[{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint világviszonylatban több mint kétszer annyian hunytak el a koronavírus-fertőzésben, mint amennyi a hivatalos statisztikákban szerepel.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint világviszonylatban több mint kétszer annyian hunytak el a koronavírus-fertőzésben, mint...","id":"20210510_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae50a17-49e1-4eaf-82f2-560dd5f5d786","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 10. 09:33","title":"A Washingtoni Egyetem szerint kimaradt 9500 áldozat a magyar járványstatisztikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1c69b0-bac0-4301-b74c-035d52dedb53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pickup hátsó ablakát is átütötte a betondarab. A kocsiban ülők kisebb sérüléseket szenvedtek.","shortLead":"A pickup hátsó ablakát is átütötte a betondarab. A kocsiban ülők kisebb sérüléseket szenvedtek.","id":"20210511_villamcsapas_betondarab_szelvedo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d1c69b0-bac0-4301-b74c-035d52dedb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e616733-d80a-452e-8ecb-ca5458cb6136","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_villamcsapas_betondarab_szelvedo","timestamp":"2021. május. 11. 10:59","title":"Villámcsapás repített betondarabot egy autó szélvédőjébe Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggelre sikerült csak eloltani a tüzet, de a szeméttelep még ekkor is füstölt és izzott nagyjából 1500 négyzetméteren.","shortLead":"Reggelre sikerült csak eloltani a tüzet, de a szeméttelep még ekkor is füstölt és izzott nagyjából 1500 négyzetméteren.","id":"20210512_kigyulladt_janossomorja_szemettelep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fa2ae2-064c-4b15-8fda-9b8dd50776bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_kigyulladt_janossomorja_szemettelep","timestamp":"2021. május. 12. 05:49","title":"Kigyulladt a szeméttelep, kétezer négyzetmétert borítottak el a lángok Jánossomorján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra adásba került egy reklám, amelyhez a színész hangját használták. Az ATV elismerte, hogy kegyeletsértő volt. ","shortLead":"Újra adásba került egy reklám, amelyhez a színész hangját használták. Az ATV elismerte, hogy kegyeletsértő volt. ","id":"20210511_ATV_Gesztesi_Karoly_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe2559e-f3be-4960-9fb4-5277c37d2919","keywords":null,"link":"/elet/20210511_ATV_Gesztesi_Karoly_reklam","timestamp":"2021. május. 11. 10:12","title":"A tavaly elhunyt Gesztesi Károly hangjával futott hirdetés az ATV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cff85e2-c1e8-410c-8c66-78574143e2cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 25 éves válogatott középpályás tizenegy év után hagyja el a Budapest Honvédot, a Philadelphia Unionnál folytatja.","shortLead":"A 25 éves válogatott középpályás tizenegy év után hagyja el a Budapest Honvédot, a Philadelphia Unionnál folytatja.","id":"20210511_Gazdag_Daniel_Philadelphia_Union","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cff85e2-c1e8-410c-8c66-78574143e2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26306183-fede-4785-a346-145f9f395865","keywords":null,"link":"/sport/20210511_Gazdag_Daniel_Philadelphia_Union","timestamp":"2021. május. 11. 17:28","title":"Klubrekordot jelentő összegért igazol Amerikába Gazdag Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55dcfd7-7f90-4c8f-a494-4036e8d3f17a","c_author":"BI - NR","category":"kultura","description":"Öt kedvenc dalunkkal köszöntjük a ma 50 éves énekes-dalszerzőt. ","shortLead":"Öt kedvenc dalunkkal köszöntjük a ma 50 éves énekes-dalszerzőt. ","id":"20210510_Kiss_Tibi_otven_eve_teszi_a_dolgat__itt_vannak_a_kedvenc_dalaink_tole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f55dcfd7-7f90-4c8f-a494-4036e8d3f17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9be40c-aa76-44f2-889d-f7fc2ae0979b","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Kiss_Tibi_otven_eve_teszi_a_dolgat__itt_vannak_a_kedvenc_dalaink_tole","timestamp":"2021. május. 10. 12:04","title":"Kiss Tibi ötven éve teszi a dolgát – itt vannak a kedvenc dalaink tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3d779a-765c-4cdd-86f0-eec73e780ad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskola egy volt tanulója nyitott tüzet a diákokra és a tanárokra, a tanulók az ablakokon keresztül menekültek az épületből. A támadót a rendőrség elfogta.","shortLead":"Az iskola egy volt tanulója nyitott tüzet a diákokra és a tanárokra, a tanulók az ablakokon keresztül menekültek...","id":"20210511_kazany_iskolai_tamadas_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef3d779a-765c-4cdd-86f0-eec73e780ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4f802e-65c4-4e9f-8b3e-8e4a39d27b0a","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_kazany_iskolai_tamadas_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:05","title":"Kazanyi iskolai támadás: egy 19 éves fiatal végzett 8 emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Az egyetemet alapító szervezet többek között a válást is súlyos társadalmi problémának tartja, aktivistáikat a válás betiltásának a lehetősége foglalkoztatja. A szervezet honlapja szerint az igazságügyi miniszter elfogadta a meghívást, az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint ugyanakkor Varga Judit nem vesz részt a megnyitón.","shortLead":"Az egyetemet alapító szervezet többek között a válást is súlyos társadalmi problémának tartja, aktivistáikat a válás...","id":"20210511_Varga_Juditot_egy_lengyel_fundamentalista_egyetem_megnyitojara_varjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c29ee0-22cb-4b88-a9bd-bb314c3a627b","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Varga_Juditot_egy_lengyel_fundamentalista_egyetem_megnyitojara_varjak","timestamp":"2021. május. 11. 10:24","title":"Varga Juditot egy lengyel fundamentalista egyetem megnyitójára várják, de ő állítólag nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]