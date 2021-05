Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Békásmegyeren tavaly novemberben kiraboltak valakit. A nyomozók napokon belül találtak gyanúsítottakat, akiket rossz minőségű térfigyelőkamera-felvételeken a sértett is felismerni vélt. Be is gyűjtötték őket, de nem stimmelt minden: a sértett által négy középkorú férfiként leírt támadók helyett három tinédzser fiú és egy lány került az őrszobára. ","shortLead":"Békásmegyeren tavaly novemberben kiraboltak valakit. A nyomozók napokon belül találtak gyanúsítottakat, akiket rossz...","id":"20210509_rablasi_ugy_megalapozatlan_gyanusitas_fiatalok_orizetben_bekasmegyer_3_keruleti_rendorkapitanysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4003f928-f8f6-4bbe-85b5-4680d0681caa","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_rablasi_ugy_megalapozatlan_gyanusitas_fiatalok_orizetben_bekasmegyer_3_keruleti_rendorkapitanysag","timestamp":"2021. május. 09. 20:00","title":"Rosszkor voltak rossz helyen Békásmegyeren, a Gyorskocsi utcában kötöttek ki a tinik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar fél szerint nincs gond a Szputnyik V-vel, az illetékes szlovák szervezetek azonban további válaszokat várnak az oroszoktól.","shortLead":"A magyar fél szerint nincs gond a Szputnyik V-vel, az illetékes szlovák szervezetek azonban további válaszokat várnak...","id":"20210510_magyarorszag_laboratorium_szlovakia_oroszorszag_szputnyik_v_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5f06c3-002b-4624-84d1-e855a3a265c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_magyarorszag_laboratorium_szlovakia_oroszorszag_szputnyik_v_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. május. 10. 15:13","title":"Rendben találta a Szlovákiának küldött orosz vakcinaszállítmányt egy magyar labor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt mondta Nicola Sturgeon főminiszter telefonon Boris Johnson miniszterelnöknek vasárnap este miután pártja, a Skót Nemzeti Párt negyedszer is győzött a választáson.","shortLead":"Ezt mondta Nicola Sturgeon főminiszter telefonon Boris Johnson miniszterelnöknek vasárnap este miután pártja, a Skót...","id":"20210510_Lesz_masodik_skot_nepszavazas_a_fuggetlensegrol_kerdes_hogy_mikor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf76ffbd-72f4-4abb-8a57-27ee77ab490a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_Lesz_masodik_skot_nepszavazas_a_fuggetlensegrol_kerdes_hogy_mikor","timestamp":"2021. május. 10. 13:02","title":"Lesz második skót népszavazás a függetlenségről, kérdés, hogy mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenki arra számított, hogy a tévés szereplés megdobja az kriptopénz árfolyamát.","shortLead":"Mindenki arra számított, hogy a tévés szereplés megdobja az kriptopénz árfolyamát.","id":"20210509_elon_musk_dogecoin_arfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922201a9-e5d6-458a-a5cb-a9caae1f5541","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_elon_musk_dogecoin_arfolyam","timestamp":"2021. május. 09. 13:20","title":"Elon Musk elment viccelődni a tévébe, erre beszakadt a dogecoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4723c245-873c-4f3e-8a84-f97137403440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai parlamenti képviselő szerint ki kell derülnie, hogy tényleg terheléses támadás érte-e a vakcinaregisztrációs kormányzati oldalt, vagy csak a kabinet takargatja ezzel saját inkompetenciáját.","shortLead":"Az európai parlamenti képviselő szerint ki kell derülnie, hogy tényleg terheléses támadás érte-e a vakcinaregisztrációs...","id":"20210509_Remhirterjesztesert_eljarast_kezdemenyez_a_kormany_ellen_Ujhelyi_Istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4723c245-873c-4f3e-8a84-f97137403440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b738c1-77aa-44c7-bcce-83b6ed986379","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_Remhirterjesztesert_eljarast_kezdemenyez_a_kormany_ellen_Ujhelyi_Istvan","timestamp":"2021. május. 09. 17:05","title":"Rémhírterjesztésért eljárást kezdeményez a kormány ellen Ujhelyi István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d66836-8440-4c26-98eb-873441d6133d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kísérőzenét kapott Korda Sándor 1918-as némafilmje, Az arany ember, Jókai Mór regényének legkorábbi filmváltozata.\r

\r

","shortLead":"Kísérőzenét kapott Korda Sándor 1918-as némafilmje, Az arany ember, Jókai Mór regényének legkorábbi filmváltozata.\r

\r

","id":"20210508_Igazi_kulonlegesseg_bemutatjak_Az_aranyember_legkorabbi_filmvaltozatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49d66836-8440-4c26-98eb-873441d6133d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b62cf8-88ae-4a3d-9ae2-f286dbaad846","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Igazi_kulonlegesseg_bemutatjak_Az_aranyember_legkorabbi_filmvaltozatat","timestamp":"2021. május. 08. 18:32","title":"Igazi különlegesség: bemutatják Az arany ember legkorábbi filmváltozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","shortLead":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","id":"20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafce57d-673a-4bf2-a7a1-8e90fcef0276","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","timestamp":"2021. május. 09. 12:58","title":"Videón a nyaklánckitépő, akit órákon belül lekapcsoltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális állóképességünket is próbára teszik – az idei télre pedig a járvány miatt ez fokozottan igaz volt. Most azonban, hogy a tavasz már érkezőben, érdemes megtervezni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy testünket és elménket is formába hozzuk.","shortLead":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális...","id":"calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ab9492-b7cc-49d9-8ddc-43930b9ac70b","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","timestamp":"2021. május. 10. 11:30","title":"Ellenálló szervezet a „téli álom” után – így hozza formába immunrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"}]