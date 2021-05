Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a55a4bd7-e8ad-4536-a30e-1dc5830496f2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti a tábor legfontosabb meghallgatására készül zenésztársaival. De vajon sikerül-e bekerülniük a koncertre a Müpa nagyszínpadára? És milyen élet várja a fiatal roma fiút a képzés után? Tititá negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Anti a tábor legfontosabb meghallgatására készül zenésztársaival. De vajon sikerül-e bekerülniük a koncertre a Müpa...","id":"20210508_Doku360_Titita_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55a4bd7-e8ad-4536-a30e-1dc5830496f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d06891b-3650-4b89-8e47-2e785ddfea1c","keywords":null,"link":"/360/20210508_Doku360_Titita_negyedik_resz","timestamp":"2021. május. 08. 19:00","title":"Doku360: Kimész és belenézel ezerötszáz szempárba. Beléjük nézel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1b6b3a-dafe-45f2-a0bf-c422fba7949e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vlagyimir Putyint választották egy online szavazáson a legszebb orosz férfinak. A Duma Aktuál ennek apropóján megnézte, milyen listákat lehetne állítani, amelyeken itthon nem Orbán Viktor nyerne. Nem volt könnyű dolguk. ","shortLead":"Vlagyimir Putyint választották egy online szavazáson a legszebb orosz férfinak. A Duma Aktuál ennek apropóján megnézte...","id":"20210507_Duma_Aktual_Putyin_es_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae1b6b3a-dafe-45f2-a0bf-c422fba7949e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadc4f2a-c638-4f90-ac07-ed4f2e31e9a6","keywords":null,"link":"/360/20210507_Duma_Aktual_Putyin_es_Orban","timestamp":"2021. május. 07. 19:00","title":"Duma Aktuál: Putyin csak a legszebb orosz, Orbán az első öt legbefolyásosabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Jelentős műveleti képességre tett szert az izraeli titkosszolgálat Iránban. A beszervezéseket segíti az elnyomó rendszerrel szembeni növekvő elégedetlenség.","shortLead":"Jelentős műveleti képességre tett szert az izraeli titkosszolgálat Iránban. A beszervezéseket segíti az elnyomó...","id":"202118__kemhalozatok_iranban__izraeli_akciok__paranoia__aknamunka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba1a1a4-afbe-41e5-be98-97722ca19c5f","keywords":null,"link":"/360/202118__kemhalozatok_iranban__izraeli_akciok__paranoia__aknamunka","timestamp":"2021. május. 08. 16:00","title":"Izrael és Irán árnyékháborút folytat, de nem akar nyílt konfliktust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Parker Solar Probe nevű napszondája még 2020 júliusában repült el a Vénusz mellett, amikor furcsa adatokat rögzített az eszköz egyik műszere.","shortLead":"A NASA Parker Solar Probe nevű napszondája még 2020 júliusában repült el a Vénusz mellett, amikor furcsa adatokat...","id":"20210507_nasa_parker_napszonda_venusz_radiojel_ionoszfera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b31503a-d82c-41ac-9f52-7f221daa481a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_nasa_parker_napszonda_venusz_radiojel_ionoszfera","timestamp":"2021. május. 07. 20:03","title":"Ismeretlen rádiójelet fogott a NASA a Vénusz mellett, a tudósokat is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599e74b0-04b1-4591-852d-1cbff514c7e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Székesfehérvárt vezető Cser-Palkovics András és a Kaposvárt irányító Szita Károly is így nyilatkozott az ATV megkeresésére.\r

","shortLead":"Székesfehérvárt vezető Cser-Palkovics András és a Kaposvárt irányító Szita Károly is így nyilatkozott az ATV...","id":"20210509_fideszes_polgarmesterek_ingyenes_parkolas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=599e74b0-04b1-4591-852d-1cbff514c7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ab5a4e-9c76-4089-be12-0e9d32cc067a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_fideszes_polgarmesterek_ingyenes_parkolas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 09. 13:36","title":"Fideszes polgármesterek is véget vetnének az ingyenes parkolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5624301e-e7ba-472c-8f60-9d7ffce50db0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vészhelyzetes múltat nem lehet eltörölni.","shortLead":"A vészhelyzetes múltat nem lehet eltörölni.","id":"20210508_Kiderult_hogy_szolitja_egymast_George_Clooney_es_Julianna_Margulies","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5624301e-e7ba-472c-8f60-9d7ffce50db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3197533-990a-4444-a370-04ec27c6a82d","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Kiderult_hogy_szolitja_egymast_George_Clooney_es_Julianna_Margulies","timestamp":"2021. május. 08. 11:30","title":"Kiderült, hogy szólítja egymást George Clooney és Julianna Margulies","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordot döntött a napi halálesetek száma, pedig a járvány tetőzése csak néhány hét múlva várható.","shortLead":"Rekordot döntött a napi halálesetek száma, pedig a járvány tetőzése csak néhány hét múlva várható.","id":"20210508_Tobb_mint_4000_halott_egyetlen_nap_alatt_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e713876c-1c77-45a3-97c6-308665412b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210508_Tobb_mint_4000_halott_egyetlen_nap_alatt_Indiaban","timestamp":"2021. május. 08. 09:08","title":"Több mint 4000 halott egyetlen nap alatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415b8120-fb24-43d2-9ded-e36da867eb69","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A határnyitással a durva bűnözés is nemzetközibbé vált. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A határnyitással a durva bűnözés is nemzetközibbé vált. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210507_Utonallok_az_autopalyan__1991_majus_8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=415b8120-fb24-43d2-9ded-e36da867eb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f13fd6-4943-48ac-8a04-b58f17613282","keywords":null,"link":"/360/20210507_Utonallok_az_autopalyan__1991_majus_8","timestamp":"2021. május. 08. 16:30","title":"Útonállók az autópályán – 1991. május 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]