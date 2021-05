Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sokak szemét szúró károkozói pótdíj több nagy biztosítónál is megmaradt, annak ellenére, hogy az MNB is kifogásolta. ","shortLead":"A sokak szemét szúró károkozói pótdíj több nagy biztosítónál is megmaradt, annak ellenére, hogy az MNB is kifogásolta. ","id":"20210505_Maradnak_a_karokozoi_potdijak_a_kotelezonel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32691bc-37a2-42e7-b550-2f457c762ea7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Maradnak_a_karokozoi_potdijak_a_kotelezonel","timestamp":"2021. május. 05. 14:06","title":"Maradnak a károkozói pótdíjak a kötelezőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 28 ezren vesztették életüket a fertőzés következtében Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 28 ezren vesztették életüket a fertőzés következtében Magyarországon.","id":"20210504_koronavirus_adatok_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a6d769-71b3-412e-b447-d1ba9af20f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_koronavirus_adatok_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 04. 09:09","title":"137 újabb áldozata van a koronavírusnak, 726 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egykor sikeres idős festőművész, Julian elvesztette feleségét, barátait, így csak egy zöld füzetnek tesz „vallomást”, majd egy kávéházi asztalon „felejti”. A füzet pedig vándorol tovább Clare Pooley Őszinte szavak című regényében.","shortLead":"Az egykor sikeres idős festőművész, Julian elvesztette feleségét, barátait, így csak egy zöld füzetnek tesz...","id":"202117_konyv__csodatevo_fuzet_clare_pooley_oszinte_szavak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88231bf-e692-4566-baf0-2275dff3a3ac","keywords":null,"link":"/360/202117_konyv__csodatevo_fuzet_clare_pooley_oszinte_szavak","timestamp":"2021. május. 04. 13:00","title":"Csodatévő jegyzetfüzet segít a lelki válságon Clare Pooley regényében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A keresőcég magyarországi vezetője szerint a korábbi élethez való visszatérés katalizátorai a digitális eszközök lesznek.","shortLead":"A keresőcég magyarországi vezetője szerint a korábbi élethez való visszatérés katalizátorai a digitális eszközök...","id":"20210505_google_digitalizacio_oktatas_vallalkozas_startup","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa811a6-ac5c-4494-885b-731d5aa513c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_google_digitalizacio_oktatas_vallalkozas_startup","timestamp":"2021. május. 05. 13:40","title":"A Google 50 ezer magyar cégnek segít digitálisan fejlődni, ráadásul teljesen ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c43340-c676-44c9-afb1-dc27263cfa52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A vezetőség jelezte, hogy kész testületileg lemondani, ha nem fogadják el a javaslatait.","shortLead":"A vezetőség jelezte, hogy kész testületileg lemondani, ha nem fogadják el a javaslatait.","id":"20210504_Golden_Globe_reformok_HFPA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8c43340-c676-44c9-afb1-dc27263cfa52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ed49f4-5e8b-40ea-ae0a-8e0449fe0dfb","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Golden_Globe_reformok_HFPA","timestamp":"2021. május. 04. 16:47","title":"A korrupciós botrány után jelentős reformokat ígérnek a Golden Globe vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc07bce-fd1a-4610-ad8c-4d10cddcd620","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"A városi, kis szabadidő-autók egyik úttörője volt az Opel Mokka, amelynek megérkezett a második generációja. Van belőle már teljesen villanyhajtású is, de az eladások derékhadát még mindig a hagyományos változatok adhatják. Kipróbáltuk ezt is. ","shortLead":"A városi, kis szabadidő-autók egyik úttörője volt az Opel Mokka, amelynek megérkezett a második generációja. Van belőle...","id":"20210504_Opel_Mokka_12_Turbo__nem_csak_a_villany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fc07bce-fd1a-4610-ad8c-4d10cddcd620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf50d30-caf8-411e-b810-65453c9ff82d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Opel_Mokka_12_Turbo__nem_csak_a_villany","timestamp":"2021. május. 05. 04:33","title":"Nem csak a villany - Opel Mokka 1.2 Turbo menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akinek van védettségi igazolványa, barna tálcát vegyen magához, akinek nincs, fehéret – kérték. ","shortLead":"Akinek van védettségi igazolványa, barna tálcát vegyen magához, akinek nincs, fehéret – kérték. ","id":"20210504_veszprem_etterem_talca_oltas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8617865b-56df-493f-8759-7e68299c34fd","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_veszprem_etterem_talca_oltas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 04. 15:01","title":"Egy veszprémi étterem azt kérte, másfajta tálcát használjanak a védettek és a nem védettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c29a67-5c43-4b41-b677-f86c398dcaa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Totemben két hétfős celebcsapat csap össze.



","shortLead":"A Totemben két hétfős celebcsapat csap össze.



","id":"20210505_Uj_valosagshowval_jelentkezik_Ordog_Nora_a_TV2n","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c29a67-5c43-4b41-b677-f86c398dcaa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e892cf-b948-4aa3-903d-0c706ed6bc52","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Uj_valosagshowval_jelentkezik_Ordog_Nora_a_TV2n","timestamp":"2021. május. 05. 09:24","title":"Új valóságshow-val jelentkezik Ördög Nóra a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]