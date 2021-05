El kellett halasztani ismét Berki Krisztián bírósági tárgyalását, amit a büntetőfékezéses ügye miatt tartottak pénteken, mivel Berki a vádiratot és az idézést sem vette át, az iratokat ugyanis felesége lakcímére küldték – írja a Telex.

A cikk szerint a bíró két hete emailben is figyelmeztette Berkit, hogy a lakcímváltozást köteles bejelenteni, arra azonban nem reagált semmit. A bíróságon azt mondta a vádlott, hogy „elkerülte a figyelmét az az email”.

Korábban az ügyészség arról számolt be, hogy Berki három éve a Pünkösdfürdő utcában autózott. Előtte haladt egy busz, ami a megállóhoz érve lelassított, de le- és felszálló utas hiányában nem állt ott meg. Berki a záróvonal és az előzni tilos jelzés ellenére meg akarta előzni a buszt, ez azonban nem sikerült neki, vissza kellett sorolnia. Ezután a megengedett sebesség túllépésével megelőzte a buszt, majd elé visszatért, intenzív fékezésbe kezdett, végül a busz előtt megállt.

Az ügyészség szerint a BKK-busz vezetője a vészfékezés ellenére sem tudta elkerülni az ütközést. A busz utasai közül többen az ülésből előre lendültek, kiestek, a kapaszkodó rúdba ütötték magukat.

A buszban 2,5 millió, a Bentleyben mintegy 14 millió forintos kár keletkezett. Berkit az ügyészség közúti veszélyeztetés, valamint jelentős, illetve nagyobb kárt okozó rongálás bűntettével vádolja és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

A cikk szerint a mai alig félórás tárgyaláson azt sikerült tisztázni, hogy Berkinek van-e jogosítványa. A cikk szerint a tévés influenszer erre azt válaszolta, jelezte, hogy nincs meg a kártyája, „szóval nincs vezetői engedélyem”.

A bíróság az ülést június 4-ére napolta el.

Az áprilisi előkészítő ülést is el kellett halasztani, akkor Berki Krisztián egészségügyi okokra hivatkozva mentette ki magát. A Telex szerint két nappal az ülés előtt jött haza a Maldív-szigetekről, ami után több koronavírus gyorstesztje is pozitív lett. A bíróságnak Berki azt mondta, üzleti útról hazatérve tíznapos hatósági házi karanténba került, ezért két PCR-, és két gyorstesztet is csináltatott. A PCR-tesztjei negatívak lettek, míg a gyorstesztek pozitvak.