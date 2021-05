Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét emelkedett a babaváró hitel referenciakamata, amely a támogatás elvesztése esetén visszafizetendő összeg számolási alapját adja. Ez azt jelenti, hogy a júniusi igénylőknek magasabb visszafizetendő összeggel kellene számolni, mint a májusban igénylőknek, ha valamiért mégsem tudják teljesíteni a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket. A Bank360.hu elemzői kiszámolták, mekkora összegről van szó, illetve, hogy mire számíthatnak az igénylők a támogatás elvesztése esetén.","shortLead":"Ismét emelkedett a babaváró hitel referenciakamata, amely a támogatás elvesztése esetén visszafizetendő összeg...","id":"20210505_babavaro_referenciakamat_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b16528b-264b-4b51-a983-3607855ffcaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_babavaro_referenciakamat_bank360","timestamp":"2021. május. 05. 16:01","title":"Közel kétéves csúcson a babaváró hitel referenciakamata - mit jelent ez az igénylőknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b9cee9-2ac6-42ca-92b9-bfde7f5f722a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok követik a francia konszerntárs példáját és eladták a német cégben lévő részvényeiket.","shortLead":"A japánok követik a francia konszerntárs példáját és eladták a német cégben lévő részvényeiket.","id":"20210506_A_Renault_utan_a_Nissan_is_kiszallt_a_Mercedesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b9cee9-2ac6-42ca-92b9-bfde7f5f722a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d4a8bd-6f9b-4e0c-8320-053e8cffe377","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_A_Renault_utan_a_Nissan_is_kiszallt_a_Mercedesbol","timestamp":"2021. május. 06. 09:41","title":"A Renault után a Nissan is kiszállt a Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306c8a7b-e730-4d5c-b9ae-e6e9ad230ba7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az FKF megnyitotta a két Szemléletformáló és Újrahasználati Központját is.","shortLead":"Az FKF megnyitotta a két Szemléletformáló és Újrahasználati Központját is.","id":"20210506_fkf_hulladekudvar_vasarnap_nyitvatartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=306c8a7b-e730-4d5c-b9ae-e6e9ad230ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6967391-02b0-4701-a077-efb008fd237a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210506_fkf_hulladekudvar_vasarnap_nyitvatartas","timestamp":"2021. május. 06. 12:19","title":"Az FKF négy hulladékudvara vasárnap is nyitva lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A koronavírus kezelésére szolgáló gyógyszerek fejlesztésének felgyorsítását támogatja az EU új stratégiája.","shortLead":"A koronavírus kezelésére szolgáló gyógyszerek fejlesztésének felgyorsítását támogatja az EU új stratégiája.","id":"20210506_koronavirusgyogyszer_Europai_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb5055f-3c70-4711-abe3-5eeab749a275","keywords":null,"link":"/eurologus/20210506_koronavirusgyogyszer_Europai_Bizottsag","timestamp":"2021. május. 06. 14:35","title":"Három koronavírus-gyógyszert engedélyezhet az Európai Bizottság októberig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505ddf02-3b4e-4af3-a7ae-b291e4b97216","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan nem tudják, de Kínában rendkívül népszerű a Microsoft alapítója.","shortLead":"Sokan nem tudják, de Kínában rendkívül népszerű a Microsoft alapítója.","id":"20210505_Hatalmas_port_kavart_Bill_Gates_valasa_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505ddf02-3b4e-4af3-a7ae-b291e4b97216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b4f453-17d6-499e-9ffd-96f9b407fdaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_Hatalmas_port_kavart_Bill_Gates_valasa_Kinaban","timestamp":"2021. május. 05. 14:10","title":"A kínaiak nem tudják túltenni magukat Bill Gates válásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98b901c-9e48-4b3c-bcd2-eb2c3d88a699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyákat a szomszédok zavarták el, a szarvas megsérült.","shortLead":"A kutyákat a szomszédok zavarták el, a szarvas megsérült.","id":"20210505_kutya_szarvasbika_szentkiralyszabadja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e98b901c-9e48-4b3c-bcd2-eb2c3d88a699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8863a01-edca-46b3-aff3-6e1a1d564c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_kutya_szarvasbika_szentkiralyszabadja","timestamp":"2021. május. 05. 10:46","title":"Kutyák kergettek be egy ház udvarára egy szarvasbikát Szentkirályszabadján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43c1baa-fa29-44a6-9c90-b0415e0b27c3","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A negyedik ipari forradalom az élelmiszeripart is elérte, ám itt a digitalizáció nem csak azt jelenti, hogy a korábbiaknál nagyobb kapacitással működő gyárak az egyedi igények kielégítésére is képesek, hanem azt is, hogy új szintre emelkedik az élelmiszerbiztonság: tökéletesen nyomon követhetővé válik az alapanyagok útja. Tovább követjük a száraztészta útját, ezúttal a gyártással.","shortLead":"A negyedik ipari forradalom az élelmiszeripart is elérte, ám itt a digitalizáció nem csak azt jelenti...","id":"20210505_fmcg_automatizalas_elelmiszer_gyartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b43c1baa-fa29-44a6-9c90-b0415e0b27c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799f64e2-9708-4666-a5f7-0d5455d190eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_fmcg_automatizalas_elelmiszer_gyartas","timestamp":"2021. május. 05. 10:35","title":"Ilyen, amikor robotok gyúrják és nyújtják a tésztát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ccb8ec-e5e2-4f1c-8b4e-1c8b8949e5f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hordozható eszközink, így az okosórák is egyre gyakrabban állnak az egészség szolgálatában. A jövő évi Apple Watch egy sokak számára igen hasznos funkciót hozhat magával.","shortLead":"Hordozható eszközink, így az okosórák is egyre gyakrabban állnak az egészség szolgálatában. A jövő évi Apple Watch...","id":"20210503_apple_watch_vercukorszint_mero_2022","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38ccb8ec-e5e2-4f1c-8b4e-1c8b8949e5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a036ac8-a151-4c7e-99b7-2f5baa4d5942","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_apple_watch_vercukorszint_mero_2022","timestamp":"2021. május. 05. 12:03","title":"Ha ezt tényleg meglépi az Apple, viszik majd az okosóráját, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]