[{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványügyi adatok már második hete azt mutatják, hogy csökken a fertőzés terjedése az országban.","shortLead":"A járványügyi adatok már második hete azt mutatják, hogy csökken a fertőzés terjedése az országban.","id":"20210507_Koronavirus_utazas_tartomany_Spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc815b57-187a-44fd-9abb-5631666af52c","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_Koronavirus_utazas_tartomany_Spanyolorszag","timestamp":"2021. május. 07. 20:55","title":"Vasárnaptól szabadon lehet utazni a tartományok között Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebb82df-0045-48a2-8c2b-d48fb202c5d4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Washington Post több munkatársának telefonbeszélgetéseit megfigyeltette az előző adminisztráció.","shortLead":"A Washington Post több munkatársának telefonbeszélgetéseit megfigyeltette az előző adminisztráció.","id":"20210508_Mikozben_az_ujsagirok_cikken_dolgoztak_Donald_Trump_kemkedett_utanuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ebb82df-0045-48a2-8c2b-d48fb202c5d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bad0f5-1df1-4a36-87ec-6d1ec929b9a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Mikozben_az_ujsagirok_cikken_dolgoztak_Donald_Trump_kemkedett_utanuk","timestamp":"2021. május. 08. 10:04","title":"Miközben az újságírók cikken dolgoztak, Donald Trump kémkedett utánuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A határon túlra átjáró dolgozók helyzetéről és a turizmusról is tárgyalt Palkovics László az osztrák munkaügyi miniszterrel, de a távmunkáról és az egységes európai minimálbér elutasításáról is beszélt.","shortLead":"A határon túlra átjáró dolgozók helyzetéről és a turizmusról is tárgyalt Palkovics László az osztrák munkaügyi...","id":"20210508_Palkovics_tavmunka_munka_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a44a3a6-65ce-425f-9fcb-7fc05a98e898","keywords":null,"link":"/kkv/20210508_Palkovics_tavmunka_munka_turizmus","timestamp":"2021. május. 08. 15:12","title":"Palkovics: A cégvezetőkre és a dolgozókra kell hagyni, mi legyen a home office sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55a4bd7-e8ad-4536-a30e-1dc5830496f2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti a tábor legfontosabb meghallgatására készül zenésztársaival. De vajon sikerül-e bekerülniük a koncertre a Müpa nagyszínpadára? És milyen élet várja a fiatal roma fiút a képzés után? Tititá negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Anti a tábor legfontosabb meghallgatására készül zenésztársaival. De vajon sikerül-e bekerülniük a koncertre a Müpa...","id":"20210508_Doku360_Titita_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55a4bd7-e8ad-4536-a30e-1dc5830496f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d06891b-3650-4b89-8e47-2e785ddfea1c","keywords":null,"link":"/360/20210508_Doku360_Titita_negyedik_resz","timestamp":"2021. május. 08. 19:00","title":"Doku360: Kimész és belenézel ezerötszáz szempárba. Beléjük nézel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vizsgálatok alapján a 18–39 év közötti korosztálynál nagyobb a vérrögképződés előfordulásának kockázata.","shortLead":"A vizsgálatok alapján a 18–39 év közötti korosztálynál nagyobb a vérrögképződés előfordulásának kockázata.","id":"20210507_AstraZeneca_vakcina_brit_oltasugyi_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06d8077-3678-40e4-8c59-59df1925cd8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_AstraZeneca_vakcina_brit_oltasugyi_bizottsag","timestamp":"2021. május. 07. 16:30","title":"Nem javasolják 40 év alatt az AstraZeneca-oltást Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tajvani processzorgyáró TSMC már arra készül, hogy a Sony számára gyorsabb és kevesebbet fogyasztó processzort gyártson.","shortLead":"A tajvani processzorgyáró TSMC már arra készül, hogy a Sony számára gyorsabb és kevesebbet fogyasztó processzort...","id":"20210507_sony_playstation_5_jatekkonzol_amd_processzor_amd_zen_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f44835-8ef3-425f-ac50-812a8eb58fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_sony_playstation_5_jatekkonzol_amd_processzor_amd_zen_2","timestamp":"2021. május. 07. 17:03","title":"Erősebb processzort kap a PlayStation 5, jövőre mutathatják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e2dc63-8aa9-4a09-8e5e-6aec2b04aaf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új zöldfelület és közösségi tér lesz a XII. kerületi kirándulóhely környékén.","shortLead":"Új zöldfelület és közösségi tér lesz a XII. kerületi kirándulóhely környékén.","id":"20210507_Normafa_buszfordulo_parkolo_felszamolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53e2dc63-8aa9-4a09-8e5e-6aec2b04aaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8db832-621d-4f61-8194-657262ec6f7f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210507_Normafa_buszfordulo_parkolo_felszamolas","timestamp":"2021. május. 07. 16:23","title":"Elkezdik bontani a régi parkolót a Normafánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddig is kormányzó Skót Nemzeti Párt nyerte a skót parlamenti választást, a zöldekkel együtt megvan a többségük ahhoz, hogy népszavazást írhassanak ki a függetlenségről, már ha ezt a brit kormány engedi.","shortLead":"Az eddig is kormányzó Skót Nemzeti Párt nyerte a skót parlamenti választást, a zöldekkel együtt megvan a többségük...","id":"20210508_skocia_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc4ed18-0a36-44e5-b741-bce14add616f","keywords":null,"link":"/vilag/20210508_skocia_valasztas","timestamp":"2021. május. 08. 21:32","title":"A függetlenséget támogató pártok kerültek többségbe a skót parlamenti választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]