[{"available":true,"c_guid":"d90e968a-bd5e-4d41-8a2f-0327540b2e20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Házhoz jött a munka.","shortLead":"Házhoz jött a munka.","id":"20210507_Langolo_teherautoval_hajtott_be_a_tuzoltosagra_segitsegert_egy_orosz_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d90e968a-bd5e-4d41-8a2f-0327540b2e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e14d53-74c5-490c-b015-a99e0a4ca646","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_Langolo_teherautoval_hajtott_be_a_tuzoltosagra_segitsegert_egy_orosz_autos","timestamp":"2021. május. 07. 09:19","title":"Lángoló teherautóval hajtott be a tűzoltóságra segítségért egy orosz autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb adatok szerint az iOS 14.5-ös verziót használók elsöprő többsége nem akarja, hogy nyomon kövesse őket egy alkalmazás.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint az iOS 14.5-ös verziót használók elsöprő többsége nem akarja, hogy nyomon kövesse őket...","id":"20210507_apple_facebook_ios_14_5_frissites_adatvedelem_app_tracking_transparency","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4eea63-0e2a-4a9e-8bc6-8ebc6408ca49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_apple_facebook_ios_14_5_frissites_adatvedelem_app_tracking_transparency","timestamp":"2021. május. 07. 18:03","title":"Bejött az Apple húzása, és ez nagyon rossz hír a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e198204-807c-4326-b656-f210b50de5f9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Lengyel Intézet online filmfesztiválján bemutatott filmek főhősei valamilyen vesztes helyzetből küzdötték fel magukat a sikerig, a népszerűségig vagy személyiségük kiteljesítéséig.\r

","shortLead":"A Lengyel Intézet online filmfesztiválján bemutatott filmek főhősei valamilyen vesztes helyzetből küzdötték fel magukat...","id":"202118_filmfesztival__igaz_dramak_lengyel_filmtavasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e198204-807c-4326-b656-f210b50de5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e22f3-e1d3-4a40-b425-4e0227e18fca","keywords":null,"link":"/360/202118_filmfesztival__igaz_dramak_lengyel_filmtavasz","timestamp":"2021. május. 07. 14:00","title":"Fekete humor, lázadó bíboros és ártatlan elítélt a Lengyel Filmtavasz programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezért érdemes volt két női minisztert is kivinnünk Portóba.","shortLead":"Ezért érdemes volt két női minisztert is kivinnünk Portóba.","id":"20210507_Reuters_eu_csucs_egyenloseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1392586-3e76-4f23-b6b9-cf14c17777bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_Reuters_eu_csucs_egyenloseg","timestamp":"2021. május. 07. 13:11","title":"Reuters: A magyar és a lengyel kormányfő kihúzatta a \"nemek közötti egyenlőséget\" az EU-csúcs nyilatkozatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik torrentoldal a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatos tanácsokat ad, előcitálva egy igencsak ellentmondásos videót.","shortLead":"Az egyik torrentoldal a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatos tanácsokat ad, előcitálva egy igencsak ellentmondásos...","id":"20210507_covid_koronavirus_vakcina_torrent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3210c2c-9e71-45a7-9dd4-423039236286","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_covid_koronavirus_vakcina_torrent","timestamp":"2021. május. 07. 09:03","title":"Miért ne a torrenten keressünk infót az oltásokról? Íme egy remek példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7499c5-4c34-4742-a861-fa59a77d70ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bertone tervezte X1/9 az egyetlen középmotoros hátsókerék-hajtású Fiat, és most ebből a szériából vár gazdára egy alig használt közel 4 évtizedes példány.","shortLead":"A Bertone tervezte X1/9 az egyetlen középmotoros hátsókerék-hajtású Fiat, és most ebből a szériából vár gazdára...","id":"20210508_mint_egy_mini_ferrari_idoutazasra_hiv_ez_az_elado_apro_fiat_sportkocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c7499c5-4c34-4742-a861-fa59a77d70ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f345356-9ac5-459d-ba9d-1f91bd0d3765","keywords":null,"link":"/cegauto/20210508_mint_egy_mini_ferrari_idoutazasra_hiv_ez_az_elado_apro_fiat_sportkocsi","timestamp":"2021. május. 08. 06:41","title":"Mint egy mini Ferrari: időutazásra hív ez az eladó apró Fiat sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy adatkezelő szoftver kalózverzióját töltötte le és telepítette fel a gépére az az egyetemi hallgató, aki ezzel együtt egy vírussal is megfertőzte az eszközét.","shortLead":"Egy adatkezelő szoftver kalózverzióját töltötte le és telepítette fel a gépére az az egyetemi hallgató, aki ezzel...","id":"20210507_zsarolovirus_ryuk_kiberbiztonsag_lopott_program_crack_szoftver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05f4906-9a93-4fd6-8c71-0f27f6e6a832","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_zsarolovirus_ryuk_kiberbiztonsag_lopott_program_crack_szoftver","timestamp":"2021. május. 07. 14:03","title":"Lopott programot telepített a gépére az egyetemista, zsarolóvírus bénította meg az egész intézetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50df0806-a208-4bef-aff9-7d35d070b0ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakodalmak, fesztiválok megtartása, a kórházi látogatási tilalom feloldása – ezek jönnek ötmilliónál, mindennek május végén jöhet el az ideje.

","shortLead":"Lakodalmak, fesztiválok megtartása, a kórházi látogatási tilalom feloldása – ezek jönnek ötmilliónál, mindennek május...","id":"20210506_koronavirus_otmillio_beoltott_korlatozasok_enyhitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50df0806-a208-4bef-aff9-7d35d070b0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66949a70-ed30-4960-b729-f6332760452f","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_koronavirus_otmillio_beoltott_korlatozasok_enyhitese","timestamp":"2021. május. 06. 13:39","title":"Gulyás elmondta, hogy ötmillió beoltottnál milyen korlátozásokon enyhíthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]