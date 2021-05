Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar oltási kampány eredményeire hívta fel a magyar igazságügyi miniszter az uniós Európa-ügyi miniszterek figyelmét, amelyet szerinte csak nyugati vakcinákkal nem lehetett volna elérni. A miniszter arról is beszélt, hogyan képzeli el a felsőoktatás támogatását most, hogy a kormány nem kívánja igénybe venni a helyreállítási alap hitelrészét.","shortLead":"A magyar oltási kampány eredményeire hívta fel a magyar igazságügyi miniszter az uniós Európa-ügyi miniszterek...","id":"20210511_Varga_Judit_objektiv_vizsgalatra_szamit_Brusszeltol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9699ef3-bc1e-46a3-ad0a-c26a916f1c57","keywords":null,"link":"/eurologus/20210511_Varga_Judit_objektiv_vizsgalatra_szamit_Brusszeltol","timestamp":"2021. május. 11. 17:50","title":"Varga Judit objektív vizsgálatra számít Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6b09aa8-c889-47bd-8437-40a72f4c38bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy közel kétezer éves, színházi maszkot ábrázoló bronzmécses vagy olajlámpás egyik felére bukkantak Jeruzsálemben. Különös egybeesés, hogy néhány évvel korábban Magyarországon is találtak egy nagyon hasonló dísztárgyat, és első ránézésre a két mécsesdarab összeilleszthetőnek tűnik.","shortLead":"Egy közel kétezer éves, színházi maszkot ábrázoló bronzmécses vagy olajlámpás egyik felére bukkantak Jeruzsálemben...","id":"20210510_Ritka_okori_kincs_Jeruzsalem_Aquincum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6b09aa8-c889-47bd-8437-40a72f4c38bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9421d47-eb1f-4bad-949d-d14ce25cdc55","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Ritka_okori_kincs_Jeruzsalem_Aquincum","timestamp":"2021. május. 10. 17:22","title":"Magyar vonatkozása is van a Jeruzsálemben talált ókori kincsnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális állóképességünket is próbára teszik – az idei télre pedig a járvány miatt ez fokozottan igaz volt. Most azonban, hogy a tavasz már érkezőben, érdemes megtervezni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy testünket és elménket is formába hozzuk.","shortLead":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális...","id":"calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ab9492-b7cc-49d9-8ddc-43930b9ac70b","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","timestamp":"2021. május. 10. 11:30","title":"Ellenálló szervezet a „téli álom” után – így hozza formába immunrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"b2ed58bb-2e94-45d2-bfb3-c0c5ea7abc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták szerint az alelnök sikerrel veheti az előválasztást a városban.","shortLead":"A szocialisták szerint az alelnök sikerrel veheti az előválasztást a városban.","id":"20210511_Gurmai_Zita_Tatabanya_MSZP_Parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed58bb-2e94-45d2-bfb3-c0c5ea7abc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efad8fe-45ab-4b27-b362-026ac1c503b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Gurmai_Zita_Tatabanya_MSZP_Parbeszed","timestamp":"2021. május. 11. 16:23","title":"Gurmai Zitát indítja Tatabányán az MSZP és a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af00e871-5536-4c93-a093-2ec96fb59488","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koltai György haláláról hétfőn számolt be a Yemen Akhbar oldal, később viszont egy férfi jelentkezett a nevében lapunknál, azt állítva, hogy él. Kedden azt közölte a SAM genfi emberi jogi szervezet, hogy Koltai már tavaly meghalt.","shortLead":"Koltai György haláláról hétfőn számolt be a Yemen Akhbar oldal, később viszont egy férfi jelentkezett a nevében...","id":"20210511_Kulugyminiszterium_jelzes_Jemen_magyar_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af00e871-5536-4c93-a093-2ec96fb59488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd28d5a5-de74-4c70-8a1c-69842a71b756","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Kulugyminiszterium_jelzes_Jemen_magyar_ferfi","timestamp":"2021. május. 11. 18:26","title":"Nem kapott jelzést a külügy a Jemenben állítólag elrabolt és megölt magyar férfi ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig egyetlen platformon volt csak elérhető, de már ott is milliós letöltéseket produkált a Clubhouse. De a java még...","id":"20210511_android_ios_clubhouse_letoltes_megjelenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04825f8c-0418-4f8f-a581-c5377292b2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_android_ios_clubhouse_letoltes_megjelenes","timestamp":"2021. május. 11. 14:03","title":"Androidra is megjött az iPhone-os slágeralkalmazás, és talán a magyar premier sincs már messze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Pfizerrel közösen koronavírus-fertőzés elleni vakcinát fejlesztő cég a tavalyi első negyedévben masszívan veszteséges volt.","shortLead":"A Pfizerrel közösen koronavírus-fertőzés elleni vakcinát fejlesztő cég a tavalyi első negyedévben masszívan veszteséges...","id":"20210510_koronavirus_jarvany_vakcina_biontech_kariko_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bff9b5-e619-4851-81df-7755f1204737","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_koronavirus_jarvany_vakcina_biontech_kariko_katalin","timestamp":"2021. május. 10. 21:16","title":"Egymilliárd eurónál is nagyobb a BioNTech nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86211982-910b-47b8-a497-3263f4335e50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Golden Globe-díjakat odaítélő Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetségét (HFPA) nagyon sok bírálat érte már.","shortLead":"A Golden Globe-díjakat odaítélő Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetségét (HFPA) nagyon sok bírálat érte...","id":"20210510_Scarlett_Johanssonnak_elege_van_a_Golden_Globebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86211982-910b-47b8-a497-3263f4335e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2400deb0-3986-4ff4-b6e3-c0f538eb0f2c","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Scarlett_Johanssonnak_elege_van_a_Golden_Globebol","timestamp":"2021. május. 10. 11:14","title":"Scarlett Johanssonnak elege van a Golden Globe-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]