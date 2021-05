Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az ausztrálok kihátrálnának több projektből, őket pedig mások is követhetik, napról napra romlik ugyanis a Nyugat és Peking kapcsolata. Közben a kínai hitelek alatt görnyedő államok külső segítséget remélnek.","shortLead":"Az ausztrálok kihátrálnának több projektből, őket pedig mások is követhetik, napról napra romlik ugyanis a Nyugat és...","id":"20210509_kinai_selyemut_projekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b36ffb-3240-49d5-aca5-dc6bad46ce47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_kinai_selyemut_projekt","timestamp":"2021. május. 09. 14:00","title":"Repedések és kátyúk keletkeztek a kínai Új Selyemúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415b8120-fb24-43d2-9ded-e36da867eb69","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A határnyitással a durva bűnözés is nemzetközibbé vált. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A határnyitással a durva bűnözés is nemzetközibbé vált. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210507_Utonallok_az_autopalyan__1991_majus_8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=415b8120-fb24-43d2-9ded-e36da867eb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f13fd6-4943-48ac-8a04-b58f17613282","keywords":null,"link":"/360/20210507_Utonallok_az_autopalyan__1991_majus_8","timestamp":"2021. május. 08. 16:30","title":"Útonállók az autópályán – 1991. május 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb adatok szerint az iOS 14.5-ös verziót használók elsöprő többsége nem akarja, hogy nyomon kövesse őket egy alkalmazás.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint az iOS 14.5-ös verziót használók elsöprő többsége nem akarja, hogy nyomon kövesse őket...","id":"20210507_apple_facebook_ios_14_5_frissites_adatvedelem_app_tracking_transparency","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4eea63-0e2a-4a9e-8bc6-8ebc6408ca49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_apple_facebook_ios_14_5_frissites_adatvedelem_app_tracking_transparency","timestamp":"2021. május. 07. 18:03","title":"Bejött az Apple húzása, és ez nagyon rossz hír a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az EMA előírása szerint fel kell tüntetni a vérrögképződés esetleges veszélyét az oltóanyag leírásában. Hangsúlyozták: a vakcina előnyei felülmúlják az esetleges mellékhatásokat.","shortLead":"Az EMA előírása szerint fel kell tüntetni a vérrögképződés esetleges veszélyét az oltóanyag leírásában. Hangsúlyozták...","id":"20210507_europai_gyogyszerugynokseg_verrogkepzodes_janssen_vakcina_leiras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335e27e5-72fa-4a59-9e28-204fc05de6cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_europai_gyogyszerugynokseg_verrogkepzodes_janssen_vakcina_leiras","timestamp":"2021. május. 07. 18:17","title":"Lezárta az Európai Gyógyszerügynökség a Janssen-vakcina vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6db74d5-5f4f-4b1c-a1f7-db84f4635d41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország maradt a sárga kategóriában.","shortLead":"Magyarország maradt a sárga kategóriában.","id":"20210507_karantenkotelezettseg_anglia_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6db74d5-5f4f-4b1c-a1f7-db84f4635d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b096c7-d2c9-49de-abc5-0223a435c0c6","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_karantenkotelezettseg_anglia_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 07. 20:41","title":"Tizenkét országból lehet karanténkötelezettség nélkül Angliába utazni, Magyarország nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 403 koronavírusos beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 403 koronavírusos beteg szorul.","id":"20210509_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ded3cb6-27d0-46fb-8230-db6d8eec1107","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 09. 09:40","title":"Koronavírus: először csökkent száz alá az elhunytak napi száma február vége óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A négy blokkból csak egy üzemelt teljes gőzzel, de már pörgetik fel a többit is.","shortLead":"A négy blokkból csak egy üzemelt teljes gőzzel, de már pörgetik fel a többit is.","id":"20210509_Felgozzel_ment_a_paksi_eromu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2db46c-16d6-426d-b93b-ed602a3862f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Felgozzel_ment_a_paksi_eromu","timestamp":"2021. május. 09. 15:35","title":"Hirtelen eltűnt a paksi erőmű termelésének a fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ae6ec5-4c58-4486-a1ae-a064b540ee3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bo nem sokkal az után került hozzájuk, hogy beköltöztek a Fehér Házba.","shortLead":"Bo nem sokkal az után került hozzájuk, hogy beköltöztek a Fehér Házba.","id":"20210509_Barack_Obama_az_egyik_leghiresebb_feher_hazi_fotoval_bucsuzik_a_csalad_kutyajatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ae6ec5-4c58-4486-a1ae-a064b540ee3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fb76d8-b5f2-4eed-add1-bc0489b15ccb","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Barack_Obama_az_egyik_leghiresebb_feher_hazi_fotoval_bucsuzik_a_csalad_kutyajatol","timestamp":"2021. május. 09. 07:40","title":"Barack Obama az egyik leghíresebb fehér házi fotóval búcsúzik a család kutyájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]