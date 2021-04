Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9336ec3b-9579-46c1-a5b4-4d0bfb085344","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Talán egy Lamborghini traktor az\" – jegyezte meg az egyik kommentátor.","shortLead":"\"Talán egy Lamborghini traktor az\" – jegyezte meg az egyik kommentátor.","id":"20210430_Traktor_versenypalyan_gumimelegites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9336ec3b-9579-46c1-a5b4-4d0bfb085344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3469e8e1-75d9-482b-81ea-ea03c1f71d73","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_Traktor_versenypalyan_gumimelegites","timestamp":"2021. április. 30. 08:06","title":"Az hagyján, hogy versenypályán mit keres egy traktor, de még gumimelegítést is csinált – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"360","description":"Oroszország és a Nyugat végletesen megromlani látszó kapcsolatainak egyik utolsó bástyája, a földgáz-kereskedelem is veszélybe kerülhet, ám a gazdasági és politikai racionalitás valószínűleg felülírja az elveket.","shortLead":"Oroszország és a Nyugat végletesen megromlani látszó kapcsolatainak egyik utolsó bástyája, a földgáz-kereskedelem is...","id":"202116__eszaki_aramlat_ii__orosz_mozgositas__erkolcsi_kerdes__vezetekes_kapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c911a67-92fa-4a37-bbd7-4b973a4a5292","keywords":null,"link":"/360/202116__eszaki_aramlat_ii__orosz_mozgositas__erkolcsi_kerdes__vezetekes_kapcsolat","timestamp":"2021. április. 30. 15:00","title":"Újra komolyan felmerült a kérdés Európában: szabad-e Putyinnal üzletet kötni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1fd965-5dc4-4b91-aaca-0d65294fc336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő 50 napot töltött az intenzíven.","shortLead":"A képviselő 50 napot töltött az intenzíven.","id":"20210428_orban_viktor_facebook_aradszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f1fd965-5dc4-4b91-aaca-0d65294fc336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7445cdba-b1d7-4161-adab-f6ba6400bb00","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_orban_viktor_facebook_aradszki","timestamp":"2021. április. 28. 16:20","title":"Orbán a Facebookon köszöntötte a covidból felgyógyult KDNP-s képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Nem kér egyelőre a magyar kormány az Európai Unió helyreállítási alapjából neki járó 3380 milliárd forint olcsó, kedvezményes hitelből, holott a kormányzati honlapon publikált tervezet még tartalmazta azt. A lemondó nyilatkozatot Orbán Viktor és Ursula von der Leyen múlt szombati találkozója után a kancelláriaminiszter ismertette. Mindez arra utal, hogy az Európai Bizottságnak súlyos kifogásai vannak.","shortLead":"Nem kér egyelőre a magyar kormány az Európai Unió helyreállítási alapjából neki járó 3380 milliárd forint olcsó...","id":"20210429_Orbanek_visszakoztak_Brusszelnek_nem_tetszhetett_a_magyar_helyreallitasi_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ecfd62-8614-40c2-a88b-6fac060d28e4","keywords":null,"link":"/360/20210429_Orbanek_visszakoztak_Brusszelnek_nem_tetszhetett_a_magyar_helyreallitasi_terv","timestamp":"2021. április. 30. 07:00","title":"Orbánék visszakoztak, Brüsszelnek nem tetszhetett a magyar helyreállítási terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98947d8d-64b9-4a8e-8fd1-46215b4cecb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hubay György előállt a szerinte legegyszerűbb értelmezéssel.","shortLead":"Hubay György előállt a szerinte legegyszerűbb értelmezéssel.","id":"20210429_kozvagyon_vagyonkezelo_alapitvanyok_hubay_gyorgy_idegenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98947d8d-64b9-4a8e-8fd1-46215b4cecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92feb0c0-2464-4ad8-afbf-2028ee34a5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kozvagyon_vagyonkezelo_alapitvanyok_hubay_gyorgy_idegenek","timestamp":"2021. április. 29. 15:05","title":"Megpróbálta megmagyarázni megjegyzését az idegenező fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Napsütés is lesz a hétvégén, de sokfelé szeles és csapadékos idő lesz a jellemző. Ezzel együtt meleg várható, május elsején néhol akár 28 Celsius-fokot is mérhetnek, vasárnap délutántól azonban jelentős lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat az országos, középtávú előrejelzésében.\r

\r

","shortLead":"Napsütés is lesz a hétvégén, de sokfelé szeles és csapadékos idő lesz a jellemző. Ezzel együtt meleg várható, május...","id":"20210429_zivatar_meleg_hetvege_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f51dcad-6efd-49ff-b761-9d8c6c330cc5","keywords":null,"link":"/elet/20210429_zivatar_meleg_hetvege_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 29. 16:28","title":"28 fokkal és zivatarokkal indul a május","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Komárom-Esztergom megye 2. számú körzetében lehetett a hamisítókra voksolni.","shortLead":"Komárom-Esztergom megye 2. számú körzetében lehetett a hamisítókra voksolni.","id":"20210430_vademeles_hamis_ajanloiv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd0a9d2-ded4-4d14-8bb0-eeb779b8d74f","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_vademeles_hamis_ajanloiv","timestamp":"2021. április. 30. 09:27","title":"Hat ember ellen emeltek vádat választási csalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok pénz elment a 2019-es választásra időzített beruházásokra, ezekre elég fedezetet biztosítottak azok a bevételek, amelyek közül azóta a válság és a kormány elvonásai miatt sok kiesett. Ez pedig növelheti az eladósodás kockázatát. ","shortLead":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok...","id":"20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4001280-1446-434c-a664-1904d59e56d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","timestamp":"2021. április. 29. 11:04","title":"Gazdálkodjanak gondosan – javasolta az Állami Számvevőszék elnöke az önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]