[{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben az egri önkormányzatot 825 millió forinttal kompenzálták.","shortLead":"Miközben az egri önkormányzatot 825 millió forinttal kompenzálták.","id":"20210510_meszaros_lorinc_eger_hotel_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f0bb09-23a4-41cc-9d0b-297f1633dc29","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_meszaros_lorinc_eger_hotel_felujitas","timestamp":"2021. május. 10. 07:38","title":"Mészáros Lőrinc egri hotele 2,8 milliárdos támogatást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","id":"20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafce57d-673a-4bf2-a7a1-8e90fcef0276","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","timestamp":"2021. május. 09. 12:58","title":"Videón a nyaklánckitépő, akit órákon belül lekapcsoltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcebaae9-5eac-41bc-93c3-9b823f3f4671","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Maldív-szigetek közelében értek \"földet\" a hordozó el nem égett részei.","shortLead":"A Maldív-szigetek közelében értek \"földet\" a hordozó el nem égett részei.","id":"20210509_kinai_raketa_maldiv_szigetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcebaae9-5eac-41bc-93c3-9b823f3f4671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a54c0b-00ab-4588-9f1b-39179af7071f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210509_kinai_raketa_maldiv_szigetek","timestamp":"2021. május. 09. 08:36","title":"Az Indiai-óceánba csapódtak az elszabadult kínai rakéta darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai férfi komoly kártérítést követel az Apple-től, amiért elmondása szerint egy baleset következtében égési sérüléseket szerzett a kezében felrobbant iPhone-jától.","shortLead":"Egy amerikai férfi komoly kártérítést követel az Apple-től, amiért elmondása szerint egy baleset következtében égési...","id":"20210510_iphone_6_felrobbant_egesi_serules_karterites_apple_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810b8681-8593-4230-a48f-a286c1514151","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_iphone_6_felrobbant_egesi_serules_karterites_apple_per","timestamp":"2021. május. 10. 11:03","title":"Állítja, arcába robbant az iPhone-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84556aba-8cd7-4d99-866d-e51484427f20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai turista a száz méter magas hídon rekedt, miután az üvegpaneleket a szél kifújta az építményről.\r

","id":"20210510_Spanyolorszag_alrendor_M5os_Lajosmizse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f56a9eda-8d1d-4991-b456-76fc9e23c905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21153394-3440-4c0e-9cfb-f63956cfa59f","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Spanyolorszag_alrendor_M5os_Lajosmizse","timestamp":"2021. május. 10. 06:40","title":"Spanyolországból hozták haza az M5-ösön történt fegyveres rablás egyik elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Brüsszellel szemben kemény, Moszkvával barátkozik a magyar külpolitika, amely az orosz vakcinának is helyet csinált az EU-ban.","shortLead":"Brüsszellel szemben kemény, Moszkvával barátkozik a magyar külpolitika, amely az orosz vakcinának is helyet csinált...","id":"202118_suttogasok_es_sikolyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a2e86c-c9ac-405c-b77c-18e8a812ca0c","keywords":null,"link":"/360/202118_suttogasok_es_sikolyok","timestamp":"2021. május. 09. 11:10","title":"Orbán pávatánca másként mutat Brüsszelben és Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]