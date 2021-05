A bíróság másodfokú ítéletében is megállapította, hogy Halász Júlia, a 444 újságírója rágalmazást követett el, amikor azt állította, hogy 2017 tavaszán megrángatta őt Szabó László, a Fidesz–KDNP újbudai önkormányzati képviselője egy iskolában tartott kampányeseményen - írja a Media1.

A 2017-es fideszes fórumon megtiltották az újságírónak, hogy videós tudósítást készítsen a kampányeseményről, ezért csak fotózott. Később azonban állítása szerint Szabó László elvette tőle a telefonját, lökdöste, a karjánál fogva rágatta őt, és a kameraállványát sem akarták visszaadni neki.

Az újságíró kihívta a rendőröket, akik megérkezésük után állítólag azt mondták neki, hogy nem tudták azonosítani a támadót, és "mivel a szervezők nem látnak szívesen, ezért nem jönnek velem vissza az épületbe, hogy esetleg együtt keressük meg".

Az újságírónő mellett több kollégája kiállt, még szimpátiatüntetést is szerveztek mellette.

A Media1 azt írja, hogy Halász Júliát azért ítélték el rágalmazásért első majd most másodfokon, mert nem tudta hitelt érdemlően igazolni a bíróságon, hogy erőszakosan léptek fel ellene.

A másodfokú bírósági ítélet után Szabó László azt nyilatkozta a Magyar Nemzetnek, hogy nincs benne harag Halász Júliával szemben, de úgy gondolja, hogy elvárható lenne, hogy az újságírónő elismerje, alaptalanul vádaskodott, és nyilvánosan is bocsánatot kérjen a történtekért.

A 444 főszerkesztője szerint viszont ez az ügy az elmúlt évek egyik legfelháborítóbb esete. Uj Péter elmondta, hogy bár Szabó szerint a kolléganő már a teremben provokatívan viselkedett, a helyszínen négy-öt kormányközeli tévé, illetve az állami hírügynökség is jelen volt, és maga a párt is rögzítette az eseményt, mégsem mutattak be egyetlen olyan felvételt, amely alátámasztaná Szabó állítását a provokációról, viszont a politikai gyűlés helyszínéűl szolgáló iskola egyik biztonsági kamerája rögzítette azt amint a politikus az újságíró kamerájáért nyúl, ezt a felvételt publikálták is. A főszerkesztő szerint az is elgondolkodtató, hogy Szabóék az események után csak később tettek lépéseket rágalmazás miatt az újságíró ellen.

Uj Péter a Media1-nek azt mondta, hogy természetesen lapja továbbra is kiáll Halász Júlia mellett, annál is inkább mivel Szabó Lászlóék csak azért kerültek nyerő helyzetbe a bíróságon, mert a bíróság nem vette figyelembe a kamera felvételt, ráadásul a fideszes kampányesemény résztvevői összezártak Halász Júliával szemben.