[{"available":true,"c_guid":"64da616a-dd0f-4f72-8af2-dfcf397c53be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedés azokat is érintheti, akik kényszerből vagy munkavégzés miatt utaznak.","shortLead":"Az intézkedés azokat is érintheti, akik kényszerből vagy munkavégzés miatt utaznak.","id":"20210512_Europai_Bizottsag_korlatozas_beutazas_India","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64da616a-dd0f-4f72-8af2-dfcf397c53be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c9c39d-094a-4116-bb07-1b69483e8e82","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Europai_Bizottsag_korlatozas_beutazas_India","timestamp":"2021. május. 12. 21:14","title":"Az Európai Bizottság szerint korlátozni kellene a beutazásokat Indiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerdán 2 599 041 második oltásról számolt be, ezt csütörtökön frissítették 2 559 041-re.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerdán 2 599 041 második oltásról számolt be, ezt csütörtökön frissítették 2 559...","id":"20210513_koronavirus_tajekoztato_oldal_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dc6426-917e-44bc-be1f-39f146b2d971","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_koronavirus_tajekoztato_oldal_hiba","timestamp":"2021. május. 13. 10:13","title":"Utólag módosították a szerdai oltási számokat a kormányzati honlapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6054507c-4dba-44e5-a1f6-dee03f9e2e98","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A hackerek az ellopott adatokat már nemcsak titkosítják, hanem azzal zsarolnak, hogy ki is szivárogtatják az érzékeny információkat. A kiberbűnözők eszköztára bővül, már nem félnek közművek – mint most egy olajvezeték – ellen bevetni őket, vagy akár a hatóságokat is támadják. A háttérben felsejlenek a kevésbé demokratikus berendezkedésű államok.","shortLead":"A hackerek az ellopott adatokat már nemcsak titkosítják, hanem azzal zsarolnak, hogy ki is szivárogtatják az érzékeny...","id":"20210513_zsarolovirus_hackertamadas_colonial_pipeline_rendorseg_regi_szoftver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6054507c-4dba-44e5-a1f6-dee03f9e2e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeca5ab-4382-4b76-9fd9-33b19077e7a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_zsarolovirus_hackertamadas_colonial_pipeline_rendorseg_regi_szoftver","timestamp":"2021. május. 13. 13:12","title":"Ha már a rendőrséget is zsarolják, akkor tényleg baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba69450-6448-4e55-8372-b1b9e1250420","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-fertőzés következtében elhunyt olimpiai, világ- és Európa-bajnok koronglövőt a törökbálinti temetőben helyezték örök nyugalomra.","shortLead":"A koronavírus-fertőzés következtében elhunyt olimpiai, világ- és Európa-bajnok koronglövőt a törökbálinti temetőben...","id":"20210511_igaly_diana_temetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba69450-6448-4e55-8372-b1b9e1250420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f41b37-7255-4f3b-bb22-0f4b481e0e5c","keywords":null,"link":"/sport/20210511_igaly_diana_temetes","timestamp":"2021. május. 11. 18:30","title":"Utolsó útjára kísérték Igaly Diána hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b49cff-0e6a-4c0e-941c-44d5d491cd6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A benyújtott törvényjavaslat szerint a bérlőknek a legrosszabb esetben az ingatlan értékének a 30 százalékát kell kifizetniük. Ha egy összegben rendezik, akkor még olcsóbb lehet.","shortLead":"A benyújtott törvényjavaslat szerint a bérlőknek a legrosszabb esetben az ingatlan értékének a 30 százalékát kell...","id":"20210512_onkormanyzati_berlakas_borocz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78b49cff-0e6a-4c0e-941c-44d5d491cd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306e3ea0-a463-4572-ba21-eec80db8fdeb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_onkormanyzati_berlakas_borocz","timestamp":"2021. május. 12. 10:05","title":"Egy új törvényjavaslat szerint kedvezményes áron vehetnék meg a bérlők az önkormányzati bérlakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színészei Törőcsik Mari halála után, egyórás tanácskozás során választották meg a cím új birtokosát.","shortLead":"A nemzet színészei Törőcsik Mari halála után, egyórás tanácskozás során választották meg a cím új birtokosát.","id":"20210511_Megvan_a_dontes_Lehoczky_Zsuzsa_a_Nemzet_Szinesze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb6266-f4bc-414d-98ec-3f1eb4c46396","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_Megvan_a_dontes_Lehoczky_Zsuzsa_a_Nemzet_Szinesze","timestamp":"2021. május. 11. 15:20","title":"Megvan a döntés: Lehoczky Zsuzsa a nemzet színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fizikus 1946-ban írta meg Silbersteinnek a tömeg-energia ekvivalencia (E=mc2) egyenletet.","shortLead":"A fizikus 1946-ban írta meg Silbersteinnek a tömeg-energia ekvivalencia (E=mc2) egyenletet.","id":"20210512_Elkelt_Albert_Einstein_level_keplet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910febf6-289d-4d10-b9f8-5abe142ec31e","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Elkelt_Albert_Einstein_level_keplet","timestamp":"2021. május. 12. 20:32","title":"Több mint 117 millió forintnak megfelelő összegért kelt el Einstein legismertebb képletét tartalmazó levél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen kérik a Facebookot, vesse el a gyerekeknek szánt Instagram ötletét. Korábban politikusok írtak emiatt a cégnek, most 44 amerikai főállamügyész.","shortLead":"Egyre többen kérik a Facebookot, vesse el a gyerekeknek szánt Instagram ötletét. Korábban politikusok írtak emiatt...","id":"20210512_facebook_instagram_kids_kepmegoszto_app_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb862279-4c2f-47a5-9d0c-c5bb6b45db54","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_facebook_instagram_kids_kepmegoszto_app_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 12. 12:03","title":"44 főügyész kéri a Facebooktól: hagyja békén a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]