Veszélybe került a nyájimmunitást jelentő átoltottság gyors elérése. Miközben vakcinából darabra már van elég, egyre nehezebb „oltakozni" vágyót találni, mert sokaknak nem jó akármelyik oltás, hanem választani szeretnének.

\r

Háziorvosok a frontvonalban: "Egyre frusztráltabbak az emberek, és ez nálunk csapódik le"

Kesselyák Gergely nyílt levélben közölte: nincs más választása, mint tiszteletben tartani a döntést, de így szükségtelenné válik a fesztiváligazgatói szerepvállalása.

A sajtóból tudta meg az igazgató: az állami rendezvénybe olvasztják a Bartók operafesztivált

A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról szóló pecsétes dokumentum is kell. Csak a 7 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól.

Horvátországba mégsem elég a magyar védettségi igazolvány

A semlegesítő antitestek jelenléte kölcsönös összefüggésben van a vírus hatékonyabb kézbentartásával a kutatók szerint.



Legalább nyolc hónapig maradnak meg az antitestek a szervezetben egy olasz tanulmány szerint

A hatóság arra keres bizonyítékot, hogy megalapozott-e a hivatali visszaélés gyanúja.

Már a román korrupcióellenes ügyészség is vizsgálja a Székelyföldön kilőtt hatalmas medve ügyét

Az országos tiszti főorvos elárulta, mennyire büszke az oltást választó fiatalokra, bejelentette az utolsó adag orosz vakcina érkezését ,és a lehangoló hírek veszélyeire is figyelmeztetett az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. Müller Cecília: Amit kérek, az a felelős hírfogyasztás

Koltai György haláláról hétfőn számolt be a Yemen Akhbar oldal, később viszont egy férfi jelentkezett a nevében lapunknál, azt állítva, hogy él. Kedden azt közölte a SAM genfi emberi jogi szervezet, hogy Koltai már tavaly meghalt.

Nem kapott jelzést a külügy a Jemenben állítólag elrabolt és megölt magyar férfi ügyéről

Járókelők történeteit gyűjtik egy különleges szék segítségével egy budapesti parkban – ez a Körforgó történet. A Deutsche Welle riportja.

„Azért jönnek ide, hogy kapjanak egy kis szabadságot"