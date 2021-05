Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d25d47ab-4068-4115-a599-326013f9207b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint a nácik ideológiájából, a kizárólagosságuk téveszmés elméleteinek megszállottjai sok mindent újra megpróbálnak. És nem csak mindenféle radikálisokról és nemzetközi terroristacsoportokról van szó.","shortLead":"Az orosz elnök szerint a nácik ideológiájából, a kizárólagosságuk téveszmés elméleteinek megszállottjai sok mindent...","id":"20210509_vlagyimir_putyin_oroszorszag_gyozelem_napja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d25d47ab-4068-4115-a599-326013f9207b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff3b6fb-5cc5-492e-90db-b691683ec713","keywords":null,"link":"/vilag/20210509_vlagyimir_putyin_oroszorszag_gyozelem_napja","timestamp":"2021. május. 09. 17:32","title":"Putyin fenyegetően üzent azoknak, akik „a II. világháború tanulságait elfelejtve ismét agresszív terveket szőnek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f4a42a-3a25-4180-ba59-507541f9735d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkéntesek szerint több településen elutasítással és fenntartással fogadták a felajánlott a segítséget, amiben a közösségi médiában terjedő álhírek is szerepet játszottak.","shortLead":"Az önkéntesek szerint több településen elutasítással és fenntartással fogadták a felajánlott a segítséget, amiben...","id":"20210510_vakcina_regisztracio_oltas_kistelepules_zsakfalu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6f4a42a-3a25-4180-ba59-507541f9735d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5377156-b4a7-4a3d-a3a9-9b959ddb85e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_vakcina_regisztracio_oltas_kistelepules_zsakfalu","timestamp":"2021. május. 10. 10:04","title":"Több ezer embernek segítettek regisztrálni aktivisták a vakcinákra az ország hátrányos helyzetű településein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Új szabályok a halasztható műtéteknél, nem újítja meg AstraZeneca-szerződését az EU, már két éve tervezi válását Melinda Gates. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Új szabályok a halasztható műtéteknél, nem újítja meg AstraZeneca-szerződését az EU, már két éve tervezi válását...","id":"20210510_Radar360_Megsincs_megint_Pfizerakcio_nem_kivetelezhetnek_a_szallashelyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80301264-5b0a-4099-8058-f41c58c58ebd","keywords":null,"link":"/360/20210510_Radar360_Megsincs_megint_Pfizerakcio_nem_kivetelezhetnek_a_szallashelyek","timestamp":"2021. május. 10. 08:00","title":"Radar360: Még sincs megint Pfizer-akció, nem kivételezhetnek a szálláshelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1220d2b-d28a-429d-9ebf-1691fe462c74","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kiskamaszok számára alapvető fontosságú, hogy társaik elfogadják őket, és népszerűek legyenek. Gyerekünk is keresi a társaságot, az új barátokat, az általa birtokolt tárgyak pedig elősegíthetik a csoporthoz tartozás érzését. Mit tehetünk, ha gyerekünk arra panaszkodik, hogy már ciki a régi telefonja?","shortLead":"A kiskamaszok számára alapvető fontosságú, hogy társaik elfogadják őket, és népszerűek legyenek. Gyerekünk is keresi...","id":"20210507_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_uj_telefont_szeretne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1220d2b-d28a-429d-9ebf-1691fe462c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1c4d7c-c44a-4022-8e27-bab0dda8c060","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210507_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_uj_telefont_szeretne","timestamp":"2021. május. 08. 19:15","title":"Mit mondjunk kamasz gyerekünknek, ha új telefont szeretne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A határon túlra átjáró dolgozók helyzetéről és a turizmusról is tárgyalt Palkovics László az osztrák munkaügyi miniszterrel, de a távmunkáról és az egységes európai minimálbér elutasításáról is beszélt.","shortLead":"A határon túlra átjáró dolgozók helyzetéről és a turizmusról is tárgyalt Palkovics László az osztrák munkaügyi...","id":"20210508_Palkovics_tavmunka_munka_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a44a3a6-65ce-425f-9fcb-7fc05a98e898","keywords":null,"link":"/kkv/20210508_Palkovics_tavmunka_munka_turizmus","timestamp":"2021. május. 08. 15:12","title":"Palkovics: A cégvezetőkre és a dolgozókra kell hagyni, mi legyen a home office sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f1060a-001f-4642-bc71-a67b21c8e640","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A bécsi Kurier Európa napján megjelent szerkesztőségi véleménycikkében arra biztatja az uniót, hogy merjen nagy lenni, és ne hagyja, hogy fokozatosan eltörpüljön, vagyis a ténylegesnél kisebb legyen és szűkagyú, bornírt figurák lefékezzék.","shortLead":"A bécsi Kurier Európa napján megjelent szerkesztőségi véleménycikkében arra biztatja az uniót, hogy merjen nagy lenni...","id":"20210509_Kurier_Ne_legyen_az_EU_az_Orbanok_es_Jansak_Europaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7f1060a-001f-4642-bc71-a67b21c8e640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fde3aa3-f7f7-4fbc-824e-8710728f0b09","keywords":null,"link":"/360/20210509_Kurier_Ne_legyen_az_EU_az_Orbanok_es_Jansak_Europaja","timestamp":"2021. május. 09. 09:10","title":"Kurier: Ne legyen az EU az Orbánok és Jansák Európája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok keleti partvidékének felét ellátó üzemanyag-hálózatot kellett egy támadás miatt lekapcsolni.","shortLead":"Az Egyesült Államok keleti partvidékének felét ellátó üzemanyag-hálózatot kellett egy támadás miatt lekapcsolni.","id":"20210508_zsarolovirusos_tamadas_uzemanyagvezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0aae58-ce28-4f10-aa60-040814beda04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_zsarolovirusos_tamadas_uzemanyagvezetek","timestamp":"2021. május. 08. 21:11","title":"Egy zsarolóvírusos támadás miatt leállt az USA legnagyobb üzemanyagvezeték-hálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debcc67c-073d-4018-8ab6-974b3433d6e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 448 Pista ugyan 340 km/h-val is képes száguldani, de láthatóan egészen alacsony tempó is elég hozzá, hogy óvatlanul össze lehessen törni.","shortLead":"A Ferrari 448 Pista ugyan 340 km/h-val is képes száguldani, de láthatóan egészen alacsony tempó is elég hozzá...","id":"20210509_Egy_Ferrari_488_Pista_megint_megmutatta_hogy_nagyon_gonosz__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debcc67c-073d-4018-8ab6-974b3433d6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f300af3b-3ed3-44e2-a828-94f5afa371a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_Egy_Ferrari_488_Pista_megint_megmutatta_hogy_nagyon_gonosz__video","timestamp":"2021. május. 10. 04:32","title":"Megmutatta a Ferrari 448 Pista, mivé fajulhat egy óvatlan gyorsítás - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]