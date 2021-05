Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e45c306a-bc14-4d49-bf8b-720f48fa2284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az eddigi legnagyobb szállítmány.","shortLead":"Ez az eddigi legnagyobb szállítmány.","id":"20210508_12_millio_Sinopharmvakcina_erkezett_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45c306a-bc14-4d49-bf8b-720f48fa2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f8e1cf-8d6f-458f-abb2-bfd254acf5aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_12_millio_Sinopharmvakcina_erkezett_Magyarorszagra","timestamp":"2021. május. 08. 08:05","title":"1,2 millió Sinopharm-vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3565dee2-d494-4999-8827-80d376d20467","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A beltéri előadásokat csak védettségi igazolvánnyal és maszkban lehet látogatni.","shortLead":"A beltéri előadásokat csak védettségi igazolvánnyal és maszkban lehet látogatni.","id":"20210509_jatekszin_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3565dee2-d494-4999-8827-80d376d20467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3281530-a449-4434-b960-51cade0eb204","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_jatekszin_nyitas","timestamp":"2021. május. 09. 10:51","title":"Május 22-én újranyit a Játékszín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2022 márciusában, a járvány megjelenésének a második évfordulóján avatnák fel.","shortLead":"2022 márciusában, a járvány megjelenésének a második évfordulóján avatnák fel.","id":"20210508_Emlekmuvet_allitananak_a_koronavirusjarvany_aldozatainak__kozadakozasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d85301-2e4d-44d7-a1b3-03ab11ae49ae","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Emlekmuvet_allitananak_a_koronavirusjarvany_aldozatainak__kozadakozasbol","timestamp":"2021. május. 08. 08:35","title":"Emlékművet állítanának a koronavírus-járvány áldozatainak – közadakozásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Szuperliga 12 alapítójából már csak hárman maradtak, így velük külön foglalkozik az UEFA.","shortLead":"A Szuperliga 12 alapítójából már csak hárman maradtak, így velük külön foglalkozik az UEFA.","id":"20210507_fegyelmi_eljaras_real_madrid_barcelona_juventus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac8babd-cbc9-495c-96a9-38c8e4f95e56","keywords":null,"link":"/sport/20210507_fegyelmi_eljaras_real_madrid_barcelona_juventus","timestamp":"2021. május. 07. 21:41","title":"Fegyelmi eljárás indul a Real Madrid, a Barcelona és a Juventus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff251737-a3a6-4963-b99d-f0026b1bae0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Khan 1,2 millió voksot kapott, Shaun Bailey, a kormányzó Konzervatív Párt jelöltje 977 ezret.\r

","shortLead":"Khan 1,2 millió voksot kapott, Shaun Bailey, a kormányzó Konzervatív Párt jelöltje 977 ezret.\r

","id":"20210509_sadiq_khan_london_polgarmester_ujravalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff251737-a3a6-4963-b99d-f0026b1bae0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69350971-3359-4344-a897-f5f0ce9a4061","keywords":null,"link":"/vilag/20210509_sadiq_khan_london_polgarmester_ujravalasztas","timestamp":"2021. május. 09. 08:39","title":"Sadiq Khant újraválasztották London polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ae499b-82ac-4432-8f01-fa48e3d791ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először szólalt meg az Oprah Winfreynak adott interjú óta, hogy a nemek közötti és a vakcinaegyenlőség fontosságára hívja fel a figyelmet.","shortLead":"Először szólalt meg az Oprah Winfreynak adott interjú óta, hogy a nemek közötti és a vakcinaegyenlőség fontosságára...","id":"20210509_Meghan_Markle_ismet_egy_kertbol_szolt_a_nyilvanossaghoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ae499b-82ac-4432-8f01-fa48e3d791ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7a95ef-f640-4a4d-8c52-c8fa7a94527c","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Meghan_Markle_ismet_egy_kertbol_szolt_a_nyilvanossaghoz","timestamp":"2021. május. 09. 15:01","title":"Meghan Markle ismét egy kertből szólt a nyilvánossághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7574ad45-90a4-4060-be1e-0bd6c16d08ff","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megapixeles felbontású fényszóró, extrém négykerék-kormányzás, varázsszőnyegszerű rugózás, lávaköves masszázs, szuperfinom lágyhibrid motor. És ez csak néhány az etalon kategóriás új S-osztály főbb vonásai közül.","shortLead":"Megapixeles felbontású fényszóró, extrém négykerék-kormányzás, varázsszőnyegszerű rugózás, lávaköves masszázs...","id":"20210508_mercedes_s500_4matic_lang_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7574ad45-90a4-4060-be1e-0bd6c16d08ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbbdd97-7007-459c-815a-95d9b12b2e10","keywords":null,"link":"/cegauto/20210508_mercedes_s500_4matic_lang_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2021. május. 08. 17:00","title":"Osztályfőnök: teszten a teljesen új Mercedes S500 4Matic Lang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Békásmegyeren tavaly novemberben kiraboltak valakit. A nyomozók napokon belül találtak gyanúsítottakat, akiket rossz minőségű térfigyelőkamera-felvételeken a sértett is felismerni vélt. Be is gyűjtötték őket, de nem stimmelt minden: a sértett által négy középkorú férfiként leírt támadók helyett három tinédzser fiú és egy lány került az őrszobára. ","shortLead":"Békásmegyeren tavaly novemberben kiraboltak valakit. A nyomozók napokon belül találtak gyanúsítottakat, akiket rossz...","id":"20210509_rablasi_ugy_megalapozatlan_gyanusitas_fiatalok_orizetben_bekasmegyer_3_keruleti_rendorkapitanysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4003f928-f8f6-4bbe-85b5-4680d0681caa","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_rablasi_ugy_megalapozatlan_gyanusitas_fiatalok_orizetben_bekasmegyer_3_keruleti_rendorkapitanysag","timestamp":"2021. május. 09. 20:00","title":"Rosszkor voltak rossz helyen Békásmegyeren, a Gyorskocsi utcában kötöttek ki a tinik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]