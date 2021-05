Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e197577-af10-48d1-a013-719d7d0a0405","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ott kimagasló az átoltottság.","shortLead":"Ott kimagasló az átoltottság.","id":"20210513_izrael_turistak_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e197577-af10-48d1-a013-719d7d0a0405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce580b5-c801-4a4a-843b-ebda1c652a08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_izrael_turistak_turizmus","timestamp":"2021. május. 13. 15:11","title":"Az izraeli turisták térhetnek vissza elsőként Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 28-tól engedélyezte a kormány a lakodalmak megtartását. A továbbiakról jövő héten döntenek. ","shortLead":"Május 28-tól engedélyezte a kormány a lakodalmak megtartását. A továbbiakról jövő héten döntenek. ","id":"20210513_lakodalom_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df962419-70af-40b7-af00-bd0338f002d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_lakodalom_gulyas_gergely","timestamp":"2021. május. 13. 11:26","title":"Gulyás: Nem kell ötmillió beoltott, hogy lagzik legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely szerint a \"legkiválóbb védettséget adó\" vakcináért épp hazájában nem lelkesednek.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint a \"legkiválóbb védettséget adó\" vakcináért épp hazájában nem lelkesednek.","id":"20210513_Az_oroszok_sem_biznak_a_Szputnyik_vakcinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e36827-d938-4626-a74d-ba88a44b9587","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Az_oroszok_sem_biznak_a_Szputnyik_vakcinaban","timestamp":"2021. május. 13. 11:43","title":"Az oroszok továbbra sem bíznak a Szputnyik vakcinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH 200 millió forintra büntette az eMAG online áruházat a 2018-as Black Friday-kampány miatt, a cég erre vállalkozásokat segítő programot indít, és kedvezménykuponokat ad a vásárlóknak. ","shortLead":"A GVH 200 millió forintra büntette az eMAG online áruházat a 2018-as Black Friday-kampány miatt, a cég erre...","id":"20210512_emag_gvh_black_friday_buntetes_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da09086-ecd2-4415-9f7f-8ae46f83c640","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_emag_gvh_black_friday_buntetes_megallapodas","timestamp":"2021. május. 12. 13:07","title":"Óriási bírságot kapott az eMAG, ezért 4 milliárdos kkv-segítő programot indítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Irán 63 százalékos tisztaságúra is, azaz a bejelentett 60 százaléknál is magasabb fokon dúsított uránt a natanzi urándúsítóban – közölte a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) egy kedden közzétett jelentésében, amelynek egy példánya a Reuters brit hírügynökség birtokába került.","shortLead":"Irán 63 százalékos tisztaságúra is, azaz a bejelentett 60 százaléknál is magasabb fokon dúsított uránt a natanzi...","id":"20210511_Iran_63_szazalekos_tisztasagura_is_dusitott_urant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b95e10-615a-4fd7-986d-3ff325530b89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_Iran_63_szazalekos_tisztasagura_is_dusitott_urant","timestamp":"2021. május. 11. 22:06","title":"Irán 63% tisztaságúra is dúsított uránt, túllépve a bejelentett értéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aac521-180b-4f49-beb8-5ebaea570f73","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"A jelek szerint a Fideszre nyit az ország. Komoly törésvonalak alakultak ki a városi és vidéki szavazók preferenciái között, de nagyon máshogy szavaznak az idősek és a fiatalok is. ","shortLead":"A jelek szerint a Fideszre nyit az ország. Komoly törésvonalak alakultak ki a városi és vidéki szavazók preferenciái...","id":"20210512_Median_Jarvanyban_eloz_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79aac521-180b-4f49-beb8-5ebaea570f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66266ca4-ce0b-4014-a72f-3d9933ca9afe","keywords":null,"link":"/360/20210512_Median_Jarvanyban_eloz_a_Fidesz","timestamp":"2021. május. 12. 11:00","title":"Medián: Járványban is előz a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tankönyvesek szerint az új típusú, kétes minőségű állami tankönyvek rendelésére utasították a tankönyvfelelősöket.\r

\r

","shortLead":"A tankönyvesek szerint az új típusú, kétes minőségű állami tankönyvek rendelésére utasították a tankönyvfelelősöket.\r

\r

","id":"20210512_tankonyvrendeles_tankerulet_klebelsberg_kozpont_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a61134-4160-4f1c-b0a1-88f46e742f33","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_tankonyvrendeles_tankerulet_klebelsberg_kozpont_oktatas","timestamp":"2021. május. 12. 07:41","title":"Átírták a tankerületek egyes iskolák tankönyvrendeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dbf0dc-61ff-424f-99cc-37b485d605f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ leggyorsabb sorozatgyártású autója az SSC Tuatara felborult a kamionnal, amely szállította.","shortLead":"A világ leggyorsabb sorozatgyártású autója az SSC Tuatara felborult a kamionnal, amely szállította.","id":"20210513_Balszerencses_a_vilag_leggyorsabb_autoja_mar_szallitas_kozben_osszetortek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54dbf0dc-61ff-424f-99cc-37b485d605f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365f4846-bd21-47c5-93c6-64429245f4ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Balszerencses_a_vilag_leggyorsabb_autoja_mar_szallitas_kozben_osszetortek","timestamp":"2021. május. 13. 08:11","title":"Balszerencsés a világ leggyorsabb autója, már szállítás közben összetörték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]