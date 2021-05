Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c2d120e4-9ebd-4192-92d1-bd9741d290ab","c_author":"Sztella Kiriakídisz","category":"gazdasag","description":"A Covid–19 elleni terápiás készítményekre vonatkozó uniós stratégia újabb védvonal a járvány elleni harcban – írja véleménycikkében Sztella Kiriakídisz, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős tagja.","shortLead":"A Covid–19 elleni terápiás készítményekre vonatkozó uniós stratégia újabb védvonal a járvány elleni harcban – írja...","id":"20210507_Igy_lehet_az_EUban_oszre_legalabb_harom_gyogyszer_a_Covid_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d120e4-9ebd-4192-92d1-bd9741d290ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0d05b7-32e2-46e5-85e4-6649ac904726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_Igy_lehet_az_EUban_oszre_legalabb_harom_gyogyszer_a_Covid_ellen","timestamp":"2021. május. 07. 14:40","title":"Így lehet az EU-ban őszre legalább három gyógyszer a Covid ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A sokszorosan túlvásárolt lélegeztetőgép-készlet raktározása havonta majdnem 90 millió forintba kerül.","shortLead":"A sokszorosan túlvásárolt lélegeztetőgép-készlet raktározása havonta majdnem 90 millió forintba kerül.","id":"20210506_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_bosznia_hercegovina_jordania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df1268f-a225-4686-b87c-0d0298ead529","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_bosznia_hercegovina_jordania","timestamp":"2021. május. 06. 10:25","title":"Ingyen kap tőlünk lélegeztetőgépeket Bosznia-Hercegovina és Jordánia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09778443-822c-4417-bf7e-af96b2c1b912","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó két új kivitellel bővítette a közelmúltban piacra dobott EQA termékpalettáját. ","shortLead":"A német gyártó két új kivitellel bővítette a közelmúltban piacra dobott EQA termékpalettáját. ","id":"20210506_mar_292_loerovel_is_kaphato_a_legkisebb_mercedes_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09778443-822c-4417-bf7e-af96b2c1b912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e8e00a-c3bd-4594-abaf-bb408a8e0549","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_mar_292_loerovel_is_kaphato_a_legkisebb_mercedes_villanyauto","timestamp":"2021. május. 06. 07:19","title":"Már 292 lóerővel is kapható a legkisebb Mercedes villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan kiderül, hogy a Magyarországon is alkalmazott kínai oltóanyagot biztonságosnak és hatásosnak ítéli-e a WHO.","shortLead":"Hamarosan kiderül, hogy a Magyarországon is alkalmazott kínai oltóanyagot biztonságosnak és hatásosnak ítéli-e a WHO.","id":"20210507_who_sinopharm_kinai_vakcina_veszhelyzeti_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae44022f-e27d-43d8-a27e-cc04513b963a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_who_sinopharm_kinai_vakcina_veszhelyzeti_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 07. 13:01","title":"A WHO még pénteken bejelentheti, hogy a Sinopharm vakcinája kap-e vészhelyzeti felhasználásra vonatkozó engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Némiképp eltér a globális rangsortól az okostelefon-gyártók hazai sorrendje.","shortLead":"Némiképp eltér a globális rangsortól az okostelefon-gyártók hazai sorrendje.","id":"20210507_okostelefon_gyartok_sorrendje_magyarorszagon_nepszeruseg_toplista_magyar_piac_samsung_xiaomi_apple_oppo_vivo_huawei_lg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8deb43a-ec16-477e-b827-cf439ce891ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_okostelefon_gyartok_sorrendje_magyarorszagon_nepszeruseg_toplista_magyar_piac_samsung_xiaomi_apple_oppo_vivo_huawei_lg","timestamp":"2021. május. 07. 08:03","title":"Magyarországon melyik mobilgyártók telefonjait veszik a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc2850e-3efa-4437-82d3-09ef8932af5c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210506_Marabu_Feknyuz_Mire_jo_a_vakcinaigazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbc2850e-3efa-4437-82d3-09ef8932af5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164f9353-029d-4cdc-b1c6-88ba9171a772","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Marabu_Feknyuz_Mire_jo_a_vakcinaigazolvany","timestamp":"2021. május. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mire jó a vakcinaigazolvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b543b62-2f06-4427-9f05-f3be81f10071","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó újdonságának hossza nem éri el a 2,5 métert, az ára pedig a 2,5 millió forintot. ","shortLead":"A francia gyártó újdonságának hossza nem éri el a 2,5 métert, az ára pedig a 2,5 millió forintot. ","id":"20210507_8_azaz_nyolc_loeros_a_citroen_uj_varosi_villanyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b543b62-2f06-4427-9f05-f3be81f10071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c375c0-e943-443c-a2ba-9554f64bf149","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_8_azaz_nyolc_loeros_a_citroen_uj_varosi_villanyautoja","timestamp":"2021. május. 07. 07:59","title":"8, azaz nyolc lóerős a Citroën új városi villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c8c0c9-14e0-4481-9df5-81fa4d18ecb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már meg is van a jelölt helyette a Heves megyei 1-es választókerületben.","shortLead":"Már meg is van a jelölt helyette a Heves megyei 1-es választókerületben.","id":"20210506_nyitrai_zsolt_valasztas_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84c8c0c9-14e0-4481-9df5-81fa4d18ecb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67158d5c-4bc0-4e04-a289-fb4c92bfae0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_nyitrai_zsolt_valasztas_orban_viktor","timestamp":"2021. május. 06. 14:55","title":"Nyitrai Zsolt sem indul egyéniben a választáson, Orbán maga mellé vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]