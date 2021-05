Az ügyészség szerint nem történt bűncselekmény, ezért megszüntették az eljárást az ellen a két férfi ellen, akik 2019 augusztusában részt vettek Matolcsy Gyöngyi balatonakarattyai polgármester-jelölt újraválasztási kampányán, és balhéba keveredtek az LMP-frakció kommunikációs munkatársával, Nuszbaum Tiborral, illetve annak ismerősével.

Matolcsy Gyöngyi (aki a jegybankelnök Matolcsy György volt felesége) két éve a balatoni városban gyűjtött aláírásokat, eközben marcipánt osztott. A helyszínen éppen ott volt az LMP-s Nuszbaum Tibor is, aki fotót készített az édességekről. Ezt az asztalnál lévők, így Matolcsy Gyöngyi is észrevette, és azt feltételezte, hogy az LMP-s az íveket és az azokon lévő adatokat is lefotózta, ezért arra kérte a férfit, hogy törölje a felvételt. Nuszbaum ezt nem tette meg, mert elmondása szerint az adatok nem voltak kivehetők.

Miután az LMP munkatársa távozni készült, két férfi lefogta őt, és ismét azt kérték tőle, hogy törölje a fotót. A helyszínen ott volt Nuszbaum Tibor ismerőse is, aki ezt látva a telefonjával fel akarta venni a balhét. A gyanúsítottak erre tőle is azt kérték, hogy törölje a felvételt, a mobilt pedig adja át nekik. Az ügyészség határozatában most azt írja, hogy a megalapozott gyanú szerint a helyszínen ekkor dulakodás alakult ki, Nuszbaum Tibort többször megütötték, a társát pedig a földre vitték, a karját kicsavarták, a telefonját elvették.

A határozatban, amely a hvg.hu-hoz is eljutott, arról is írnak, hogy a hatóság az ügyben tanúkat hallgatott meg, igazságügyi orvosszakértői véleményt szerzett be, az eljárást azonban megszüntetik, mert

nem volt tisztázható, hogy az esetleges erőszakos cselekményeknek ki volt kezdeményezője, ki volt esetleg jogos védelmi helyzetben, egyáltalán történtek-e valóban erőszakos megnyilvánulások.

A szövegben arról is írnak, hogy “a gyanúsítottak a sértettek cselekményei miatt rendőrt hívtak a helyszínre, elmondásuk alapján ők és a további tanúk is abban a meggyőződésben voltak, hogy az aláírásgyűjtő ívek esetleges lefényképezése visszaélésekhez, így akár bűncselekmény elkövetéséhez is vezethet, ezért mindképpen a rendőrség közreműködését kívánták igénybe venni, a sértetteket pedig ezért a helyszínen próbálták feltartóztatni”.

Az eljárás során 30 282 forint bűnügyi költség merült fel, amely a Magyar Állam terhén marad.