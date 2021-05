Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper Curtis testvérét, Sz. Lajost két társával együtt fogta el a TEK Katzenbach Imre meggyilkolása ügyében.","shortLead":"A rapper Curtis testvérét, Sz. Lajost két társával együtt fogta el a TEK Katzenbach Imre meggyilkolása ügyében.","id":"20210512_katzenbachgyilkossag_gyanusitott_reszletek_akcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b8237c-551a-4b8d-a2b0-f5d9fdf3e38f","keywords":null,"link":"/elet/20210512_katzenbachgyilkossag_gyanusitott_reszletek_akcio","timestamp":"2021. május. 12. 08:55","title":"Curtis gyanúsított bátyja korábban világsztárokat kísért testőrként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig mindig megelőzi a hiúság, mondja a fitneszguru, aki azt is állítja, hogy nem állami vagy uniós támogatásért zarándokolt a Fidesz eredményvárójába, hanem azért, mert hitt a pártban. HVG-portré.","shortLead":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig...","id":"20210512_Schobert_Norbert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9429294-d7bd-4a42-b901-22af3f23363b","keywords":null,"link":"/360/20210512_Schobert_Norbert","timestamp":"2021. május. 12. 19:00","title":"Schobert Norbert: Elhelyezek egy problémát a médiában, sok ellenségem lesz, de sok követőm is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápoló súlyosan megsérült, a 69 éves nő ellen büntetőeljárás indult. ","shortLead":"Az ápoló súlyosan megsérült, a 69 éves nő ellen büntetőeljárás indult. ","id":"20210513_keseles_miskolc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3cc9cc-898e-479e-acb6-7c3fcb734da8","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_keseles_miskolc","timestamp":"2021. május. 13. 17:08","title":"Beteg szúrt meg egy ápolót a miskolci kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5d19f-d464-4aed-8a74-a89a582808e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hadd lássuk a kezeket! című riportfilmben zenészek, koncert-és fesztiválszervezők beszélnek arról, mennyire szeretnék, ha újraindulna az élet. Abban is egyetértenek, hogy ehhez a minél nagyobb áltoltottság a kulcs.","shortLead":"A Hadd lássuk a kezeket! című riportfilmben zenészek, koncert-és fesztiválszervezők beszélnek arról, mennyire...","id":"20210513_Hadd_lassuk_a_kezeket_riportfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c5d19f-d464-4aed-8a74-a89a582808e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44a5b5a-5f82-4f4b-b9fe-e1c6f31b9216","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_Hadd_lassuk_a_kezeket_riportfilm","timestamp":"2021. május. 13. 10:17","title":"Oltásra buzdít ByeAlex, Majka, Fluor, Marsalkó Dávid és a Tankcsapda is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználó már észrevehette, hogy bizonyos YouTube videók címénél és leírásánál megjelenik az automatikus fordítás lehetősége.","shortLead":"Néhány felhasználó már észrevehette, hogy bizonyos YouTube videók címénél és leírásánál megjelenik az automatikus...","id":"20210513_automatikus_cim_es_leiras_forditas_youtube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c566147-e7c1-462a-bcd8-f2ff33ae72da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_automatikus_cim_es_leiras_forditas_youtube","timestamp":"2021. május. 13. 09:03","title":"Remek új funkció jön a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság a következő 3 évben megkétszerezi az olaszországi jelenlétét.","shortLead":"A légitársaság a következő 3 évben megkétszerezi az olaszországi jelenlétét.","id":"20210513_Utvonalbovites_Wizz_Air","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8409b171-25de-4c8b-a480-a53066c9b622","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_Utvonalbovites_Wizz_Air","timestamp":"2021. május. 13. 20:55","title":"Története legnagyobb útvonalbővítését jelentette be a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88096b96-abf4-4bb7-9dc2-a570d881d326","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején debütálhat a Samsung két új mobilja, a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 3, utóbbinak már az árát is sejteni.","shortLead":"Augusztus elején debütálhat a Samsung két új mobilja, a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 3, utóbbinak már az árát is...","id":"20210513_samsung_galaxy_z_flip_3_osszecsukhato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88096b96-abf4-4bb7-9dc2-a570d881d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df36649-9ff5-4dad-83d9-9647867a6ec0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_samsung_galaxy_z_flip_3_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2021. május. 13. 16:03","title":"Lefaraghatja az árat a Samsung, olcsóbb lehet a tavalyi modellnél a Galaxy Z Flip 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni, a CNN összeszedte, hogy melyek ezek. ","shortLead":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni...","id":"20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505bfbf6-f841-4b75-b503-a84ede7c8e39","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","timestamp":"2021. május. 12. 12:43","title":"Melinda Gates a válás után sem adja fel a harcot a nők esélyegyenlőségéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]