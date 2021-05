Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"debcc67c-073d-4018-8ab6-974b3433d6e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 448 Pista ugyan 340 km/h-val is képes száguldani, de láthatóan egészen alacsony tempó is elég hozzá, hogy óvatlanul össze lehessen törni.","shortLead":"A Ferrari 448 Pista ugyan 340 km/h-val is képes száguldani, de láthatóan egészen alacsony tempó is elég hozzá...","id":"20210509_Egy_Ferrari_488_Pista_megint_megmutatta_hogy_nagyon_gonosz__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debcc67c-073d-4018-8ab6-974b3433d6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f300af3b-3ed3-44e2-a828-94f5afa371a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_Egy_Ferrari_488_Pista_megint_megmutatta_hogy_nagyon_gonosz__video","timestamp":"2021. május. 10. 04:32","title":"Megmutatta a Ferrari 448 Pista, mivé fajulhat egy óvatlan gyorsítás - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112fdea-4ccc-48f8-b8c0-b657db43f0d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött két fotó a Hulu készülő életrajzi sorozatából. Lily James felismerhetetlen Pamela Andersonként.","shortLead":"Kijött két fotó a Hulu készülő életrajzi sorozatából. Lily James felismerhetetlen Pamela Andersonként.","id":"20210508_Film_keszul_Pamela_Anderson_es_Tommy_Lee_szexvideojanak_tortenetebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b112fdea-4ccc-48f8-b8c0-b657db43f0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bee5f4-4b29-448a-aa6f-ecb98de7e88b","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Film_keszul_Pamela_Anderson_es_Tommy_Lee_szexvideojanak_tortenetebol","timestamp":"2021. május. 08. 15:01","title":"Film készül Pamela Anderson és Tommy Lee szexvideójának történetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tervhez ragaszkodó klubok elutasítják az UEFA nyomásgyakorlását.","shortLead":"A tervhez ragaszkodó klubok elutasítják az UEFA nyomásgyakorlását.","id":"20210508_A_Real_a_Barcelona_es_a_Juventus_meg_nem_tett_le_a_Szuperligarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7a1283-aa80-40aa-b975-e7f3b7f2f869","keywords":null,"link":"/sport/20210508_A_Real_a_Barcelona_es_a_Juventus_meg_nem_tett_le_a_Szuperligarol","timestamp":"2021. május. 08. 13:32","title":"A Real, a Barcelona és a Juventus még nem tett le a Szuperligáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f4a42a-3a25-4180-ba59-507541f9735d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkéntesek szerint több településen elutasítással és fenntartással fogadták a felajánlott a segítséget, amiben a közösségi médiában terjedő álhírek is szerepet játszottak.","shortLead":"Az önkéntesek szerint több településen elutasítással és fenntartással fogadták a felajánlott a segítséget, amiben...","id":"20210510_vakcina_regisztracio_oltas_kistelepules_zsakfalu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6f4a42a-3a25-4180-ba59-507541f9735d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5377156-b4a7-4a3d-a3a9-9b959ddb85e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_vakcina_regisztracio_oltas_kistelepules_zsakfalu","timestamp":"2021. május. 10. 10:04","title":"Több ezer embernek segítettek regisztrálni aktivisták a vakcinákra az ország hátrányos helyzetű településein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,8 milliard dózisról kötött szerződést 2023-ig.","shortLead":"1,8 milliard dózisról kötött szerződést 2023-ig.","id":"20210508_Hatalmas_Pfizerszallitmanyt_rendelt_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b24d2b-5728-4361-8b7d-0d09dd5c00c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_Hatalmas_Pfizerszallitmanyt_rendelt_az_EU","timestamp":"2021. május. 08. 13:12","title":"Hatalmas Pfizer-szállítmányt rendelt az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","shortLead":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","id":"20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f378622-9697-4dab-b437-318f80782256","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 09. 21:01","title":"Kerékpárbalesetben hunyt el a világhírű német-amerikai építész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7b72c8-0f1e-4b3a-86d0-fcae52b3cad4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarország leggazdagabb embere most az agrárbiztosítások területére fókuszál.","shortLead":"Magyarország leggazdagabb embere most az agrárbiztosítások területére fókuszál.","id":"202118_hunagrar_biztositasi_alkusz_meszaros_arat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae7b72c8-0f1e-4b3a-86d0-fcae52b3cad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6823e56-268c-4892-a24f-6286454489ad","keywords":null,"link":"/360/202118_hunagrar_biztositasi_alkusz_meszaros_arat","timestamp":"2021. május. 08. 11:10","title":"Mészáros arat: ez az, ami biztos biztosítási piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a45bcc-530c-4bf2-b9fe-c70564902c64","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs bizonyíték arra, hogy erősödött a kapcsolat a fiatalok digitálistechnológia-használata és a mentális egészségi problémák között az elmúlt évtizedekben – derült ki egy több mint 430 ezer, 10 és 15 éves kor közötti tinédzser bevonásával készített tanulmányból.","shortLead":"Nincs bizonyíték arra, hogy erősödött a kapcsolat a fiatalok digitálistechnológia-használata és a mentális egészségi...","id":"20210508_fiatalok_technologiahasznalata_mentalis_egeszsege_kapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92a45bcc-530c-4bf2-b9fe-c70564902c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206a1211-9d56-4bd5-8fd2-2d67ddb1e798","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_fiatalok_technologiahasznalata_mentalis_egeszsege_kapcsolat","timestamp":"2021. május. 08. 16:03","title":"Átnézték 430 ezer 10-15 éves fiatal válaszát, hogy kiderüljön, baj-e a sok tévé és Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]