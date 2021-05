Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2fa3983-9180-48c7-a340-4fe7fa6ce28a","c_author":"Erik Tabery","category":"360","description":"Nyugati szövetségeink mögött értékek vannak és geopolitika. Oroszországgal szemben világos álláspontot kell képviselnünk, írja véleménycikkében a Respekt cseh hetilap főszerkesztője, Erik Tabery.","shortLead":"Nyugati szövetségeink mögött értékek vannak és geopolitika. Oroszországgal szemben világos álláspontot kell...","id":"20210505_Erik_Tabery_Respekt_foszerkeszto_Oroszok_a_spajzban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2fa3983-9180-48c7-a340-4fe7fa6ce28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db436a88-e757-4646-93be-c0747e5e8a68","keywords":null,"link":"/360/20210505_Erik_Tabery_Respekt_foszerkeszto_Oroszok_a_spajzban","timestamp":"2021. május. 05. 17:00","title":"Erik Tabery: Ha nem tartozunk a Nyugathoz, Moszkva vérszemet kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57f2409-087b-4178-b03c-610f04d6ec58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A technológia a Ford és Volkswagen szerint lökést adhat többek között a kereskedelmi robotaxizásnak.","shortLead":"A technológia a Ford és Volkswagen szerint lökést adhat többek között a kereskedelmi robotaxizásnak.","id":"20210507_Igy_lat_kamerak_nelkul_is_egy_csucstechnologias_onvezeto_rendszer__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a57f2409-087b-4178-b03c-610f04d6ec58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60895459-435a-4460-b120-e6d26e22dc9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_Igy_lat_kamerak_nelkul_is_egy_csucstechnologias_onvezeto_rendszer__video","timestamp":"2021. május. 07. 11:39","title":"Így lát kamerák nélkül is egy csúcstechnológiás önvezető rendszer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09778443-822c-4417-bf7e-af96b2c1b912","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó két új kivitellel bővítette a közelmúltban piacra dobott EQA termékpalettáját. ","shortLead":"A német gyártó két új kivitellel bővítette a közelmúltban piacra dobott EQA termékpalettáját. ","id":"20210506_mar_292_loerovel_is_kaphato_a_legkisebb_mercedes_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09778443-822c-4417-bf7e-af96b2c1b912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e8e00a-c3bd-4594-abaf-bb408a8e0549","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_mar_292_loerovel_is_kaphato_a_legkisebb_mercedes_villanyauto","timestamp":"2021. május. 06. 07:19","title":"Már 292 lóerővel is kapható a legkisebb Mercedes villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d3208b-b166-4b18-b199-1ab9d6bc9032","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Nemcsak a termelést, hanem a raktározást is gyökeresen átalakítja az automatizáció és a digitalizáció. A legkorszerűbb raktárakban már okoseszközökre, önjáró targoncákra, illetve az egyre ritkábban feltűnő emberekre odafigyelő robotokra jut a munka dandárja. A száraztészta útját bemutató sorozatunk harmadik része.","shortLead":"Nemcsak a termelést, hanem a raktározást is gyökeresen átalakítja az automatizáció és a digitalizáció. A legkorszerűbb...","id":"20210507_fmcg_automatizalas_elelmiszer_logisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09d3208b-b166-4b18-b199-1ab9d6bc9032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbc9a69-5ac5-4d91-b610-39700876ce30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_fmcg_automatizalas_elelmiszer_logisztika","timestamp":"2021. május. 07. 10:35","title":"Hogy minden gyorsan meglegyen – így automatizálják a raktárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9cc930-3b1d-43d9-ab83-9625bb695882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztusig biztosan csak védettségi igazolvánnyal lehet moziba, fesztiválra, színházba, étterembe menni – közölte Gulyás Gergely miniszter. A kormány előtt van egy olyan előterjesztés, hogy a védettségi igazolvány érvényét veszti, ha valaki nem adatja be a második oltást. A miniszter bejelentette, ismét lehet majd Pfizer, illetve Moderna vakcinához jutni, hetente nagyjából 120–180 ezer adag lesz elérhető ebből a kettőből összesen. Ezen a héten még nem lesz ennyi, mert a most érkezett Pfizer-szállítmányt eltették második körös oltásokra és a 16–18 éves korosztály számára. Májusban érhetjük el az ötmillió beoltottat.","shortLead":"Augusztusig biztosan csak védettségi igazolvánnyal lehet moziba, fesztiválra, színházba, étterembe menni – közölte...","id":"20210506_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany_tajekoztato_politika_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf9cc930-3b1d-43d9-ab83-9625bb695882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d496ee-d5e1-4c9d-aaf0-be0929110caf","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany_tajekoztato_politika_kormany","timestamp":"2021. május. 06. 11:00","title":"Gulyás: Augusztusig biztos kell a védettségi igazolvány a rendezvényekhez, újra elérhető lesz a Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pénteken és szombaton csapadékra is számítani kell, vasárnap viszont már száraz idő lesz. \r

","shortLead":"Pénteken és szombaton csapadékra is számítani kell, vasárnap viszont már száraz idő lesz. \r

","id":"20210506_Pentek_hidegfront_szombat_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77ffe4b-3da1-411b-a92b-554ad46076fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Pentek_hidegfront_szombat_vasarnap","timestamp":"2021. május. 06. 18:54","title":"Még ránk ijeszt egy hidegfront, de máris jön a nyárias idő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A külföldi terjeszkedésben lehet az áttörés éve 2021 - áll a 4iG tervei között.","shortLead":"A külföldi terjeszkedésben lehet az áttörés éve 2021 - áll a 4iG tervei között.","id":"20210506_4ig_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adf073b-dd21-4d17-9499-91a63ef7e68b","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_4ig_novekedes","timestamp":"2021. május. 06. 21:41","title":"Még a mostaninál is sokkal nagyobb bevételnövekedésre számít a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google hamarosan mindenkinél bevezeti majd a kétfaktoros azonosítást, de már most is beállíthatjuk magunknak.","shortLead":"A Google hamarosan mindenkinél bevezeti majd a kétfaktoros azonosítást, de már most is beállíthatjuk magunknak.","id":"20210506_google_fiok_bejelentkezes_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82d3c0f-e4d0-47dc-a7a2-9e91ac7a7d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_google_fiok_bejelentkezes_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2021. május. 06. 19:03","title":"Változtat a Google, másként kell majd bejelentkeznie a fiókjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]