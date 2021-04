Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4b35d503-825c-4687-92e9-3a449e60cee0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira kellett a Microsoftnak a Discord nevű chatszolgáltatás, hogy a hírek szerint jóval többet kínált érte annak valós piaci értékénél. Némi gondolkozás után mégis kikosarazták a redmondiakat.","shortLead":"Annyira kellett a Microsoftnak a Discord nevű chatszolgáltatás, hogy a hírek szerint jóval többet kínált érte annak...","id":"20210426_discord_felvasarlasi_ajanlat_microsoft_visszautasitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b35d503-825c-4687-92e9-3a449e60cee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7405f71-f185-485c-8b70-08060378e6b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_discord_felvasarlasi_ajanlat_microsoft_visszautasitas","timestamp":"2021. április. 26. 15:03","title":"Hogyan mondjunk nemet 10 milliárd dollárra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan számolt be az InSight földi csapatának, a The Marsquake Service-nek a marsrengések észlelése során végzett munkájáról, a bolygó szeizmológiai katalógusának készítéséről.","shortLead":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan...","id":"20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfe8b0a-e7db-4ffd-bf47-4ff8ec6c0999","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","timestamp":"2021. április. 27. 14:03","title":"Majdnem minden nap reng a Mars, de nem úgy, ahogy gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed0d2c-2c54-409f-a70b-b58e46f02bd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legjobb női főszereplő, a legjobb rendező és a legjobb film díját is elhozta az idei Oscarról. Mit tud Chloe Zhao és Frances McDormand filmje?","shortLead":"A legjobb női főszereplő, a legjobb rendező és a legjobb film díját is elhozta az idei Oscarról. Mit tud Chloe Zhao és...","id":"20210426_Miert_olyan_zsenialis_az_Oscardijas_A_nomadok_foldje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ed0d2c-2c54-409f-a70b-b58e46f02bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a4379f-8ad0-40d4-a811-52568a2250cc","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Miert_olyan_zsenialis_az_Oscardijas_A_nomadok_foldje","timestamp":"2021. április. 26. 07:54","title":"Miért olyan zseniális az Oscar-díjas A nomádok földje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iskolák teljes mértékben online oktatásra állnak vissza, az óvodák bezárnak, vasárnap még a szupermarketek sem nyitnak ki.\r

\r

","shortLead":"Az iskolák teljes mértékben online oktatásra állnak vissza, az óvodák bezárnak, vasárnap még a szupermarketek sem...","id":"20210427_Lezaras_koronavirus_Torokorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753d3806-c652-44bb-9080-28ef857d8a25","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Lezaras_koronavirus_Torokorszag","timestamp":"2021. április. 27. 05:17","title":"Minden eddiginél szigorúbb, többhetes lezárás lép életbe Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Father főszerepéért kapott Oscar-díjat Anthony Hopkins.","shortLead":"A The Father főszerepéért kapott Oscar-díjat Anthony Hopkins.","id":"20210426_Anthony_Hopkins_megkapta_elete_masodik_Oscardijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b1f2f4-b126-4905-a237-dbb92287c301","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Anthony_Hopkins_megkapta_elete_masodik_Oscardijat","timestamp":"2021. április. 26. 05:15","title":"Anthony Hopkins megkapta élete második Oscar-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy háromfős társaság tavaly ősszel Baja sétálóutcáján kötött bele egy járókelőbe.\r

","shortLead":"Egy háromfős társaság tavaly ősszel Baja sétálóutcáján kötött bele egy járókelőbe.\r

","id":"20210427_Cigaretta_13_eves_fiu_rablas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448b4afa-3d73-4e4d-ad45-07c81898bb60","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_Cigaretta_13_eves_fiu_rablas","timestamp":"2021. április. 27. 10:55","title":"Cigit kért egy 13 éves fiú egy férfitól, majd társaival összerugdosta, és eltörte az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc1950-e56c-4c18-aaab-9291c10cd6ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az örökös ráadásul ahhoz is ragaszkodna, hogy a gazdagok többet adózzanak.","shortLead":"Az örökös ráadásul ahhoz is ragaszkodna, hogy a gazdagok többet adózzanak.","id":"20210427_Ausztria_egyik_leggazdagabb_embere_lesz_de_szetosztja_a_vagyona_90_szazalekat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc1950-e56c-4c18-aaab-9291c10cd6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba4b6ad-8a48-472e-a76e-0eb28d67248c","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Ausztria_egyik_leggazdagabb_embere_lesz_de_szetosztja_a_vagyona_90_szazalekat","timestamp":"2021. április. 27. 11:55","title":"Ausztria egyik leggazdagabb embere lesz, de szétosztja a vagyona 90 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legújabb lépéssel már a hazai egyetemek 70 százaléka alapítványi fenntartású magánegyetem lesz.","shortLead":"A legújabb lépéssel már a hazai egyetemek 70 százaléka alapítványi fenntartású magánegyetem lesz.","id":"20210425_Infosztrajk_az_egyetemi_atalakitas_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81839816-d745-4e34-80c6-4c31c0740753","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Infosztrajk_az_egyetemi_atalakitas_ellen","timestamp":"2021. április. 25. 20:27","title":"Infosztrájkot tartottak az egyetemi átalakítás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]