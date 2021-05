Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mennyi pénzt ér meg egy vezérigazgató?","shortLead":"Mennyi pénzt ér meg egy vezérigazgató?","id":"20210505_Tiltakoznak_az_AstraZeneca_fonok_obszcen_bonusza_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7850f6-f209-4911-915b-2dd21182e3e4","keywords":null,"link":"/kkv/20210505_Tiltakoznak_az_AstraZeneca_fonok_obszcen_bonusza_miatt","timestamp":"2021. május. 05. 12:46","title":"Tiltakoznak az AstraZeneca-főnök \"obszcén\" bónusza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7ae527-0b90-4883-9fe0-b31e856729f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Genesis első autói már idén nyáron megérkeznek.","shortLead":"A Genesis első autói már idén nyáron megérkeznek.","id":"20210505_a_hyundai_premiummarkaja_europaban_uzen_hadat_a_nemet_rivalisoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d7ae527-0b90-4883-9fe0-b31e856729f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42d582e-7c1f-4879-b029-5576549274b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_a_hyundai_premiummarkaja_europaban_uzen_hadat_a_nemet_rivalisoknak","timestamp":"2021. május. 05. 11:21","title":"A Hyundai prémiummárkája Európában üzen hadat a német riválisoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországon dolgozó külföldi vállalatok fele szerint idén még nem tudják elérni a koronavírus-válság előtti szintet, amit az is nehezít, hogy több problémával is meg kell küzdeniük. Ezek közül kiemelkedik a munkaerőhiány, de sokan nem elégedettek a korrupciós helyzettel sem. Ugyanakkor soha ilyen sokan nem mondták, hogy nem bánták meg, hogy ide hozták a cégüket – derül ki a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) friss felméréséből. A bemutató sajtótájékoztatón Varga Mihály arról is beszélt, miben közelítettük meg Ausztriát.","shortLead":"A Magyarországon dolgozó külföldi vállalatok fele szerint idén még nem tudják elérni a koronavírus-válság előtti...","id":"20210506_duihk_felmeres_vallalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a71871-edff-4364-af20-32bfb37f67a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_duihk_felmeres_vallalat","timestamp":"2021. május. 06. 12:38","title":"További béremeléseket terveznek a multicégek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559fadc7-f7d8-46d7-902e-46a8de3449f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány gombnyomás, és a féknyereg máris az általunk kiválasztott színben világít.","shortLead":"Néhány gombnyomás, és a féknyereg máris az általunk kiválasztott színben világít.","id":"20210506_okostelefon_vilagito_fek_brembo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=559fadc7-f7d8-46d7-902e-46a8de3449f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83122686-6e2d-4cad-a100-f2158c5c7931","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_okostelefon_vilagito_fek_brembo","timestamp":"2021. május. 06. 11:21","title":"Mint egy falat kenyér: okostelefonról vezérelhető világító fék a Brembótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba028b5d-cd69-4ef0-9eac-0b5d47be6ba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018-as parlamenti választások előtt néhány hónappal Zuschlag János egy, a politikában is aktív barátjával beszélgetett telefonon arról, hogy “felülről” várnának instrukciót a pártokkal kapcsolatban, és arra utalt, hogy a 2014-es választásoknál is instruálták őket, még Rogán Antal állítólagos ügyvédjét is szóba hozta, mint kapcsolatot. Csakhogy a beszélgetést a NAV nyomozóinak megbízásából a szakszolgálat rögzítette, később egy büntetőeljárás peranyagában bukkant fel, így juthatott el Hadházy Ákoshoz. A független ellenzéki politikus a beszélgetésre hivatkozva feljelentést tett, de a rendőrség arra jutott, hogy semmi nem utal bűncselekményre.","shortLead":"A 2018-as parlamenti választások előtt néhány hónappal Zuschlag János egy, a politikában is aktív barátjával...","id":"20210506_Zuschlag_egy_lehallgatott_beszelgetesben_arra_utal_hogy_a_2014es_valasztasoknal_felulrol_kaptak_segitseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba028b5d-cd69-4ef0-9eac-0b5d47be6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3139c365-e0b2-4b4c-98d4-f74e48c7c283","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Zuschlag_egy_lehallgatott_beszelgetesben_arra_utal_hogy_a_2014es_valasztasoknal_felulrol_kaptak_segitseget","timestamp":"2021. május. 06. 12:34","title":"Zuschlag egy lehallgatott beszélgetésben arra utal, hogy a 2014-es választásoknál “felülről” kaptak segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Minden turista beléphet az országba, ha rendelkezik az EU által jóváhagyott oltással, vagy átesett a koronavírus-megbetegedésen, vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt bizonyítja, hogy nem fertőző.","shortLead":"Minden turista beléphet az országba, ha rendelkezik az EU által jóváhagyott oltással, vagy átesett...","id":"20210506_Majus_kozepen_mar_megnyilhat_Olaszorszag_a_kulfoldi_turistak_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74dc76a7-2259-441f-95d0-ee940f5a4f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_Majus_kozepen_mar_megnyilhat_Olaszorszag_a_kulfoldi_turistak_elott","timestamp":"2021. május. 06. 10:56","title":"Május közepén már megnyílhat Olaszország a külföldi turisták előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik torrentoldal a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatos tanácsokat ad, előcitálva egy igencsak ellentmondásos videót.","shortLead":"Az egyik torrentoldal a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatos tanácsokat ad, előcitálva egy igencsak ellentmondásos...","id":"20210507_covid_koronavirus_vakcina_torrent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3210c2c-9e71-45a7-9dd4-423039236286","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_covid_koronavirus_vakcina_torrent","timestamp":"2021. május. 07. 09:03","title":"Miért ne a torrenten keressünk infót az oltásokról? Íme egy remek példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789be9bc-59da-4276-977d-89e820c099a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Boy George azt mondta az 59 éves hírességről: ő volt a leggyönyörűbb és a legbájosabb férfi.","shortLead":"Boy George azt mondta az 59 éves hírességről: ő volt a leggyönyörűbb és a legbájosabb férfi.","id":"20210505_Meghalt_Nick_Kamen_modell_es_enekes_akit_a_Levis_es_Madonna_tettek_vilaghiruve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=789be9bc-59da-4276-977d-89e820c099a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f5a23d-1bc5-47eb-925d-adb214c6baba","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Meghalt_Nick_Kamen_modell_es_enekes_akit_a_Levis_es_Madonna_tettek_vilaghiruve","timestamp":"2021. május. 05. 17:39","title":"Meghalt Nick Kamen modell és énekes, akit a Levi’s és Madonna tettek világhírűvé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]