csúcskészülékek megkínzására szakosodott YouTube-csatorna gazdája. Videón is megmutatja a választ.","shortLead":"Vajon okult elődei hibáiból a Huawei, amikor elkészítette második generációs összehajtható telefonját, a Mate X2-t? –...","id":"20210505_huawei_mate_x2_osszehajthato_telefon_karcolasa_egetese_hajlitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeab4beb-5b8f-4f13-9033-f8847cc63724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fa72b3-22e5-4872-b4f6-fccf12e0b066","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_huawei_mate_x2_osszehajthato_telefon_karcolasa_egetese_hajlitasa","timestamp":"2021. május. 05. 10:03","title":"Videó: alaposan megnyúzták a Huawei idei legjobb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt még vizsgálják, hogy az új vírusvariánsokhoz igazított vakcinával oltsanak, vagy a már eddig használt oltóanyagokkal.","shortLead":"Azt még vizsgálják, hogy az új vírusvariánsokhoz igazított vakcinával oltsanak, vagy a már eddig használt...","id":"20210505__harmadik_oltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf4b9cd-c411-4400-8659-e361a4c23e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505__harmadik_oltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. május. 05. 13:53","title":"Kaphatnak egy harmadik oltást is az 50 felettiek ősszel az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09778443-822c-4417-bf7e-af96b2c1b912","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó két új kivitellel bővítette a közelmúltban piacra dobott EQA termékpalettáját. ","shortLead":"A német gyártó két új kivitellel bővítette a közelmúltban piacra dobott EQA termékpalettáját. ","id":"20210506_mar_292_loerovel_is_kaphato_a_legkisebb_mercedes_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09778443-822c-4417-bf7e-af96b2c1b912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e8e00a-c3bd-4594-abaf-bb408a8e0549","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_mar_292_loerovel_is_kaphato_a_legkisebb_mercedes_villanyauto","timestamp":"2021. május. 06. 07:19","title":"Már 292 lóerővel is kapható a legkisebb Mercedes villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók arra kíváncsiak, hogyan lehet a legkevesebb idő alatt uborkát és paradicsomot nevelni szokatlan körülmények között.","shortLead":"A kutatók arra kíváncsiak, hogyan lehet a legkevesebb idő alatt uborkát és paradicsomot nevelni szokatlan körülmények...","id":"20210505_hold_mars_novenytermesztes_antarktisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b28a60-7b72-40f0-984a-e0b7df17fb93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_hold_mars_novenytermesztes_antarktisz","timestamp":"2021. május. 05. 14:31","title":"A Holdon és Marson végezhető növénytermesztést tesztelik az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3376f7-d143-443f-a5a0-e35d971abf5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A farontólepkefélékhez tartozó példány súlya akár egy verébé. Ember viszonylag ritkán találkozik vele.","shortLead":"A farontólepkefélékhez tartozó példány súlya akár egy verébé. Ember viszonylag ritkán találkozik vele.","id":"20210505_molylepke_epitkezes_rovar_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3376f7-d143-443f-a5a0-e35d971abf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13df39d-6ff7-4ee6-a6df-9c37c6a4b213","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_molylepke_epitkezes_rovar_iskola","timestamp":"2021. május. 05. 10:37","title":"Kétökölnyi méretű lepke került elő egy ausztrál építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb arányban vannak jelen a pénzügyi szolgáltatások piacán a minősített fogyasztóbarát hitelek és biztosítások; ezek közül a legfiatalabb a fogyasztóbarát személyi kölcsön, melyet jelenleg hét hitelintézet kínál az ügyfeleknek. Mivel tudnak többet ezek a hitelek, mint a hagyományos személyi kölcsönök? Tényleg olcsóbbak, vagy találhatunk kedvezőbbet is a piacon? Ezeknek a kérdéseknek jártak utána a Bank360.hu elemzői.","shortLead":"Egyre nagyobb arányban vannak jelen a pénzügyi szolgáltatások piacán a minősített fogyasztóbarát hitelek és...","id":"20210505_fogyasztobarat_hitel_szemelyi_kolcson_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c295a62-3ac8-4bd6-8122-b81e38b2b5e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_fogyasztobarat_hitel_szemelyi_kolcson_bank360","timestamp":"2021. május. 05. 12:57","title":"Tényleg olcsóbb a fogyasztóbarát személyi kölcsön a hagyományosnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc460d8-e8c4-4b1c-8570-426873919c5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt tudja ellenőrizni a történelem-írásbeli feladatainak megoldásait.","shortLead":"Itt tudja ellenőrizni a történelem-írásbeli feladatainak megoldásait.","id":"20210505_tortenelem_erettsegi_megoldasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fc460d8-e8c4-4b1c-8570-426873919c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacd7437-1b36-4a14-ad51-9f29369d51f8","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_tortenelem_erettsegi_megoldasok","timestamp":"2021. május. 05. 12:57","title":"Itt vannak a történelemérettségi megoldásai!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alábbi megoldások a középszintű vizsgafeladatokhoz kapcsolódnak.","shortLead":"Az alábbi megoldások a középszintű vizsgafeladatokhoz kapcsolódnak.","id":"20210506_angolerettsegi_2021_megoldasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328675da-6928-4905-b14a-e5b776838e85","keywords":null,"link":"/elet/20210506_angolerettsegi_2021_megoldasok","timestamp":"2021. május. 06. 13:33","title":"Itt már megnézheti az idei angolérettségi nem hivatalos megoldásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]